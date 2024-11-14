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Эттон Груп Etton

Эттон Груп - Etton

Группа компаний «Эттон» — производитель ИТ-решений, системный интегратор и экспертный центр в сфере корпоративной и государственной информатизации. Компания сфокусирована на использовании передовых технологий в программировании, мобильной разработке, облачных вычислениях, машинном обучении, предиктивной аналитике и IoT для работы с большими данными. Основана в 2010 году. Является резидентом «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 34 809 260 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 34 809 260 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 34 430 396 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 378 864 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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14.11.2024 Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом

Группа компаний «Эттон» разработала инструмент контроля за строительством и капремонтом. «Эттон. Строительный контроль» – сервис автоматизации надзора за строительством и капитальным ремонтом. Этот инстр
23.07.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии

«Эттон» и Merlion подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, подписанное с компанией «Эттон» в июле 2024 г., действует бессрочно и распространяется на четыре продукта разработчика
16.07.2024 Нейросеть «Эттон» для логистики раздельных отходов вошла в Реестр российского ПО

Еще одна разработка «Эттон», информационная система для оптимизации транспортных затрат и моделирования потоков ра
29.05.2024 ГК «Эттон» разработала цифровой комплекс «Стройотходы» для рынка обращения с отходами

Программно-аппаратный комплекс «Стройотходы» от ГК «Эттон» (г. Казань) – это система для управления жизненным циклом строительных отходов на всех
15.12.2023 Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза

Группа компаний «Эттон» выводит на российский рынок ИТ-компанию «Эттон нефтегазовые решения». Компания

11.11.2022 Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы

CNews: Расскажите о вашей компании. Ефим Климов: «Эттон» — это российская ИТ-компания. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения и систем автоматизации для корпоративного и государственного секторов с 2010 года. Компания использует пе
11.10.2019 «Эттон груп» приступила к выполнению работ по созданию ГИС учета отходов для Бурятии

«Эттон груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание и внедрение региональной геоинформационной системы учета отходов с корректировкой электронной модели территориальной с
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами

Bitfury Group совместно с «Эттон груп» разработали решение, которое, по мнению представителей компаний, поможет улучшить
11.06.2019 «Эттон Груп» приступила к разработке электронной территориальной схемы обращения с отходами Курганской области

Компания «Эттон Груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание «Электронной модел
25.04.2019 «Эттон груп» завершила первый этап работ по созданию электронной территориальной схемы обращения с отходами Республики Карелия

«Эттон груп» сообщила о завершении первого этапа работ по созданию электронной территориальной
15.01.2019 «Эттон Груп» смоделировала обращение твердых коммунальных отходов Краснодарского края

«Эттон Груп» завершила большой этап работ по корректировке и переводу в электронный вид территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края. Полученная в результате этих работ террито
22.12.2017 «Эттон» смоделировала обращение с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области

«Эттон» объявила о завершении работ по созданию электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области.Система разработана по заказу Министер
05.09.2017 «Эттон» начала автоматизацию системы ТКО в Свердловской области

нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области совместно с компанией «Эттон Груп» приступили к созданию информационной системы для управления твердыми коммунальным
26.05.2017 «Эттон» будет продвигать свои продукты на зарубежных рынках вместе с «дочкой» «Ростеха»

Компания «Эттон», разработчик автоматизированных систем для корпоративного и государственного секторов,
22.03.2017 «Эттон» примет участие в аукционе на автоматизацию Всероссийского детского центра «Орленок»

«Эттон», резидент Иннополиса, объявила об участии в аукционе на разработку и сопровождение порталов «Конкурсный отбор детей» и «Электронное портфолио» для Всероссийского детского центра «Орленок
16.03.2017 «Эттон» автоматизировала проектное управление Агентства регионального развития Калужской области

Компания «Эттон» внедрила автоматизированную информационную систему управления проектами для Агентства регионального развития Калужской области (АРРКО). Решение помогает планировать реализацию проектов и
01.03.2017 «Эттон» разработала мобильное приложение для освещения событий Всемирных военных игр в Сочи

Компания «Эттон» разработала мобильное приложение «Сочи 2017» для обеспечения дополнительной информационной поддержки III зимних Всемирных военных игр. Благодаря мобильному приложению для операционных си
09.12.2016 «Эттон» и WorldSkills Russia приступают к сотрудничеству в области ИТ

В ноябре Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) и компания «Эттон» начали сотрудничество по развитию направления WorldSkills и автоматизации чемпионатов профессионального мастерства на территории России. Об этом CNews сообщили в «Эттон». В рамках
18.11.2016 «Эттон. Бюджет» включен в Реестр отечественного ПО

Информационно-аналитическая система «Эттон. Бюджет» пополнила Единый реестр отечественного ПО. Соответствующий приказ на прошлой неделе подписал Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, сообщил
25.10.2016 «Управление закупками» от «Эттон» включено в Реестр отечественного ПО

Система «Управление закупками» от «Эттон» включена в Реестр отечественного ПО. Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России данный продукт признан соответствующим всем требованиям и рекомендо
11.10.2016 «Строительный контроль» от «Эттон» включен в Единый реестр отечественного ПО

Экспертный совет по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России включил в Реестр отечественного ПО еще одно решение от компании «Эттон» — «Строительный контроль». Об этом CNews сообщили в «Эттон». Программный комплекс решает ключевые задачи по строительному контролю. Специалистам технического надзора информационна
13.09.2016 Еще два продукта «Эттон» пополнили Реестр отечественного ПО

По итогам очередного заседания Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России два решения компании «Эттон» — «Претензионная работа» и «ПроДом: Учёт и экономия ресурсов» — вошли в Реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили в компании «Эттон». По информации компании, «Претензионная
05.09.2016 «Эттон» проведет автоматизацию оператора капитального ремонта Калужской области

Компания «Эттон» и агентство информационных технологий Калужской области объявили о заключении договора об автоматизации регионального оператора капитального ремонта. Как сообщили CNews в «Эттон»,
05.07.2016 «Эттон» представила новую облачную систему управления строительными проектами

Компания «Эттон» представила новый облачный продукт для строительной отрасли, призванный помочь решить её насущные проблемы и обеспечить слаженную коллективную работу. Об этом CNews сообщили в «Эттон<
16.06.2016 «Эттон» предложила новое решение для оптимизации управления предприятием

Компания «Эттон», проанализировав ситуацию на российских предприятиях и выявив болевые точки взаимодействия между системами, предложила новое решение — автоматизированную панель руководителя с единым спр
23.05.2016 Программные решения «Эттон» включены в Реестр отечественного ПО

В ходе заочного голосования Экспертный совет по российскому ПО признал, что программные решения «Эттон Платформ», «Мониторинг имущества» и «Эттон. Энергоэффективность» отвечают всем критериям для присвоения статуса отечественного софта. Об этом CNews сообщили в компании «Эттон

27.10.2015 Решение «Экоматик» компании «Эттон» обеспечит управляющим компаниям снижение ОДН

ю ОДН в среднем на 30-40%, но не исключают ее полностью. Реальное снижение ОДН возможно при условии комплексного решения описанных проблем, в том числе с применением современных технологий. Компания «Эттон» разработала автоматизированную систему учета и прогнозирования потребления ресурсов «Экоматик». Программная часть решения «Экоматик» осуществляет удаленный сбор данных по расходу ресурсо
13.07.2015 Информационный комплекс ЖКХ компании «Эттон» решит проблемы регионов с выгрузкой данных в ГИС ЖКХ

то прекрасный шанс создать в регионе единую систему ЖКХ, сведения из которой будут выгружаться впоследствии в ГИС ЖКХ», ‒ отмечает Григорий Пугаев, директор департамента продаж и маркетинга компании «Эттон». Региональный информационный комплекс ЖКХ (РИК ЖКХ) объединяет в единый ресурс всю информацию по жилищно-коммунальному хозяйству региона. Система обеспечивает сбор и хранение информации

22.06.2015 «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области систему управления программами капремонта

Компании «Эттон» и «Ростелеком» внедрили в Орловской области информационную систему управления программами капитального ремонта. Об этом CNews сообщили в «Эттон». Проведение капитального ремонта в
02.06.2015 «Эттон» разработала решение для контроля и управления инженерными системами жилых комплексов

Компания «Эттон» представила программно-аппаратное решение для управления инженерными системами современных жилых комплексов. Об этом CNews сообщили в «Эттон». В рамках реализации политики импорто
29.05.2015 «Эттон» разработала программный комплекс «Строительный контроль»

Компания «Эттон» представила ИТ-продукт для решения ключевых проблем строительного контроля. Об этом говорится в заявлении «Эттон», поступившем в редакцию CNews. Капитальный ремонт многоквартирных
18.05.2015 ЯНАО будет контролировать ход капитального ремонта в информационной системе компании «Эттон»

Программный комплекс управления капитальным ремонтом домов компании «Эттон» внедрен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как отмечают в компании, проведение капитального ремонта наряду с работами по текущей эксплуатации дома является необходимой мерой для

27.04.2015 «Эттон» разработал решение для учета госимущества

ированный учет объектов имущества и лиц, ответственных за их эксплуатацию (ПП РФ № 447 от 16. 07. 2007, приказ Минэкономразвития № 424 от 30. 08.2011). Для исполнения федеральных требований компания «Эттон» разработала новое решение – систему «Регион. Учет государственного и муниципального имущества». Программный продукт предназначен для комплексной автоматизации деятельности органов исполн
20.04.2015 В Пермском крае заработал биллинг капитального ремонта «Эттон»

В Пермском крае для организации сбора взносов собственников за капитальный ремонт домов компания «Эттон» внедрила автоматизированную систему расчетов. Информационный комплекс работает на базе облачной платформы «Регион». Долгосрочная программа капитального ремонта Пермского края была опубли
31.03.2015 Более 11 регионов работают в информационно-аналитической системе компании «Эттон»

Более 11 регионов РФ отдали предпочтение информационно-аналитической системе управления сферой ЖКХ компании «Эттон». Программный комплекс «Регион. Электронное ЖКХ» ‒ современная аналитико-информационная система автоматизации бизнес-процессов по управлению сферой ЖКХ. Решение обеспечивает комплексный п
24.03.2015 Система расчетов капитального ремонта компании «Эттон» работает более чем в 10 субъектах РФ

егионов РФ, где работает Единая информационная система автоматизации капитального ремонта компании «Эттон», проверены данные первых «пробных» квитанций и успешно принимаются взносы от граждан.

03.02.2015 «Эттон» автоматизировал сферу ЖКХ Липецкой области

Системный интегратор «Эттон» совместно с компаниями «Ростелеком» и «Формс Технолоджи» завершили работу по созданию автоматизированной системы капитального ремонта многоквартирных домов в Липецкой области. Информацио
15.12.2014 «Эттон» автоматизировал работу Фонда капитального ремонта в Пензенской области

Компания «Эттон» внедрила информационно-аналитическую систему по управлению программами капитального ремонта на территории Пензенской области. Фонд капитального ремонта получил доступ к электронным паспо
26.08.2014 Сферу ЖКХ в Сибири автоматизируют на базе облачной платформы «Эттон»

Компания «Эттон» по заказу НКО «Фонд капитального ремонта Иркутской области» автоматизирует региональны
11.07.2014 Жители Липецкой области будут контролировать средства на капремонт в системе от «Эттон»

Компании «Эттон», «Ростелеком» и НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области» подписали договор о внедрении информационной системы «Липецкая область. Электронно

Публикаций - 59, упоминаний - 77

Эттон Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10975 4
МКД 88 2
Парус электро - Связь инжиниринг 28 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 36 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ST - Системные технологии 75 1
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 1
Эттон нефтегазовые решения 1 1
2Chargers - 2Чарджерс 6 1
E-PROM - Е-ПРОМ 17 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3463 1
Bitfury Group 26 1
Acronis - Акронис 489 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1001 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
ICL ГК - ICL Group 499 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1464 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
ВООП - Всероссийское общество охраны природы 1 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 188 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 7
Фонд капитального ремонта 21 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6567 4
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3938 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 389 2
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26410 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24507 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25937 11
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2190 10
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1256 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7905 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3599 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 757 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22905 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3837 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7739 3
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16346 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6505 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5259 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 478 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6501 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33598 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2636 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2498 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12997 3
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Оповещение и уведомление - Notification 6003 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9946 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2095 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 721 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14009 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8681 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2235 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1176 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 332 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 706 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 917 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1732 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1997 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10732 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 519 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 334 8
БАРС.Web-Мониторинг ЖКХ - БАРС.Web-Мониторинг Жилищного Фонда 9 6
Эттон Груп - Стройотходы 4 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3565 2
Apple - App Store 3122 2
1С-Рарус РестАрт 28 1
Эттон Платформ 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1786 1
FreePik 1857 1
Гранд МГК - Гранд-Смета 16 1
Google Android 15287 1
Apple iOS 8603 1
Microsoft Office 4185 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6304 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 679 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2978 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 22 1
Климов Ефим 14 14
Тенилин Яков 3 3
Пугаев Григорий 3 3
Низамов Искандер 2 2
Павлов Владимир 21 1
Иванов Егор 24 1
Ворлев Алексей 1 1
Дьячков Виктор 37 1
Эдигер Павел 1 1
Иванов Илья 11 1
Салмин Руслан 1 1
Нечаев Александр 2 1
Сагдеев Тимур 1 1
Моисеева Наталья 1 1
Саркисов Ростислав 1 1
Муллахметов Рушан 1 1
Галимзянов Рустем 1 1
Козин Александр 3 1
Айбатова Елена 1 1
Орловский Виктор 408 1
Никифоров Николай 1138 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Степанюк Михаил 81 1
Минниханов Рустам 123 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Гузаиров Айдар 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 166800 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47715 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3472 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 683 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 683 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1477 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1359 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3460 2
Россия - УФО - Свердловская область 1964 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 2
Россия - СФО - Омская область 791 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 634 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1556 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 645 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 139 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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