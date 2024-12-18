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Цукарь Сергей



18.12.2024 «МегаФон» дотянул мобильную связь до малого села Варваровка 1
13.11.2024 «МегаФон» раскинул сети в крае рыбаков и охотников 1
14.10.2024 Жители села времен палеолита вышли на связь 1
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
30.08.2024 NtechLab будет развивать технологии для умного и безопасного города в Новосибирской области 1
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области 1
23.08.2024 «МегаФон» подключил к сети два поселения в Новосибирской области 1
08.05.2024 В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями 1
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ 1
05.02.2024 МТС полностью обеспечила новосибирское метро скоростным LTE-интернетом 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 1
15.06.2023 МТС обеспечила первые тоннели и станции новосибирского метро скоростным LTE-интернетом 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
16.02.2023 «1С-Рарус» автоматизировал проверку данных имущественного характера у госслужащих Новосибирской области 1
13.02.2023 Новая система мобильной связи для «Новосибирск арена» стала самым крупным телеком-объектом «Мегафона» в регионе 1
11.11.2022 МТС обеспечила полное покрытие 4G вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула 1
27.10.2022 В России построят систему защиты от западных хакеров на основе технологий «суверенного Рунета» 1
23.08.2022 Компания «ВымпелКом» присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
06.07.2022 С мобильным приложением господдержка для новосибирских аграриев стала доступнее 1
25.01.2022 «1C-Рарус» разработал мобильное приложение для отбора персонала на должности государственной службы 1
09.12.2021 «1С-Рарус» разработала систему мониторинга лекарственных препаратов в Новосибирской области 1
17.12.2020 Для цифровой трансформации спортивной сферы Новосибирской области выбрано более 20 решений 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.11.2017 «БАРС Груп» модернизировала ИС Новосибирской области 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Цукарь Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 7
8213 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
1С-Рарус 887 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 2
Directum - Директум 1090 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Программный продукт ГК 63 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Информационные системы и сервисы 5 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Arbor Networks 57 1
Imperva 34 1
Radware 58 1
Sandvine 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ICL ГК 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Прогноз 1650 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 17 1
Галэкс НТЦ - Galex 37 1
Новосибирский метрополитен 14 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Золотая Нива Агрофирма 4 1
Сибирь-Арена 3 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 2
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
1С:Медицина 42 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
VK RuStore - Рустор 328 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:ОФД 8 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
NtechLab FindFace 47 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Трофимчук Денис 35 4
Лысенко Эдуард 308 2
Кирюшин Сергей 83 2
Терещенко Денис 88 2
Паршин Максим 316 2
Шведов Александр 26 2
Хайруллин Айрат 104 2
Ципорин Павел 102 2
Рымар Максим 50 2
Кудрин Алексей 124 2
Семенов Алексей 82 2
Албычев Александр 150 2
Симаков Олег 113 2
Малков Павел 51 2
Песчанских Георгий 38 2
Иванов Дмитрий 88 2
Катамадзе Анна 101 2
Власов Сергей 98 2
Петрушин Андрей 110 2
Меджитов Тимур 85 2
Малахов Александр 20 2
Егоров Максим 32 2
Осипов Владимир 21 2
Швиндт Антоний 13 2
Разумовский Дмитрий 121 2
Шевяхов Евгений 7 2
Мартынова Елена 87 2
Казарин Станислав 175 2
Геллер Анатолий 12 2
Копырин Федор 11 2
Кулешов Василий 11 2
Наволоцкий Евгений 11 2
Панов Евгений 16 2
Карапузов Алексей 20 2
Скрыпник Назарий 14 2
Христенко Павел 15 2
Соломин Никита 8 2
Якубовский Михаил 8 2
Бочков Евгений 8 2
Злобин Виталий 12 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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