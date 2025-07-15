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iVoice Technology Айвойс Технолоджи
УПОМИНАНИЯ
iVoice Technology и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1270 1
|АйВокс 1 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|1С 8574 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
|1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
|Корус Консалтинг - KONCRIT 9 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1641 1
|Казахстан - Республика 5691 1
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