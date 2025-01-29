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Информационные системы и сервисы



29.01.2025 Кузбасс делает шаг вперед: внедрение современной системы лицензирования в алкогольной отрасли 1
29.12.2023 Власти переводят российских охотников в цифру, но мешают «неактуальные» базы МВД 1
25.12.2023 «К2Тех» запустил портал с картами ИТ-решений для ключевых отраслей АПК 1
29.06.2023 Уголь Тывы под контролем 1
06.07.2022 С мобильным приложением господдержка для новосибирских аграриев стала доступнее 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Информационные системы и сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 132 1
БАРС Груп 545 1
Unsplash 781 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3280 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Правительство Республики Тыва 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2130 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3853 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 376 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1094 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 1
Оцифровка - Digitization 4548 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6236 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 777 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
VK RuStore - Рустор 332 1
Морозов Анатолий 1 1
Семенов Анатолий 32 1
Жебит Мария 1 1
Воронина Ирина 1 1
Шадаев Максут 1011 1
Куулар Эдуард 1 1
Цукарь Сергей 25 1
Лещенко Евгений 1 1
Шовкун Алексей 4 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 1
Россия - УФО - Тюменская область 1147 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СФО - Кемеровская область 901 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1447 1
Россия - СФО - Республика Тыва 306 1
Россия - УФО - Челябинская область 1213 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 565 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 558 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 997 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 221 1
Аудит - аудиторский услуги 2664 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 374 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 794 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16314 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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