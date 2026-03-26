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Администрация Липецкой области органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 48
Администрация Липецкой области и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 4
|Листров Роман 3 2
|Евраев Михаил 266 2
|Ковалев Сергей 30 2
|Дубовсков Андрей 89 2
|Ревяшко Андрей 20 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Киселев Александр 115 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ерофеев Александр 10 2
|Виноградов Александр 65 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Асратян Петр 36 2
|Шляпин Евгений 17 2
|Адян Сергей 2 2
|Говорухин Иван 7 2
|Курьянов Павел 3 2
|Августон Иван 15 2
|Плетнев Артем 10 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Курбанов Серго 2 2
|Кукушкина Галина 1 1
|Жигалов Владимир 2 1
|Гольцев Анатолий 1 1
|Колодезников Алексей 3 1
|Королев Олег 4 1
|Воронина Ирина 1 1
|Козин Александр 3 1
|Никишкин Харитон 8 1
|Дорошенко Руслан 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Орловский Виктор 408 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Володкович Вячеслав 104 1
|Никифоров Николай 1138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.