Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом. «Эттон. Строительный контроль» – сервис автоматизации надзора за строительством и капитальным ремонтом. Этот инстр

Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии «Эттон» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное с компанией «Эттон» в июле 2024 г., действует бессрочно и распространяется на четыре продукта разработчика

Нейросеть «Эттон» для логистики раздельных отходов вошла в Реестр российского ПО Еще одна разработка «Эттон», информационная система для оптимизации транспортных затрат и моделирования потоков ра

ГК «Эттон» разработала цифровой комплекс «Стройотходы» для рынка обращения с отходами Программно-аппаратный комплекс «Стройотходы» от ГК «Эттон» (г. Казань) – это система для управления жизненным циклом строительных отходов на всех

Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза Группа компаний «Эттон» выводит на российский рынок ИТ-компанию «Эттон нефтегазовые решения». Компания

Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы CNews: Расскажите о вашей компании. Ефим Климов: «Эттон» — это российская ИТ-компания. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения и систем автоматизации для корпоративного и государственного секторов с 2010 года. Компания использует пе

«Эттон груп» приступила к выполнению работ по созданию ГИС учета отходов для Бурятии «Эттон груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание и внедрение региональной геоинформационной системы учета отходов с корректировкой электронной модели территориальной с

Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами Bitfury Group совместно с «Эттон груп» разработали решение, которое, по мнению представителей компаний, поможет улучшить

«Эттон Груп» приступила к разработке электронной территориальной схемы обращения с отходами Курганской области Компания «Эттон Груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание «Электронной модел

«Эттон груп» завершила первый этап работ по созданию электронной территориальной схемы обращения с отходами Республики Карелия «Эттон груп» сообщила о завершении первого этапа работ по созданию электронной территориальной

«Эттон Груп» смоделировала обращение твердых коммунальных отходов Краснодарского края «Эттон Груп» завершила большой этап работ по корректировке и переводу в электронный вид территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края. Полученная в результате этих работ террито

«Эттон» смоделировала обращение с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области «Эттон» объявила о завершении работ по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области.Система разработана по заказу Министер

«Эттон» начала автоматизацию системы ТКО в Свердловской области нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с компанией «Эттон Груп» приступили к созданию информационной системы для управления твердыми коммунальным

«Эттон» будет продвигать свои продукты на зарубежных рынках вместе с «дочкой» «Ростеха» Компания «Эттон», разработчик автоматизированных систем для корпоративного и государственного секторов,

«Эттон» примет участие в аукционе на автоматизацию Всероссийского детского центра «Орленок» «Эттон», резидент Иннополиса, объявила об участии в аукционе на разработку и сопровождение порталов «Конкурсный отбор детей» и «Электронное портфолио» для Всероссийского детского центра «Орленок

«Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и

«Эттон» разработала мобильное приложение для освещения событий Всемирных военных игр в Сочи Компания «Эттон» разработала мобильное приложение «Сочи 2017» для обеспечения дополнительной информационной поддержки III зимних Всемирных военных игр. Благодаря мобильному приложению для операционных си

«Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию направления WorldSkills и автоматизации чемпионатов профессионального мастерства на территории России. Об этом CNews сообщили в «Эттон». В рамках

«Эттон. Бюджет» включен в Реестр отечественного ПО Информационно-аналитическая система «Эттон. Бюджет» пополнила Единый реестр отечественного ПО. Соответствующий приказ на прошлой неделе подписал Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, сообщил

«Управление закупками» от «Эттон» включено в Реестр отечественного ПО Система «Управление закупками» от «Эттон» включена в Реестр отечественного ПО. Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России данный продукт признан соответствующим всем требованиям и рекомендо

«Строительный контроль» от «Эттон» включен в Единый реестр отечественного ПО Экспертный совет по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России включил в Реестр отечественного ПО еще одно решение от компании «Эттон» — «Строительный контроль». Об этом CNews сообщили в «Эттон». Программный комплекс решает ключевые задачи по строительному контролю. Специалистам технического надзора информационна

Еще два продукта «Эттон» пополнили Реестр отечественного ПО По итогам очередного заседания Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России два решения компании «Эттон» — «Претензионная работа» и «ПроДом: Учёт и экономия ресурсов» — вошли в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили в компании «Эттон». По информации компании, «Претензионная

«Эттон» проведет автоматизацию оператора капитального ремонта Калужской области Компания «Эттон» и агентство информационных технологий Калужской области объявили о заключении договора об автоматизации регионального оператора капитального ремонта. Как сообщили CNews в «Эттон»,

«Эттон» представила новую облачную систему управления строительными проектами Компания «Эттон» представила новый облачный продукт для строительной отрасли, призванный помочь решить её насущные проблемы и обеспечить слаженную коллективную работу. Об этом CNews сообщили в «Эттон<

«Эттон» предложила новое решение для оптимизации управления предприятием Компания «Эттон», проанализировав ситуацию на российских предприятиях и выявив болевые точки взаимодействия между системами, предложила новое решение — автоматизированную панель руководителя с единым спр

Программные решения «Эттон» включены в Реестр отечественного ПО В ходе заочного голосования Экспертный совет по российскому ПО признал, что программные решения «Эттон Платформ», «Мониторинг имущества» и «Эттон. Энергоэффективность» отвечают всем критериям для присвоения статуса отечественного софта. Об этом CNews сообщили в компании «Эттон

Решение «Экоматик» компании «Эттон» обеспечит управляющим компаниям снижение ОДН ю ОДН в среднем на 30-40%, но не исключают ее полностью. Реальное снижение ОДН возможно при условии комплексного решения описанных проблем, в том числе с применением современных технологий. Компания «Эттон» разработала автоматизированную систему учета и прогнозирования потребления ресурсов «Экоматик». Программная часть решения «Экоматик» осуществляет удаленный сбор данных по расходу ресурсо

Информационный комплекс ЖКХ компании «Эттон» решит проблемы регионов с выгрузкой данных в ГИС ЖКХ то прекрасный шанс создать в регионе единую систему ЖКХ, сведения из которой будут выгружаться впоследствии в ГИС ЖКХ», ‒ отмечает Григорий Пугаев, директор департамента продаж и маркетинга компании «Эттон». Региональный информационный комплекс ЖКХ (РИК ЖКХ) объединяет в единый ресурс всю информацию по жилищно-коммунальному хозяйству региона. Система обеспечивает сбор и хранение информации

«Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области систему управления программами капремонта Компании «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области информационную систему управления программами капитального ремонта. Об этом CNews сообщили в «Эттон». Проведение капитального ремонта в

«Эттон» разработала решение для контроля и управления инженерными системами жилых комплексов Компания «Эттон» представила программно-аппаратное решение для управления инженерными системами современных жилых комплексов. Об этом CNews сообщили в «Эттон». В рамках реализации политики импорто

«Эттон» разработала программный комплекс «Строительный контроль» Компания «Эттон» представила ИТ-продукт для решения ключевых проблем строительного контроля. Об этом говорится в заявлении «Эттон», поступившем в редакцию CNews. Капитальный ремонт многоквартирных

ЯНАО будет контролировать ход капитального ремонта в информационной системе компании «Эттон» Программный комплекс управления капитальным ремонтом домов компании «Эттон» внедрен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как отмечают в компании, проведение капитального ремонта наряду с работами по текущей эксплуатации дома является необходимой мерой для

«Эттон» разработал решение для учета госимущества ированный учет объектов имущества и лиц, ответственных за их эксплуатацию (ПП РФ № 447 от 16. 07. 2007, приказ Минэкономразвития № 424 от 30. 08.2011). Для исполнения федеральных требований компания «Эттон» разработала новое решение – систему «Регион. Учет государственного и муниципального имущества». Программный продукт предназначен для комплексной автоматизации деятельности органов исполн

В Пермском крае заработал биллинг капитального ремонта «Эттон» В Пермском крае для организации сбора взносов собственников за капитальный ремонт домов компания «Эттон» внедрила автоматизированную систему расчетов. Информационный комплекс работает на базе облачной платформы «Регион». Долгосрочная программа капитального ремонта Пермского края была опубли

Более 11 регионов работают в информационно-аналитической системе компании «Эттон» Более 11 регионов РФ отдали предпочтение информационно-аналитической системе управления сферой ЖКХ компании «Эттон». Программный комплекс «Регион. Электронное ЖКХ» ‒ современная аналитико-информационная система автоматизации бизнес-процессов по управлению сферой ЖКХ. Решение обеспечивает комплексный п

Система расчетов капитального ремонта компании «Эттон» работает более чем в 10 субъектах РФ егионов РФ, где работает Единая информационная система автоматизации капитального ремонта компании «Эттон», проверены данные первых «пробных» квитанций и успешно принимаются взносы от граждан.

«Эттон» автоматизировал сферу ЖКХ Липецкой области Системный интегратор «Эттон» совместно с компаниями «Ростелеком» и «Формс Технолоджи» завершили работу по созданию автоматизированной системы капитального ремонта многоквартирных домов в Липецкой области. Информацио

«Эттон» автоматизировал работу Фонда капитального ремонта в Пензенской области Компания «Эттон» внедрила информационно-аналитическую систему по управлению программами капитального ремонта на территории Пензенской области. Фонд капитального ремонта получил доступ к электронным паспо

Сферу ЖКХ в Сибири автоматизируют на базе облачной платформы «Эттон» Компания «Эттон» по заказу НКО «Фонд капитального ремонта Иркутской области» автоматизирует региональны