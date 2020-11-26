Резидент «Сколково» выделил 8 млн рублей на автоматизацию работы с клиентами в социальной сфере

«Айвойс Технолоджи», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», предоставит субсидии на внедрение автоматизированных интеллектуальных сервисов в сфере социального и медицинского обслуживания населения. Общая сумма субсидий – до 8 млн рублей. Получить их смогут 100 организаций.

Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, часто отражаются на логистике и коммуникации – перегрузка телефонных линий, нехватка людей и техники. Оптимальный с точки зрения бюджета и скорости внедрения выход – привлечение к работе искусственного интеллекта. В рамках программы «Поддержка цифровизации в сфере медицины» компания «Айвойс Технолоджи» запускает субсидирование до 100% стоимости разработки и внедрения голосовых ассистентов.

Андрей Заворин, управляющий директор компании «Айвойс Технолоджи»: «Для нашей компании это важное и ответственное решение. Мы считаем, что так мы сможем сделать получение медицинских услуг более доступным для людей, снизим социальную напряженность и обеспечим оперативное получение помощи для тех, кто в ней нуждается. Надеемся, что наши голосовые технологии помогут ускорить возвращение общества и экономики к привычному ритму жизни после ковидного стресса».

100 медицинских компаний получат до 80 тыс. рублей на установку голосового робота iVoice для оперативной коммуникации с пациентами в автоматическом режиме. Стоимость разработки составляет от 30 до 150 тыс. рублей. Скорость внедрения – от 3 до 5 дней. Ассистент может одновременно принимать до 100 тыс. звонков и вести индивидуальный диалог с каждым абонентом. Программа легко заменяет целый контакт-центр или значительно повышает его эффективность. А главное – обойдется на порядок дешевле и быстрее.

Андрей Коньшин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»: «В период пандемии сфера здравоохранения остро нуждается в коммуникационных решениях. Резиденты “Сколково” готовы ответить на данный технологический вызов и закрыть потребность. В частности, “Айвойс Технолоджи”, в 2020 году получившая статус резидента Фонда, уже зарекомендовала себя как компания, создающая востребованные автоматизированные интеллектуальные сервисы. В свою очередь, “Сколково” выделило технологическое направление по автоматизации HyperAutomation для того, чтобы обеспечить фокусную поддержку компаниям, занимающимся автоматизацией коммуникаций, бизнес-процессов и документооборота».

Требования к получателям субсидий: ООО или ИП, НК, государственное или муниципальное учреждение на территории РФ; подтвержденная потребность в автоматизации; решение проблем, связанных с COVID-19 в сфере социального или медицинского обслуживания населения; соответствие запрашиваемой помощи продуктам и технологиям iVoice Technology: интеллектуальная регистратура первой линии, автоматическое напоминание о предстоящем приеме с обратной связью, автоматическая запись на прием, вызов врача на дом, опрос пациентов с обратной связью. Заявки на получение субсидии принимаются до 31 декабря 2020 г. Срок реализации проектов - до 31 января 2021 г.