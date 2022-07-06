С мобильным приложением господдержка для новосибирских аграриев стала доступнее

Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве дает свои результаты – снижается себестоимость продукции, повышается ее качество, что делает аграрный бизнес более эффективным и конкурентоспособным. На «цифру» переходит и государство.

В Новосибирской области на базе информационной платформы «Господдержка АПК НСО» уже оцифрованы и запущены для сельхозпроизводителей более 90% мер государственной поддержки с использованием системы ежегодно выдается более 2 млрд рублей.

«Цифровая трансформация сельского хозяйства продолжается, и государство активно участвует в этом процессе, не просто следуя за передовым аграрным бизнесом, но и задавая тон, ставя для себя все новые и новые планки. Совсем недавно наш регион – один из первых в стране – внедрил собственную систему предоставления аграриям мер господдержки полностью в электронном формате. Сейчас эта система продолжает совершенствоваться и дополняться новыми современными возможностями и сервисами, в том числе – полезной и удобной мобильной версией», – отметил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Система «Господдержка АПК НСО» успешно функционирует с 2018 года и позволяет аграриям подавать в электронной форме заявления и необходимые документы для получения господдержки.

«Разработанное нами мобильное приложение направлено на повышение оперативности и эффективности взаимодействия в части господдержки, предоставляет аграриям возможность оперативно отслеживать статус своих заявок, соглашений, получать важную информацию, касающуюся своей деятельности. Запуск мобильного приложения минимизирует административные барьеры, упрощает процесс получения господдержки, повышает качество оказываемых фермерам услуг», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Мобильное приложение платформы «Господдержка АПК НСО», разработанное по заказу Минсельхоза и Минцифры Новосибирской области, доступно для скачивания на платформах Play Market и RuStore. Скачивание и использование приложения – бесплатное. Для работы потребуется авторизация через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

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Приложение позволяет пользователям отслеживать в режиме реального времени информацию о текущем статусе заявок, отчетов, соглашений, получать push-уведомления с важными информационными сообщениями, отслеживать новостную ленту и календарь событий системы «Господдержка АПК НСО», оперативно отключать от доступа в систему сотрудников, прекративших работу в организации. Мобильное приложение оснащено удобным сервисом «контакты» с возможностью перехода к активному звонку сотрудникам министерства сельского хозяйства. Заявку на получение доступа к функционалу информационной системы также можно подать сразу из мобильного приложения. В скором времени – к началу уборочной кампании – приложение будет оснащено сервисом оперативной передачи в Минсельхоз информации о ходе проведения сезонных полевых работ.

По заявлению руководителей ведомств, совместная работа в части разработки и внедрения цифровых сервисов для сельхозпроизводителей продолжится и будет направлена на дальнейшее повышение эффективности госуправления.

Разработчик приложения – компания «Информационные системы и сервисы».