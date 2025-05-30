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ТехУспех рейтинг быстрорастущих компаний
УПОМИНАНИЯ
ТехУспех и организации, системы, технологии, персоны:
|Антонов Михаил 5 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Шакуров Константин 1 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Бортник Иван 21 1
|Крикушенко Владимир 9 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Собянин Сергей 419 1
|Ачкасов Евгений 38 1
|Дегтев Геннадий 267 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Еремеев Игорь 3 1
|Рубио Денис 2 1
|Шведова Анна 3 1
|Михайлов Евгений 18 1
|Крючков Андрей 25 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Повалко Александр 36 1
|Федорушкин Илья 13 1
|Конушин Антон 9 1
|Утев Максим 3 1
|Pontin Jason - Понтин Джейсон 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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