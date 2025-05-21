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Герофарм Geropharm
"Трансформация планирования производства, логистики, маркетинга под влиянием данных системы мониторинга движения лекарственных препаратов" Алексей Кузьмин, Директор по информационным технологиям, ГЕРОФАРМ, данные весны 2023 года
УПОМИНАНИЯ
Герофарм и организации, системы, технологии, персоны:
|Реестр добросовестных экспортеров 203 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 1
|Дубин Михаил 48 2
|Мантуров Денис 112 1
|Харитонов Антон 12 1
|Глушков Иван 9 1
|Кузнецов Никита 10 1
|Манойло Андрей 3 1
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|Косенко Валентина 1 1
|Черняков Илья 1 1
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|Денисова Наталья 8 1
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|Бойко Владимир 1 1
|Магомедхажиев Руслан 1 1
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|Скакунова Наталья 1 1
|Рыкова Марина 1 1
|Тевелева Галина 1 1
|Мелик-Еганов Георгий 1 1
|Мелик-Гусейнов Давид 2 1
|Феркович Виктор 1 1
|Архангельская Елена 2 1
|Самоцветов Ростислав 1 1
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|Сабанова Наталья 1 1
|Тураев Адам 1 1
|Егорова Полина 1 1
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