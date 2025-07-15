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Индексная книга (каталог) CNews*
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iVoice Technology Айвойс Технолоджи


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 «Солво» и «АйВойс» автоматизировали склады Novabev Group: результат – рост производительности на 34% 1
26.08.2024 ГК «КОРУС Консалтинг» расширяет возможности «1C:WMS» и KONCRIT с помощью голосовых технологий Golas 2
26.11.2020 Резидент «Сколково» выделил 8 млн рублей на автоматизацию работы с клиентами в социальной сфере 4
14.02.2017 ЦРТ и «АйВойс» представили голосовую автоматизированную систему для управления складом и чек-листами 1

Публикаций - 4, упоминаний - 8

iVoice Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1270 1
АйВокс 1 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
8574 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3168 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2518 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8999 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12468 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1085 1
Наушники - Headphones 4151 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6976 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 520 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10298 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12699 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3590 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4282 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 308 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 53 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12523 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4135 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4552 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
Корус Консалтинг - KONCRIT 9 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
Иванов Илья 9 2
Закревский Алексей 7 1
Коньшин Андрей 6 1
Заворин Андрей 1 1
Корчминская Анна 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
Казахстан - Республика 5691 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
Английский язык 6782 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1055 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5912 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1127 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10274 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10298 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 877 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9212 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11371 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371932, в очереди разбора - 749931.
Создано именных указателей - 178391.
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