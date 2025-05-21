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Герофарм Geropharm

Герофарм - Geropharm

 

"Трансформация планирования производства, логистики, маркетинга под влиянием данных системы мониторинга движения лекарственных препаратов" Алексей Кузьмин, Директор по информационным технологиям, ГЕРОФАРМ, данные весны 2023 года

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Российским CRM пока не хватает функционала и масштабируемости 1
28.11.2024 «Герофарм» оптимизирует производство лекарств с помощью математического двойника 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
30.10.2020 Родители смогут диагностировать нарушения речи у детей самостоятельно с помощью ИИ 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
30.08.2018 ЦРПТ станет оператором эксперимента по маркировке лекарств 1
19.06.2018 ЦРПТ протестировал нанесение кода с криптозащитой на заводах «Биокад», «Фармстандарт» и «Р-Фарм» 1
17.05.2013 В Москве пройдет форум финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2013 1
10.12.2012 Digital Design разработала корпоративный интранет-портал для «Герофарм» 2
23.06.2010 На подготовку промзоны "Пушкинская" для размещения фармкластера выделят 630 млн руб. 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Герофарм и организации, системы, технологии, персоны:

Biocad - Биокад 82 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 224 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 2
ТрекМарк 6 2
Ростех - Автоматика Концерн 1668 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Data Matrix - Дата Матрикс 79 1
Cleverbots - Умные технологические решения 4 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Ingate Digital Agency - Ingate Development 14 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5026 1
Naumen - Наумен 646 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1115 1
Код Безопасности 645 1
Системы и Технологии ГК 103 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Нейрософт 4 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 62 1
Папилон - Papillon 11 1
Ракурс НПФ 163 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 48 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
Eltex - Предприятие Элтекс 160 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 284 1
Т8 НТЦ 95 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Цифра ГК 2469 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Ростех - Азимут 73 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Аргус-Спектр 14 1
РСК Технологии 11 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 3 1
ССТ - Специальные системы и технологии 14 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 1
Фармстандарт АО 43 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 39 3
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 29 2
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 2
AstraZeneca - АстраЗенека 53 2
Stada - Hemofarm - Хемофарм 4 2
Stada 25 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Bayer AG - Байер 85 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
Агроплазма 1 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Новомет ГК 4 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 22 1
Вертекс 3 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 68 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Маревен Фуд Сэнтрал - Mareven Food Central 6 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 12 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
БАСК ГК 1 1
Самсон-Мед - Samson Med 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
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Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
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