Цукарь Сергей
Цукарь Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Трофимчук Денис 35 4
|Лысенко Эдуард 308 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Терещенко Денис 88 2
|Паршин Максим 316 2
|Шведов Александр 26 2
|Хайруллин Айрат 104 2
|Ципорин Павел 102 2
|Рымар Максим 50 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Семенов Алексей 82 2
|Албычев Александр 150 2
|Симаков Олег 113 2
|Малков Павел 51 2
|Песчанских Георгий 38 2
|Иванов Дмитрий 88 2
|Катамадзе Анна 101 2
|Власов Сергей 98 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Меджитов Тимур 85 2
|Малахов Александр 20 2
|Егоров Максим 32 2
|Осипов Владимир 21 2
|Швиндт Антоний 13 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Шевяхов Евгений 7 2
|Мартынова Елена 87 2
|Казарин Станислав 175 2
|Геллер Анатолий 12 2
|Копырин Федор 11 2
|Кулешов Василий 11 2
|Наволоцкий Евгений 11 2
|Панов Евгений 16 2
|Карапузов Алексей 20 2
|Скрыпник Назарий 14 2
|Христенко Павел 15 2
|Соломин Никита 8 2
|Якубовский Михаил 8 2
|Бочков Евгений 8 2
|Злобин Виталий 12 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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