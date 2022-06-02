Treolan начинает поставки оборудования NexTouch

Компания Treolan (входит в группу компаний «Ланит») и производитель NexTouch заключили дистрибуторское соглашение о поставке интерактивного оборудования партнерам. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

NexTouch – промышленный производитель интерактивного оборудования, программного и аппаратного обеспечения, продукция которого включает мультисенсорные панели, интерактивные информационные стойки, мультисенсорные столы, программное обеспечение и решения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр радиоэлектронной продукции и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Компания является резидентом ОЭЗ Технополис «Москва», входит в перечень предприятий регионального значения, а также в ежегодный рейтинг «ТехУспех» РВК. NexTouch также является членом Московской торгово-промышленной палаты, консорциумов «Телекоммуникационные технологии» и «Доверенная платформа», технологической платформы «Развитие российских светодиодных технологий».

Интерактивное оборудование NexTouch применяется в образовании и медицине, оснащении торгово-развлекательных и многофункциональных центров, на коммерческих предприятиях и т.д.

Денис Рубио, продакт-менеджер компании Treolan: «Включение в продуктовый портфель Treolan оборудования NexTouch – своевременный шаг в сторону расширения линейки передовых ИТ-решений. Это особенно ценно как для нас, так и для наших партнеров. Теперь они смогут реализовывать проекты и опираться при этом на совместный опыт и экспертизу Treolan и NexTouch».

Илья Федорушкин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании NexTouch: «Мы предоставляем широкий спектр программных и аппаратных продуктов, которые теперь доступны через нашего дистрибутора – компанию Treolan, Уверены, что наше сотрудничество позволит укрепить взаимоотношения с партнерами NexTouch в самых разных сегментах российского рынка и будет способствовать развитию дистрибуции аудиовизуального оборудования».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня это широкопрофильный ИТ-дистрибьюторов, который сотрудничает с ведущими мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3500 компаний, сосредоточенных в 230 городах России.

NexTouch – российский производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, в том числе для людей с ОВЗ. С 2017 г. NexTouch является резидентом ОЭЗ Технополис «Москва». Вся продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.