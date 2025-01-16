Корус Консалтинг LAMACON Logistics and Mathematics Consulting
LAMACON (Logistics and Mathematics Consulting) – дочерняя компания в рамках ГК «Корус Консалтинг», созданная на базе департамента по планированию и математическому моделированию цепей поставок.
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Красилов Дмитрий 16 3
|Семенов Александр 144 3
|Волошин Константин 14 1
|Михейчикова Марина 2 1
|Гуренко Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
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