Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения

Опыт в цене: число резюме россиян 55–64 лет увеличилось на 69% в возрасте 55–64 лет стали одной из самых быстрорастущих аудиторий рынка труда в 2025 г. По данным «Авито Работы», число их резюме увеличилось на 69% год к году, а количество откликов — на 35%.

«Авито Работа»: сфера финансов и логистики стала лидером по количеству предложений с опцией наставничества в 2025 году По данным «Авито Работы», двукратный рост вакансий с опцией наставничества зафиксирован в сфере финансов и логистики (+122% год к году), а также в предложениях для работников промышленности (+115% за год)

«Авито Подработка»: зумеры чаще других поколений рассматривают подработку ть наращивать доход, близость к дому и простота заданий», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Эксперты технологической платформы «Авито» дали рекомендации по безопасном

«Авито Работа»: профессия логиста — лидер по уровню среднего зарплатного предложения среди вакансий с возможностью работы из дома Эксперты «Авито Работы» проанализировали уровень средних зарплатных предложений в вакансиях с возможностью работы из дома за 2025 г. и выявили, что самой высокооплачиваемой профессией в этой категории ст

«Авито Работа»: соискатели разместили на 92% больше резюме с упоминанием ИИ-навыков Эксперты «Авито Работы» изучили, как за год изменилось количество резюме, где соискатели указывают навы

«Авито Работа» и «МТС Линк»: число откликов на вакансии с возможностью удаленной работы выросло на 57% Эксперты «Авито Работы» и «МТС Линк» проанализировали динамику числа вакансий с возможностью работы из дома за 2025 г. по сравнению с показателями 2024 г., и выявили, что наибольшая динамика вакансий с ф

«Авито Работа»: количество опубликованных резюме соискателей на рабочие и линейные профессии увеличилось на 98% за год Аналитики «Авито Работы» проанализировали динамику интереса соискателей к рабочим и линейным специальнос

«Авито Работа», «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость»: количество вакансий в строительстве жилых и коммерческих объектов увеличилось на 73% Эксперты «Авито Работы», «Авито Услуг» и «Авито Недвижимости» проанализировали ключевые изменения в сфере строительства за 2025 г. Согласно исследованию, количество вакансий в строительстве жилых и комме

«Авито Работа»: средняя предлагаемая зарплата в рыбной промышленности выросла на 22% Аналитики «Авито Работы» изучили динамику средних предлагаемых зарплат в рыбной промышленности по итогам 2025 г. Согласно данным платформы, работодатели в этом сегменте стали предлагать кандидатам в средн

«Авито Подработка» и «Авито Товары»: количество желающих подработать на уборке снега выросло на 70% год к году а подработки являются ее прозрачность и гарантия оплаты», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

«Авито Работа» и «Авито Услуги»: число вакансий для электриков выросло на 46% Аналитики «Авито Работы» и Авито Услуг проанализировали рынок труда и услуг за период с декабря 2025 г. по январь 2026 г. и выяснили, что спрос на электриков в России увеличился на 46%. Рост количества ва

«Авито Услуги» и «Авито Работа»: спрос на онлайн-лекции и вебинары для школьников и студентов вырос на 71% за год В период активной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и поступлению в вузы растет интерес к услугам репетиторов. Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали динамику спроса на преподавателей по разным предметам с декабря 2025 г. по январь 2026 г. и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года, а также изуч

«Авито Работа»: развитие ИИ меняет рынок — работодатели все чаще ищут разработчиков и специалистов по цифровым решениям ерных направлениях. Работодатели все чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с ИИ-инструментами, разрабатывать интеллектуальные системы и внедрять цифровые решения в бизнес-процессы. Аналитики «Авито Работы» отмечают: за последний год число вакансий с упоминанием навыков применения ИИ по России выросло почти в два раза, а средняя предлагаемая заработная плата по таким позициям состави

Алгоритмы «Авито Работы» мгновенно создают подробные резюме иска более информативную базу кандидатов, готовых к контакту. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Раньше функция помогала автоматически создать базовое резюме. Теперь, благодар

«Авито Подработка» назвала главные тренды частичной занятости в 2026 году ка труда. Про основные тренды в сегменте на 2026 года рассказывает Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Об этом CNews сообщили представители «Авито». Сегодня рынок подработки раз

«Авито Работа»: средняя предлагаемая зарплата специалистов в видеоигровой индустрии приблизилась к 100 тыс. руб. в месяц Российский рынок гейминга продолжает активно развиваться, создавая новые возможности для работы в цифровой сфере. Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии для геймеров и стримеров за 2025 год и выяснили, что средняя предлагаемая зарплата в этой сфере составила 99 420 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представител

«Авито Подработка» и «Авито Реклама»: больше половины жителей России планируют подрабатывать в 2026 году подработку, а удобно встроить ее в привычный ритм жизни», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Если говорить об источниках информации про возможности подработки, половин

«Авито Работа»: спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%, а с высшим — на 6% за год Согласно данным «Авито Работы», в 2025 г. число вакансий с условием наличия среднего профессионального образования (СПО) у кандидатов выросло на 13% год к году. Текущая динамика на рынке труда соответствует тре

«Авито Подработка» и «Авито Услуги»: интерес молодых людей к подработке в 2026 году вырос почти в полтора раза «Авито Подработка» и Авито Услуги» провели исследование, которое показало, что молодые люди все активнее стремятся к финансовой независимости во время учебы, а также дали рекомендации по безопас

«Авито Работа»: в 2025 г. самыми активными соискателями на рынке труда стали россияне в возрасте 45–64 лет Согласно данным «Авито Работы», в 2025 г. активнее других на рынке труда вели себя соискатели 45–64 лет: количество их резюме по сравнению с 2024 г. на платформе увеличилось на 73%, а средние зарплатные ожидани

«Авито Работа»: вакансий с упоминанием ИИ за 2025 год стало почти в 2 раза больше Аналитики «Авито Работы» изучили ситуацию на рынке за 2025 г. и проанализировали динамику спроса на специалистов с навыками применения ИИ. В целом по России за год количество таких вакансий увеличилось по

Авито Работа: сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года Эксперты «Авито Работы» изучили, как за год изменились средние зарплатные предложения для кандидатов по отраслям. Самый заметный прирост в 2025 г. зафиксирован в сфере искусства и развлечений — здесь сре

«Авито Услуги» и «Авито Работа»: россияне активнее изучали медицину и фундаментные науки в 2025 году Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Работы» проанализировали интерес россиян к обучению фундаментальным наукам и изменения на рынке труда в сфере образования, выяснив, какие предметы ученики школ и вузов чаще планировали ос

«Авито Подработка»: где на январских праздниках предлагали самые высокие вознаграждения оперативные задачи и справляться с возросшей нагрузкой», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

«Авито Работа»: Приморский край стал лидером по росту спроса на специалистов в 2025 году Аналитики «Авито Работы» подвели итоги 2025 г. и выяснили, в каких регионах России работодатели активнее всего искали специалистов по сравнению с 2024 г. Лидером стал Приморский край, где число вакансий з

«Авито Подработка» и «Додо Пицца»: в 2025 году спрос бизнеса на подработку в общепите вырос вдвое ь потребность в персонале в периоды повышенной нагрузки», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». «Чаще всего в «Додо Пицца» открыты позиции пиццамейкеров, кассиров и курье

«Авито Работа»: активнее всего работу в предновогодний период искали россияне 35–44 лет Эксперты «Авито Работы» выяснили, какие категории соискателей были наиболее активны на рынке труда в предновогодний период по сравнению с 2024 г. Лидерами стали кандидаты в возрасте 35–44 лет: за год при

«Авито Работа»: нефтегазовая отрасль стала лидером по росту числа вакансий по итогам 2025 года Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменился спрос на специалистов в ключевых сферах экономики по итогам 2025 г. по сравнению с 2024 г. Максимальный прирост числа вакансий за год зафиксирован в сфере д

63% работающих россиян планируют увеличить доход в 2026 году — «Авито Работа» и «Авито Реклама» орый ориентируются респонденты, составляет около 110 000 руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Еще 17% респондентов собираются сохранить текущий доход, причем чаще об этом с

«Авито Работа» и «Авито Реклама»: 40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года 40% россиян ожидают получить годовой бонус по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Чаще всего на 13-ю зарплату рассчитывают респонденты из Казани (55%), Волгогра

«Авито Работа» и «Онлайн-школа №1»: почти каждый второй школьник подрабатывает школьников (46%) пока не подрабатывают, но хотели бы начать. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». В России труд подростков регулируется Трудовым кодексом РФ и имеет ряд огранич

«Авито Подработка» и «Альфа Технологии»: почти половина россиян думает о подработке на новогодних праздниках длагают дополнительные смены и гибкие форматы занятости», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». «Мы фиксируем рост интереса самозанятых, ИП и сотрудников аутстаффа к подр

«Авито Подработка» и «Авито Товары»: спрос на подработку в розничной и оптовой торговле вырос в 2,5 раза ост интереса исполнителей более чем в два раза, на 132%», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Лидером по динамике спроса на исполнителей в сфере ритейла и оптовой торго

«Авито Работа»: в сфере инфраструктуры маркетплейсов средняя предлагаемая зарплата выросла на 32% Эксперты «Авито Работы» проанализировали изменения уровня средних предлагаемых зарплат и динамику числа вакансий в сегменте маркетплейсов по всей России за осень 2025 г по сравнению с аналогичным периодо

«Авито Работа» и «Авито Услуги»: россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов работодатели активнее привлекают специалистов и пересматривают условия найма. По данным платформы «Авито Работы», в ноябре–декабре 2025 г. средние зарплатные предложения выросли на 26% по срав

«Авито Подработка» и «Авито Авто»: спрос на курьеров на частичную занятость в 2025 г. вырос почти в 1,5 раза ыстро выйти на смены и подстроить график под свои планы», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». Для тех, кто выбирает подработку на личном транспорте, на итоговую сумму з

«Авито Работа» и «Авито Путешествия»: по итогам 2025 года спрос на персонал в сфере гостеприимства в России вырос на 49% дская область (16%), Краснодарский край (11%), Татарстан (4%) и Нижегородская область (3%). Данные «Авито Работы» также подтверждают рост спроса на персонал в регионах, популярных у путешествен

«Авито Путешествия» и «Авито Подработка»: россияне активнее бронируют жилье на новогодние каникулы — на этом фоне бизнесу нужны исполнители для сезонной подработки их ролях и совместить подработку с атмосферой праздника», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

«Авито Работа»: профессиональные перетоки — новый тренд на рынке труда России ке работы, а работодатели все чаще предлагают переобучение. В новом дайджесте рынка труда эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за 11 месяцев 2025 г. и зафиксировали переход