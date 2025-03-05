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Лаборатория Наносемантика DialogOS ИИ-платформа Dialog Operating System

DialogOS -  платформа по созданию голосовых и текстовых роботов для ведения диалога с пользователями. На ее основе можно встроить коммуникативный искусственный интеллект (ИИ) в любую роботизированную или цифровую систему. В DialogOS используется собственный язык лингвистического программирования; она также содержит нейросетевые алгоритмы и  базу знаний, которая насчитывает более 5 тыс. словарей, 3 млн адаптивных вопросов и более 3,6 тыс. сценариев диалога.  


05.03.2025 «Сенсор-Тех» и «Наносемантика» в рамках технологического партнерства создали чат-бота с встроенным 3D-сурдопереводчиком 1
07.11.2024 «Наносемантика» участвует в проекте по созданию виртуального ассистента космонавта 2
07.10.2024 Строим диалог: как создать коммуникативный ИИ и настроить его под свои задачи 1
19.02.2024 «Наносемантика» обновила функциональность диалоговой ИИ-платформы DialogOS 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:

Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 3
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Беларусбанк АСБ 15 1
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Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 846 1
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