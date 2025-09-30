Lamacon разработала для «Сибура» инструмент эффективного планирования складской инфраструктуры

Консалтинговая компания Lamacon разработала математического двойника цепи поставок полимерной продукции и синтетических каучуков для крупнейшей в России нефтегазохимической компании «Сибур». Математическая модель позволила «Сибуру» более быстро и взвешенно принимать управленческие решения при планировании складской инфраструктуры, а также найти возможности сокращения складских и транспортных затрат. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Специфика логистики «Сибура» заключается в том, что компания гибко меняет инфраструктуру за счет аренды складских объектов, и нужно оперативно определять их наиболее выгодные локации. Кроме того, необходимо было распределять потоки продукции и запасы между объектами инфраструктуры и создать оптимальную структуру клиентской доставки с учетом затрат и сроков поставки. Перед компанией также стояла задача сформировать бюджетный план для обеспечения непрерывности производственных цепочек.

Раннее эффективность складской инфраструктуры и потребность в новых объектах оценивались на базе экспертного опыта. Однако, чтобы обеспечить большую адаптивность цепи поставок и оптимальную утилизацию объектов складской инфраструктуры в текущих макроэкономических условиях, «Сибур» решил обратиться к технологии математических двойников. Проект по моделированию и оптимизации логистической сети для «Сибура» реализовала компания Lamacon, специализирующаяся на трансформации цепей поставок.

Сначала консультанты cовместно с функциональными экспертами клиента построили калибровочную модель, отражающую фактические потоки полимеров и каучуков по сети «Сибура». Вторым шагом стало создание оптимизационной модели, которая позволила определить эффективность логистики и найти возможности для снижения транспортных и складских затрат. В ходе проекта был разработан оптимальный план загрузки складской инфраструктуры и предпочтительные потоки готовой продукции на горизонте 18 месяцев. Также команда консультантов определила ключевые рычаги оптимизации затрат и предложила рекомендации по изменению инфраструктуры.

«Оптимизационная модель – это, в первую очередь, инструмент планирования с помощью сценарного анализа. Благодаря нему бизнес может оперативно просчитать различные варианты «Что будет, если?» и выбрать оптимальное решение. Конечно, экономика сейчас более устойчива, чем год или два назад, но ценность быстрых и точных решений по-прежнему высока и таковой останется», – сказал генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

«Главная цель «Сибура» – обеспечить для наших клиентов стабильность поставок синтетических материалов, применяемых во многих отраслях промышленности. Использование математического моделирования открыло для компании возможность гибко и динамично проектировать оптимальную инфраструктуру и товаропотоки. Кроме того, модель показала, что логистическую сеть можно использовать эффективнее и оптимизировать операционные затраты», – прокомментировали итоги проекта в «Сибуре».