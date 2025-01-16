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Корус Консалтинг LAMACON Logistics and Mathematics Consulting

Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting

LAMACON (Logistics and Mathematics Consulting) – дочерняя компания в рамках ГК «Корус Консалтинг», созданная на базе департамента по планированию и математическому моделированию цепей поставок


16.01.2025 Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок 1
28.11.2024 «Герофарм» оптимизирует производство лекарств с помощью математического двойника 1
11.06.2024 LAMACON помогла «Сибагро» оптимизировать производство и дистрибуцию с помощью математического двойника 1
10.08.2023 Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты 1
20.06.2023 Александр Семенов -

Александр Семенов, «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы

 1
15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
19.10.2022 Команда по планированию цепочек поставок «Корус консалтинг» запускает собственный бренд 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1216 4
8213 2
SAP SE 5276 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
LLamasoft 9 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
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Газпром нефть 618 2
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Русагро масло 3 1
Русагро Группа Компаний 277 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ВТБ Лизинг 68 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Востокцемент 12 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Освещение - яркость источника света 677 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 2
Яндекс.Маркет 937 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
Корус Консалтинг - Sellty 30 1
Корус Консалтинг - K-Team 25 1
LLamasoft Supply Chain Guru 7 1
Красилов Дмитрий 16 3
Семенов Александр 144 3
Волошин Константин 14 1
Михейчикова Марина 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 2
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
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Экономический эффект 1067 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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