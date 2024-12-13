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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОВЗ Ограниченные возможности здоровья



13.12.2024 Давыдов Эдуард Маликович: генеральный директор «БСК» и «Росхим» 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
11.06.2024 Пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали более 40 миллионов рублей кешбэка на благотворительность 1
22.05.2024 В 2025 г. резидент «Сколково» планирует начать испытания по установке зрительного импланта людям 1
07.05.2024 ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных 1
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику 1
29.12.2023 «Авито Работа»: шесть ключевых трендов рынка труда 2023 года 1
30.03.2023 «Магнит» и «Синергия» запустят бесплатный курс по программированию для особых детей 1
31.01.2023 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование NexTouch 1
29.12.2022 Чат-бот поможет родителям детей с ОВЗ получить информацию о льготах 1
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 1
15.02.2021 В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 1
05.11.2014 Инвалиды смогут найти новые вакансии на портале открытых данных Москвы 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

ОВЗ и организации, системы, технологии, персоны:

NexTouch - НэксТач - Некс-Т 18 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Merlion - Мерлион 793 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
8213 1
Telegram Group 1983 1
Эвотор - Evotor 184 1
Тензор 98 1
Dsight - Дисайт - Платформа для венчурных инвестиций 6 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Gero 3 1
Прогноз 1650 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 2 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ovision - Овижн 46 1
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 14 1
Neuralink 13 1
ИТ-Планета ЦРИТ АНО - Центр развития информационных технологий 11 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
ЯКласс 68 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 74 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика - бионические модели 160 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
NAND flash memory - флеш-память 626 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
NAND 3D flash memory 84 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 298 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Экзоскелет - Exoskeleton 102 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 1
Моноблок - Monoblock PC 930 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Python Django 40 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Microsoft Office 3734 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 973 1
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 5 1
Форсайт Аналитическая платформа 11 1
Цифровая экономика АНО - Цифровой ликбез 5 1
Крикушенко Владимир 5 2
Песков Дмитрий 106 1
Чупшева Светлана 7 1
Половинкин Алексей 1 1
Алешин Владимир 20 1
Масленников Евгений 10 1
Кравцов Сергей 54 1
Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Ачкасов Евгений 33 1
Лобанова Анна 6 1
Рубио Денис 2 1
Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
Полякова Анастасия 1 1
Трошина Анастасия 1 1
Плесовских Ксения 1 1
Шалашный Сергей 2 1
Фабер Елена 3 1
Федорушкин Илья 13 1
Пучков Дмитрий 63 1
Овчинский Владислав 228 1
Дроздов Николай 4 1
Пичугина Наталья 2 1
Дегтев Геннадий 255 1
Зарубина Камила 9 1
Yang Michael - Янг Майкл 6 1
Сысикова Дарья 1 1
Юматова Наталья 16 1
Гришунина Екатерина 1 1
Шепель Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Европа 21768 1
Казахстан - Республика 5526 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Москва - Печатники 128 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 71 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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