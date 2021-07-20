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Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Координационном центре при Правительстве дал старт образовательному курсу для руководителей цифровой трансформации субъектов, региональных министров по цифровому развитию и информационным технологиям России.

Организаторы курса- Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС при поддержке Правительства.

По итогам обучения будут разработаны командные проекты цифровых сервисов, которые будут учтены в региональных стратегиях цифровой трансформации.

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Цифровая трансформация – одна из 5 национальных целей. Президент поручил главам субъектов утвердить региональные стратегии до 1 сентября. Задача регионов, руководителей цифровой трансформации обеспечить качественную реализацию этих стратегий. Выгодополучателем от цифровой трансформации должны быть граждане и бизнес. Именно для удовлетворения их потребностей создаются новые системы и сервисы. В основе государственных ИТ-решений должны быть современные клиентоориентированные подходы».

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Вице-премьер обратил внимание на запуск платформы ГосТех, которая позволит создавать информационные системы и сервисы не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов и даже муниципалитетов.

«Каждая новая система разрабатывается «с нуля» без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию Мы провели аудит — выяснилось, что создано более 1000 ГИСов, большинство систем на 85% идентичны другу друг по функционалу. Гостех позволит уйти от этой неэфффективной практики. Множество разработчиков получат возможность участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а госучреждения - широкий выбор ИТ-решений», - отметил он.

К декабрю этого года регионам необходимо оценить целесообразность создания новых региональных информационных систем, а к маю 2022 года подготовить план-графики перевода региональных информационных систем на платформу ГосТех.

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Чтобы избежать дублирования цифровых проектов и повысить горизонтальный обмен информацией, команда программы «Реализация проектов цифровой трансформации» в 2021 году запустила 10 отраслевых и 4 межотраслевых потока. С цифровыми решениями выпустились потоки Минздрава, Минэнерго, Минпросвещения, Минприроды и Минпромторга.

Работа над стратегиями цифровой трансформации, которые регионы должны защитить к 1 сентября 2021 года, продолжится и после этого срока. Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказал об отраслях, подлежащих цифровой трансформации в регионах. В среднем каждый регион выбрал 8-9 отраслей для цифровизации. Больше всего отраслей выбрали Пермский край и Рязанская область — 17. По количеству выбранных отраслей субъекты распределили на три категории: регионы-лидеры, развивающиеся регионы и регионы, нуждающиеся в поддержке. При этом проекты делятся на те, которые обеспечены текущим финансированием, и те, на которые нужно выделять дополнительные средства.

«Мы будем спрашивать с субъектов программу «минимум», которая обеспечена федеральными средствами. Регион должен использовать эту возможность, чтобы расширить рамку бюджетного финансирования. Очень важно при планировании четко отвечать на вопросы, будут ли проекты обеспечены ресурсами».

Министр также добавил, что если слушатели разработают эффективные и проработанные проекты по итогам обучения, Минцифры России будет готово их софинансировать.

Программа «Реализация проектов цифровой трансформации» разработана Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС. В 2021 году реализуется 14 отраслевых образовательных потоков, в которых принимают участие 1 000 руководителей цифровой трансформации региональных ведомств. Обучение уже завершили ответственные за цифровую трансформацию Минприроды, Минпросвещения, Минэнерго и Минздрава России.

Владимир Бахур

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