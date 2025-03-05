«Сенсор-Тех» и «Наносемантика» в рамках технологического партнерства создали чат-бота с встроенным 3D-сурдопереводчиком

Некоммерческая организация и ИТ-компания «Сенсор-Тех» создала интеллектуального чат-бота с встроенным виртуальным сурдопереводчиком Дашей для инклюзивного центра «Теплый контакт», основными сотрудниками которого являются незрячие специалисты. ГК «Наносемантика» выступила технологическим партнером проекта. Об этом CNews сообщили представители «Наносемантики».

Лаборатория «Сенсор-Тех» разрабатывает программное обеспечение, создает технические устройства, а также вручную собирает уникальные приборы, которые помогают людям с серьезными сенсорными нарушениями ориентироваться в пространстве и легко контактировать в общественных местах.

Команда Лаборатории «Сенсор-Тех» реализует крупные социально значимые проекты. В их числе интеллектуальный чат-бот с виджетом для сайта «Теплого контакта» с встроенным 3D-сурдопереводчиком, а также функциями переключения на видеоконференцсвязь (ВКС) и живого оператора.

Чат-бот был создан на диалоговой платформе DialogOS от «Наносемантики», на которой работает коммуникативный ИИ многих передовых отечественных компаний-лидеров в своих отраслях. DialogOS предназначена для разработки и поддержки разговорных систем на основе ИИ, может работать на 40 языках и включает в себя огромную базу знаний, которая насчитывает 3611 диалоговых сценариев, 5230 специализированных словарей и более трех млн адаптивных вопросов.

Одна из задач чат-бота на сайте «Теплого контакта» ‒ это анкетирование пользователя. Глухой человек может зайти в виджет и вступить в диалог с чат-ботом, который задает разные вопросы: например, о доступности среды, социальной жизни и возможностях трудоустройства для людей с ОВЗ. Все свои текстовые вопросы и ответы чат-бот автоматически дублирует на жестовом языке. Также если глухой человек испытывает трудности в процессе опроса, он может обратиться к оператору: тот через программу экранного доступа может ему помочь и соединить с живым сурдопереводчиком.

Виртуальный сурдопереводчик Даша генерирует русский жестовый язык на основе введенного текста. Все работает с помощью искусственного интеллекта, который был обучен на основе собранного датасета из более чем 50 тыс. жестов.

В тестировании чат-бота принимали участие более 500 человек ‒ это были глухие, слабослышащие, сурдопереводчики, сурдопедагоги. До конца анкеты дошло 87% аудитории, и это высокий показатель для данной аудитории.

«Благодарим «Сенсор-Тех» за доверие и возможность принять участие в таком нужном социальном проекте: это тот случай, когда ИИ оказывает реальную помощь, расширяет возможности людей с инвалидностью и позволяет им обходиться без посторонней помощи. «Наносемантика» смогла поделиться своей многолетней экспертизой по коммуникативному искусственному интеллекту и построению систем на нейронных сетях», ‒ сказал Илья Иванов, коммерческий директор, ГК «Наносемантика».