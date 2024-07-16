Нейросеть «Эттон» для логистики раздельных отходов вошла в Реестр российского ПО

Еще одна разработка «Эттон», информационная система для оптимизации транспортных затрат и моделирования потоков раздельно собранных отходов с использованием технологий искусственного интеллекта, вошла в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

Система оптимизирует затраты на перевозку раздельно собираемых твердых коммунальных отходов. Для этого она учитывает данные с датчиков, размещенных в мусорных баках, и с датчиков загрузки самосвалов, прогнозирует время их полного заполнения и прокладывает оптимальные маршруты.

Для работы ИИ использует такие данные как вид отходов, их морфологический состав до и после сортировки, объем, массу, тип транспортных средств, мощности объектов обработки отходов, длину транспортных плеч и другие переменные взаимозависимые параметры.

«Рад отметить, что это уже 18 по счету решение «Эттон», вошедшее в реестр отечественного ПО. Мы продолжаем придерживаться стратегии создания импортонезависимых отраслевых продуктов для экологии, нефтегазового сектора, государственных и корпоративных информационных систем и остаемся востребованы в этих направлениях», – сказал Ефим Климов, генеральный директор ГК «Эттон».