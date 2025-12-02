Разделы

«АйВойс» выпустила обновление голосовой платформы Golas с многоязыковым распознаванием

Компания «АйВойс», стратегический партнер Intekey, представила новую версию голосовой платформы Golas. Основное нововведение — система, которая распознает несколько языков одновременно в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители ООО «Интекей».

Платформа теперь поддерживает более 20 языков сразу после установки. Функция обучения позволяет адаптировать систему под специфические задачи пользователя.

Новые возможности Golas: использование технологии ИИ для еще более быстрого и точного распознавания речи; многоязыковое распознавание: определение нескольких языков одновременно и в режиме реального времени; потоковое распознавание с применением технологий LLM; более 20 языков доступны сразу после установки; адаптивная акустика для синтеза речи.

Golas оптимизирует взаимодействие с мобильным оборудованием, позволяя использовать полную вычислительную мощность устройств при контроле энергопотребления.

«АйВойс» и Intekey объявили о стратегическом партнерстве 10 февраля 2025 года. Компании интегрируют платформу Golas с системой Intekey WMS для создания комплексных решений по голосовой автоматизации складских процессов.

Использование технологии Golas позволяет ускорить такие операции, как отбор и комплектация заказов, за счет голосовых команд. Это освобождает руки сотрудников и повышает безопасность труда.

Партнерство направлено на создание на рынке высокотехнологичных «рукосвобождающих» решений, которые сочетают преимущества современной WMS и передовой голосовой платформы.

