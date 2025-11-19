Тайлаково и Куликовское попали в зону стабильного сигнала «МегаФона»

Мобильную связь и интернет получили жители Куликовского и Тайлаково. «МегаФон» впервые установил телеком-оборудование в поселениях благодаря госпрограмме «Скидка за спектр», направленной на обеспечение современными коммуникациями сел Новосибирской области с населением до 1 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Тайлаково Татарского района и Куликовское Чулымского района суммарно насчитывают около 500 жителей и находятся на значительном отдалении от областного центра. С появлением устойчивого сигнала связи сельчане могут пользоваться цифровыми услугами, так же как жители крупных городов.

Связисты использовали комплекс частотных диапазонов в сети второго и четвертого поколения, обеспечив необходимую емкость сети и стабильную передачу данных. Согласно замерам специалистов, максимальная скорость мобильного интернета в смартфонах абонентов в Тайлаково составляет до 100 Мбит/с, в Куликовском – до 95 Мбит/с.

Возможность дистанционно обращаться в государственные учреждения и записываться на прием к врачу позволит значительно сократить число поездок в районные центры, что особенно актуально для жителей отдаленных территорий. Доступ к образовательным программам в онлайн-формате откроет широкие перспективы, например, для освоения новой профессии, не покидая дома. А мессенджеры и социальные сети подарят возможность общаться с близкими в любое время.

«25% жителей Новосибирской области проживает в сельской местности, и большая часть из них нуждается в быстром интернете. Если для многих горожан срочно отправить сообщение – это просто и естественно, то для сельского жителя – не всегда доступно. Мы работаем над тем, чтобы в регионе увеличивалось число территорий, где люди могут пользоваться современными сервисами. Государственная программа «Скидка за спектр» помогает реализовывать эту задачу», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Новые базовые станции расширили зону, где можно воспользоваться технологией VoLTE – цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и обмениваться информацией в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует кристально чистый звук без посторонних шумов.

«Скидка за спектр» дополняет федеральные и региональные проекты по устранению цифрового неравенства. Операторы связи могут получить скидку за использование радиочастотного спектра, если они устанавливают базовые станции в селах и деревнях с населением до 1000 человек. В 2024 г. и в первой половине 2025 г. данной мерой поддержки воспользовались операторы, обеспечившие мобильной связью восемь малых населенных пунктов Новосибирской области с общей численностью около 2,5 тыс. жителей. Строительство вышек идет там, где это действительно нужно гражданам, и в тех поселениях, которых нет в программе устранения цифрового неравенства. Таким образом мы ускоряем процесс цифровизации сельской местности. Специальные условия для операторов продлены до конца 2026 г.», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.