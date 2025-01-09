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Алкор био

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.01.2025 На производстве ГК «Алкор Био» завершился процесс цифровизации документов 4
17.10.2023 ГК «Алкор био» продолжает автоматизацию производства 5
06.10.2022 ГК «Алкор био» расширила автоматизацию производства 3
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 14

Алкор био и организации, системы, технологии, персоны:

Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
РСК Технологии 11 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 62 1
Аргус-Спектр 19 1
ЭлеСи - eelesy 14 1
Папилон - Papillon 11 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
ССТ - Специальные системы и технологии 27 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
Системы и Технологии ГК 128 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
Ракурс НПФ 176 1
Нейрософт 4 1
InfoWatch - Инфовотч 1172 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 487 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 595 1
АйТи - Аплана Группа компаний 182 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1332 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1207 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 127 1
Т8 НТЦ 120 1
Biocad - Биокад 94 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1118 1
Код Безопасности 801 1
Eltex - Предприятие Элтекс 265 1
Naumen - Наумен 745 1
Агроплазма 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Бакор НТЦ 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
БАСК ГК 1 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 12 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Новомет ГК 4 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
ГК ВИК 18 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
Промет НПО 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 72 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35884 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12130 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 134 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 1
Оцифровка - Digitization 5150 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21936 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4471 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1833 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 941 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Лягалова Наталия 2 2
Кириченко Игорь 58 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1674 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1066 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 1
Химическая промышленность - Chemical industry 305 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2989 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 512 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
ITSM Tool Universe 1 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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