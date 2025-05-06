Исследование «Авито»: 70% россиян заявили, что хотят попробовать новые форматы взаимопомощи

Всероссийское исследование, которое провел сервис «Авито», показало, что более половины (55%) россиян сейчас участвуют в благотворительных проектах. При этом 7 из 10 всех опрошенных заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механики взаимопомощи. Среди тех, кто уже вовлечен в социальные проекты, эта доля еще выше — она составляет 91%.

Каждый второй из всех участвующих в благотворительности совершает материальные пожертвования: помогает вещами, продуктами, деньгами, покупает продукцию фондов, передает кешбэк и пр. 16% помогают действиями: вовлечены в волонтерство, участвуют в благотворительных проектах, оказывают информационную и другую поддержку фондам. Остальные 34% совмещают оба формата: финансовую помощь и практическое участие.

Чаще вовлечены в благотворительность в России женщины: 31,8% делают пожертвования вещами и продуктами (против 18,2% мужчин), а 26,8% — денежные переводы (против 16,7%).

Интересно, что люди старше 65 лет проявляют большую активность в пожертвованиях, чем молодежь и люди среднего возраста — 32,1% против 19% у молодых, передают вещи и продукты, а 25,6% совершают денежные переводы. Молодежь (18-24) отличается тем, что им присуще помогать «действиями» — они чаще участвуют в волонтерских активностях, благотворительных проектах, оказывают информационную поддержку (35% против 25% по всей остальной выборке).

В первую очередь россияне готовы помогать детям — сиротам, детям с ОВЗ, из малоимущих семей (эту группу выделили 28% респондентов). На втором месте — помощь животным (19%), замыкает тройку лидеров по популярности поддержка людей в трудной жизненной ситуации (бездомных, малоимущих и др.), она важна для 18% респондентов. Далее идут благотворительная помощь пожилым людям (15%), участие в экологических проектах (12%), благотворительность в сфере культуры и образования (4%), а также развитие талантов (4%). Примечательно, что молодое поколение наравне с поддержкой детей ставит на первое место помощь животным — этот тренд прослеживается у молодежи до 24 лет.

Почти половина россиян (46%) считают значимой специальную отметку на объявлениях о товарах и услугах, например «Знак добра» на «Авито», которая указывает, что часть средств от продажи пойдет на благотворительность. 16% из них всегда отдают приоритет именно таким предложениям. Более ярко этот тренд проявляется среди россиян с высоким материальным положением: 60% из них обращают внимание на подобные отметки (против 46% среди остальных). Несколько реже о значимости подобной отметки говорят россияне в возрасте от 45 лет (43% против 48% среди остальных возрастных групп), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (43% против 46% среди остальных городов).

Треть россиян (32,9%) считает, что искусственный интеллект может быть полезным при развитии социальных механик (ИИ). Респонденты отмечают, что ИИ в перспективе будет объективнее и быстрее находить нуждающихся и эффективнее контролировать процессы. В группе молодежи 18-24 лет этот показатель достигает 51%. Среди тех, кто уже вовлечен в поддержку нуждающихся, эта доля составляет 43% (против 21% среди тех, кто в настоящее время не оказывает помощь другим).

Главный фактор при выборе благотворительной организации или проекта – это прозрачность и отчетность о том, куда идут средства (важен для 63% опрошенных). Чем старше «помогающий», тем более значимым становится этот критерий: от 52% среди 18–24-летних до 75% в группе 65+ лет.

В топ-5 важных факторов также вошли положительные отзывы о проекте (34%), надежная репутация (31%), ориентированность на конкретный результат (29%) и возможность личного участия в процессе (25%). Для молодежи при выборе благотворительной организации гораздо важнее возможность личного участия в процессе (31% против 21% среди остальных), удобные инструменты (18% против 13% среди остальных) и участие известных брендов в проекте (15% против 6% среди остальных).

Опрос был проведен в апреле 2025 г. в онлайн-формате, в нем приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет из всех федеральных округов России. Вопросы предполагали множественный выбор и открытые ответы.