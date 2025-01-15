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Оловянников Дмитрий



15.01.2025 В Комсомольске-на-Амуре «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия 1
24.12.2024 Два села в Хабаровском крае «МегаФон» впервые подключил к LTE-связи 1
19.12.2024 Малые села на связи: «МегаФон» запустил LTE в Гродеково и Прудках 1
10.12.2024 «МегаФон» включил LTE в Кондратьевке 1
27.11.2024 Снег, лыжи, интернет: на Хехцире «МегаФон» усилил 4G к началу зимнего сезона 1
14.11.2024 Интернет-трафик вырос на 67% по трассе «Уссури» в Хабаровском крае 1
08.11.2024 «МегаФон» улучшил качество связи в пригороде Биробиджана 1
01.11.2024 Связь 4G долетела до поселка Чумикан на берегу Охотского моря 1
17.10.2024 «МегаФон» запустил 4G в многофункциональном комплексе Brosko 1
04.10.2024 «МегаФон»: со станции Падали видеосообщения отправляются на скорости больше 100 Мбит/с 1
24.09.2024 «МегаФон» усилил сеть 4G в «Городе юности» 1
18.09.2024 Смирновка на связи: интернет 4G впервые появился в небольшом селе 1
29.08.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G в Хабаровском крае и Еврейской автономии 1
08.08.2024 «МегаФон» расширяет границы 4G в Хабаровском крае 1
11.07.2024 В рабочем поселке Чегдомын Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона» 1
17.05.2024 В двух селах Хабаровского края «разогнался» 4G «МегаФона» 1
05.03.2024 Рыбаки на «Серебряной корюшке» в сети «МегаФона» «наловили» 1 ТБ данных 1
26.02.2024 «МегаФон» на 12% увеличил скорость мобильного интернета в Хабаровске 1
16.02.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G на популярном горнолыжном комплексе Хехцир 1
31.01.2024 «МегаФон» расширил покрытие сети 4G в Хабаровске и 11 районах края 1
26.12.2023 В национальное удэгейское село Гвасюги пришел высокоскоростной 4G интернет «МегаФона» 1
14.12.2023 В поселок лесорубов с рыбацким названием Кукан пришел высокоскоростной 4G интернет «Мегафона» 1
08.12.2023 В северные села Тавлинка и Гусевка пришел мобильный интернет 1
30.11.2023 Отрадное в эфире: «Мегафон» запустил скоростной интернет для сельчан 1
23.11.2023 Около 100 сельчан Улика-Национального впервые получили надежную сотовую связь 1
14.11.2023 В Тахте впервые появился скоростной мобильный интернет 1
30.10.2023 Скоростной мобильный интернет «Мегафона» появился на базе отдыха «Дельфин» 1
19.10.2023 Скорость и покрытие стали лучше в столице и восьми районах Хабаровского края 1
28.09.2023 На четверть быстрее: в пригороде Хабаровска выросла скорость мобильного интернета 1
12.09.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G около крупнейших ВУЗов Хабаровска 1
26.07.2023 4G-интернет стал надежнее для 60% населения Еврейской автономии 1
17.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G для работников ГОК «Дальграфит» 1
22.06.2023 4G-интернет стал надежнее для 97% населения Хабаровского края 1
21.02.2023 На месторождении Кундуми в Аяно-Майском районе впервые заработал 4G 1
16.12.2022 «Мегафон» развернул сеть 4G в северных поселках Хабаровского края 1
15.12.2022 В Анастасьевке впервые появился 4G 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
23.09.2022 Мобильный интернет «Мегафона» впервые появился в ареале обитания амурского тигра 1
29.07.2022 Высокие скорости мобильного интернета получили жители 10 районов Хабаровского края 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Оловянников Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 39
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 17
Цифровые Привычки 24 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 35
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 21
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 21
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 21
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 18
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 17
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 7
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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