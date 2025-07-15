«Солво» и «АйВойс» автоматизировали склады Novabev Group: результат – рост производительности на 34%

В июне 2025 г. компания Novabev Group, производитель и импортер алкогольной продукции, завершила масштабный проект по внедрению технологии голосовой сборки, реализованной с помощью Solvo.WMS и системы Golas. Об этом CNews сообщили представители «Солво».

Первое внедрение состоялось в декабре 2024 г. на распределительном центре в Крекшино – самой крупной площадке Novabev Group, где компания тестирует технологические решения. Территория РЦ насчитывает 65 тыс. кв. метров, а суточный грузооборот – 60 тыс. декалитров: это 120 тыс. коробов и свыше одного млн. бутылок. В периоды пиковой нагрузки на складе одновременно работают 180 сотрудников с терминалами. Уже в первый месяц команда Novabev Group отметила рост производительности на 8,5%. К июню 2025 г. этот показатель увеличился до 30%.

Все площадки Novabev Group оснащены системой управления складом Solvo.WMS. В числе прочих возможностей она автоматически распределяет заказы на сборку и формирует оптимизированный порядок работ, который поступает в систему голосового управления Golas в виде инструкции для сотрудников склада. Мобильное приложение с функцией синтеза и распознавания речи пошагово озвучивает, сколько единиц товара и откуда нужно взять, по команде переходит к новому шагу или повторяет нужную информацию.

Голосовое управление значительно упрощает сборку заказов и освобождает комплектовщику руки и глаза. Сотрудник получает чёткие инструкции через гарнитуру и мобильный голосовой терминал и может параллельно управлять погрузчиком или перемещать крупногабаритные товары, которые нужно удерживать двумя руками.

Технология голосовой сборки, реализованная «Солво» и «АйВойс», поддерживает все языки мира, включая русский, английский, казахский, узбекский, таджикский и др. Это облегчает процесс обучения и адаптации сотрудников из разных стран, повышая скорость и производительность их работы.

«За 25 лет мы стремительно прошли путь, на который зачастую бизнесы тратят многие десятилетия. Сегодня мы с гордостью говорим о себе как об одном из лидеров рынка, глобальной новаторской компании, смело идущей на эксперименты; о компании, которая стремится создать лучшую корпоративную культуру в отрасли. Технология голосового подбора дала нашим сотрудникам возможность вести диалог с программой на удобном языке. Экономия времени, которую мы при этом получили – три секунды на каждой операции. По итогам завершения проекта по внедрению технологии Pick-by-Voice на всех крупных площадках компании – Крекшино, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск – наша команда добилась повышения производительности на 34%», – Дина Бражич, директор по развитию процессов складской логистики Novabev Group