ОВЗ Ограниченные возможности здоровья
ОВЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Крикушенко Владимир 5 2
|Песков Дмитрий 106 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Половинкин Алексей 1 1
|Алешин Владимир 20 1
|Масленников Евгений 10 1
|Кравцов Сергей 54 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 3 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Ачкасов Евгений 33 1
|Лобанова Анна 6 1
|Рубио Денис 2 1
|Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
|Полякова Анастасия 1 1
|Трошина Анастасия 1 1
|Плесовских Ксения 1 1
|Шалашный Сергей 2 1
|Фабер Елена 3 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Дроздов Николай 4 1
|Пичугина Наталья 2 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Зарубина Камила 9 1
|Yang Michael - Янг Майкл 6 1
|Сысикова Дарья 1 1
|Юматова Наталья 16 1
|Гришунина Екатерина 1 1
|Шепель Михаил 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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