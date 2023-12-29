«Авито Работа»: шесть ключевых трендов рынка труда 2023 года

Эксперты «Авито Работы» выделили шесть основных трендов 2023 г., которые сильнее всего оказали влияние на рынок труда: от массового дефицита кадров до цифровизации менеджмента и производства за счет российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Дефицит кадров

Повсеместный дефицит кадров при рекордно низком уровне безработицы превратился в обыденность российского бизнеса. По данным института экономики РАН, по итогам 2023 г. в России не хватает 4,8 млн. работников. Компании испытывают высокий спрос на специалистов во всех сферах деятельности, а в особенности в сегментах производства, логистики, такси и строительства.

Рынок соискателя

Понятие рынка соискателя стало устойчивым выражением на рынке труда. При нехватке кадров компании активнее рекрутируют специалистов, увеличивая при этом зарплатные предложения. В такой ситуации кандидатам легче найти работу с наилучшими условиями. По данным «Авито Работы», в 2023 г. спрос работодателей на сотрудников вырос в 1,8 раза, а средние предлагаемые заработные платы увеличились на 9%.

Расширение границ найма

Работодатели все чаще обращают внимание и обучают внутри компании молодых специалистов, соискателей с ОВЗ, а также представителей старшего поколения. Такой подход к найму помогает частично удовлетворить высокий спрос на персонал и начать путь к инклюзивному найму. По данным «Авито Работы», в сентябре 2023 г. количество вакансий для представителей старшего поколения выросло в 2,7 раза год к году, а в ноябре 2023 г. спрос работодателей на молодежь увеличился в 3,5 раза год к году.

Переобучение на рабочем месте

Из-за демографической ямы 90-х годов с каждым годом на рынок труда выходит все меньше специалистов. Поэтому решением становится обучение на рабочем месте, которое позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, а также обеспечивает более высокий уровень лояльности сотрудников. В мае 2023 г. аналитики «Авито Работы» зафиксировали годовой прирост числа вакансий с возможностью переобучения на рабочем месте в 3,5 раза.

Подработка

В 2023 г. не только работодатели стали активнее искать специалистов на частичную занятость, но и сами соискатели больше интересовались временным форматом работы. Тренд на подработку сложился благодаря желаниям людей иметь дополнительный источник дохода и попробовать себя в новой сфере деятельности. По данным «Авито Работы», за 2023 г. количество вакансий с неполным рабочим днем увеличилось в 3,3 раза.

Цифровизация и модернизация

С развитием современных технологий многие компании постепенно начали вводить их в деятельность организации. Однако сейчас работодатели модернизируют не только производство, но и бизнес-процессы. Кроме того, массовая цифровизация стала более доступной благодаря активному развитию российского программного обеспечения, что значительно упрощает и удешевляет внедрение современных технологий.

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«Многие тренды стали фундаментом рынка труда 2023 г. Основываясь на этих данных, компании выстраивали стратегию поведения для максимально эффективного рекрутинга. В перспективе можно ожидать, что большинство тенденций перейдет и в следующий год», — сказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

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«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 180 млн, ежемесячная аудитория — более 50 млн пользователей. В «Авито» работает более 5700 сотрудников.

«Авито Работа» — сервис для подбора сотрудников массовых профессий для более чем половины (59%) работодателей в России (по данным исследования агентства B2B Research в мае 2022 г.). Платформа предоставляет возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. За ноябрь 2023 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,4 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране. В разделе «Авито Работа» более 7 млн объявлений — свыше 1,6 млн резюме и 5,7 млн вакансий.