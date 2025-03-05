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Лаборатория Наносемантика DialogOS ИИ-платформа Dialog Operating System
DialogOS - платформа по созданию голосовых и текстовых роботов для ведения диалога с пользователями. На ее основе можно встроить коммуникативный искусственный интеллект (ИИ) в любую роботизированную или цифровую систему. В DialogOS используется собственный язык лингвистического программирования; она также содержит нейросетевые алгоритмы и базу знаний, которая насчитывает более 5 тыс. словарей, 3 млн адаптивных вопросов и более 3,6 тыс. сценариев диалога.
Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:
|Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 3
|Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 26 1
|Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
|Капитал Лайф Страхование Жизни 10 1
|РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
|Беларусбанк АСБ 15 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
|Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 759 1
|Земля - планета Солнечной системы 10411 1
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