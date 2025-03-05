DialogOS - платформа по созданию голосовых и текстовых роботов для ведения диалога с пользователями. На ее основе можно встроить коммуникативный искусственный интеллект (ИИ) в любую роботизированную или цифровую систему. В DialogOS используется собственный язык лингвистического программирования; она также содержит нейросетевые алгоритмы и базу знаний, которая насчитывает более 5 тыс. словарей, 3 млн адаптивных вопросов и более 3,6 тыс. сценариев диалога.