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ТехУспех рейтинг быстрорастущих компаний


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «Базис» признан «Национальным чемпионом» 1
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
28.04.2021 Андрей Крючков -

Российский малый и средний бизнес продолжает экономить на резервном копировании

 1
12.11.2020 Россияне научили роботов долгому общению с людьми при отключенном интернете 1
28.05.2019 РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ 1
29.03.2019 Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
28.02.2014 Минкомсвязь России выступает за поддержку отечественных производителей систем связи 1
25.11.2013 Итоги II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» и выставки Open Innovations Expo 2013 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

ТехУспех и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 462 2
Biocad - Биокад 82 2
Т8 НТЦ 96 2
SimbirSoft - СимбирСофт 82 2
Ростех - Азимут 73 2
Аргус-Спектр 14 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 23 2
Naumen - Наумен 649 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5034 1
Yandex - Яндекс 7729 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 474 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1119 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Eltex - Предприятие Элтекс 163 1
Код Безопасности 649 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Promobot - Промобот 139 1
Профотек 17 1
СуперОкс 4 1
Google LLC 11953 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Папилон - Papillon 11 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
РСК Технологии 11 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
Clutch 5 1
Числовая механика 10 1
Нейрософт 4 1
РВК - Российская венчурная компания 551 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 2
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Георезонанс 2 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Агроплазма 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Герофарм - Geropharm 11 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 939 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 30 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Бакор НТЦ 1 1
Новомет ГК 4 1
Enel Group 40 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 12 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ГЕЛАР НПО 1 1
БАСК ГК 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Алкор био 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3076 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 500 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2752 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3122 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6076 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4394 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 613 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 394 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 51 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68095 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20671 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14943 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52837 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10652 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11740 2
ping - скорость отклика сети 143 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5878 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11547 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14096 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5708 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 770 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24842 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2617 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5505 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3111 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12403 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4632 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12892 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4107 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3017 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1785 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26004 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21822 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3358 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29043 1
Website URL - Uniform Resource Locator 906 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3399 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1026 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1606 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2046 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13012 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2952 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4064 1
Реестр добросовестных экспортеров 204 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1763 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 2
Google Android 14276 1
Apple iOS 7970 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1460 1
SimbirSoft Mobile 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 1
Киберпротект - Акронис инфраструктура 3 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
Антонов Михаил 5 1
Кириченко Игорь 49 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Шакуров Константин 1 1
Кивокурцев Олег 92 1
Никифоров Николай 1136 1
Бортник Иван 21 1
Крикушенко Владимир 9 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Собянин Сергей 419 1
Ачкасов Евгений 38 1
Дегтев Геннадий 267 1
Дворкович Аркадий 211 1
Еремеев Игорь 3 1
Рубио Денис 2 1
Шведова Анна 3 1
Михайлов Евгений 18 1
Крючков Андрей 25 1
Агамирзян Игорь 74 1
Повалко Александр 36 1
Федорушкин Илья 13 1
Конушин Антон 9 1
Утев Максим 3 1
Pontin Jason - Понтин Джейсон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149019 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44218 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17475 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52591 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13409 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1524 2
Европа 24385 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17853 1
Россия - СФО - Новосибирск 4434 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3210 1
Испания - Королевство 3736 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 833 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай 22 1
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14254 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Франция - Французская Республика 7901 1
Польша - Республика 1971 1
Финляндия - Финляндская Республика 3625 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 1
Европа Восточная 3109 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30156 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5999 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24798 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49238 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19231 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2210 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5594 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52592 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 943 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16723 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9069 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3515 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14123 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10188 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3092 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3604 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2542 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10173 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6426 1
Английский язык 6742 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9085 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3239 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7368 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7169 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 122 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Образование в России 2359 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1535 1
Физика - Physics - область естествознания 2690 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Химическая промышленность - Chemical industry 280 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 1
MIT Technology Review 65 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
Tagline - Тэглайн 28 1
ITSM Tool Universe 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1563 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1156 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Ланит - Онланта Tech 2 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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