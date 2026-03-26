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Администрация Липецкой области органы государственной власти

Администрация Липецкой области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


26.03.2026 Липецкая область усилила кибербезопасность госаппарата с помощью Secure-T Awareness Platform 1
29.12.2023 Власти переводят российских охотников в цифру, но мешают «неактуальные» базы МВД 1
30.05.2023 «БФТ-холдинг» помог МФЦ Липецкой области повысить скорость оказания госуслуг 2
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области 1
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
02.07.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2019 г. 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
25.12.2017 «Барс Груп» модернизировала систему инвентаризации ИТ -инфраструктуры Липецкой области 1
04.12.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2017 года 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1
01.03.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2016 года 1
02.07.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июнь 2015 г. 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 2
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
03.03.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за февраль 2015 г. 3
11.07.2014 Жители Липецкой области будут контролировать средства на капремонт в системе от «Эттон» 1
17.03.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2014 г. 2
24.02.2014 «БАРС Груп» поможет Липецкой области управлять региональной информатизацией 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
11.03.2013 ТТК предоставит услуги связи восьми государственным структурам Липецка 1
14.01.2013 Администрация Липецкой области ведет работу по организации юридически значимого электронного документооборота 2
04.10.2012 Количество пользователей системы «Дело» в администрации Липецкой области к концу года достигнет 1,7 тыс. 1
07.02.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: январь 2012 года 2
17.01.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2011 года 2
11.05.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2010 2
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 2
05.11.2008 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2008 2
07.02.2008 26 февраля откроется конференция «Геоинформационные технологии для развития субъектов РФ» 1
05.07.2007 Новое в ИКТ – законодательстве России: июнь 2007 1
21.02.2006 Японцы "прощупали" поволжские ОЭЗ 1
10.11.2004 28 октября 2004 г. в Москве состоялась конференция "Осенний документооборот 2004" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 48

Администрация Липецкой области и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 579 5
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 8 2
Microsoft Corporation 25775 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Системы документооборота 522 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 22 1
Крафт Система 1 1
Samsung Electronics 11065 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Lenovo Group 2447 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Directum - Директум 1268 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
BAON 10 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Столичные аптеки 12 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 2
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 2
Полипластик 23 2
Траско - Trasko 32 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 23 2
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Mascotte 22 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 2
Черемушки 62 2
РОМОНА - Российская морская навигационно-геодезическая компания 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Visa International 1993 1
Татнефть 243 1
Газпром нефть 725 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 4
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 3
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 3
ГосИнформСистемы 160 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Оповещение и уведомление - Notification 5945 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
Электронный документ - Electronic document 1579 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Оцифровка - Digitization 5185 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 2
Архивный фонд РФ 115 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Барс.Инвентаризация 2 2
БАРС.Web-Мониторинг ЖКХ - БАРС.Web-Мониторинг Жилищного Фонда 9 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T Awareness Platform 4 1
Правительство Иркутской области - Электронный Иркутск 2 1
Кейсистемс - Муниципальное самоуправление - СМАРТ 1 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Office 4170 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Office 365 1042 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
Валяева Елизавета 72 4
Листров Роман 3 2
Евраев Михаил 266 2
Ковалев Сергей 30 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 115 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Виноградов Александр 65 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Августон Иван 15 2
Плетнев Артем 10 2
Сардарян Роберт 19 2
Курбанов Серго 2 2
Кукушкина Галина 1 1
Жигалов Владимир 2 1
Гольцев Анатолий 1 1
Колодезников Алексей 3 1
Королев Олег 4 1
Воронина Ирина 1 1
Козин Александр 3 1
Никишкин Харитон 8 1
Дорошенко Руслан 1 1
Путин Владимир 3454 1
Орловский Виктор 408 1
Лысенко Эдуард 317 1
Володкович Вячеслав 104 1
Никифоров Николай 1138 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 35
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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