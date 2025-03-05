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Иванов Илья


05.03.2025 «Сенсор-Тех» и «Наносемантика» в рамках технологического партнерства создали чат-бота с встроенным 3D-сурдопереводчиком 1
26.08.2024 ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas 1
10.06.2024 Компания «Наносемантика» разработала детекторы объектов дорожной инфраструктуры для компании «Цифровые дороги» 1
09.04.2024 Компания «Наносемантика» синтезировала голос популярного блогера Руслана Усачева 1
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory 1
01.09.2022 iSpring представила новую версию конструктора курсов iSpring Suite 1
10.12.2021 Искусственный интеллект составит маршруты для российских мусоровозов 1
07.10.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали «умную» систему защиты зданий 1
14.02.2017 ЦРТ и «АйВойс» представили голосовую автоматизированную систему для управления складом и чек-листами 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Иванов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

iVoice Technology - Айвойс Технолоджи 3 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Эттон Груп - Etton 57 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 64 1
Telegram Group 2042 1
Box inc - box.com - box.net 360 1
Лаборатория Наносемантика - Синтелли 8 1
8288 1
Корус Консалтинг ГК 1227 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 87 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 286 3
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1585 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1774 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1320 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
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ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 103 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 169 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 944 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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