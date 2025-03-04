Математическое моделирование позволит производителю минеральных удобрений сократить до 25% затрат на логистику

Российский производитель минеральных удобрений применил инструмент математического моделирования цепей поставок для более эффективной утилизации имеющихся складских объектов. Кроме того, математический двойник помог определить оптимальную инфраструктуру, которая позволит компании занять растущую долю рынка. Проект реализовала компания Lamacon, которая специализируется на трансформации цепочек поставок с помощью оптимизационного моделирования. Об этом CNews сообщили представители компании Lamacon.

Логистика компании-производителя должна учитывать множество факторов: сезонность спроса, марочное колесо на производстве, ограничения по обязательным отгрузкам и соблюдение уровня сервиса при работе с заказчиками минеральных удобрений. Данные факторы обуславливают одновременное использование push и pull стратегии в цепочках: компания, с одной стороны, должна своевременно вывозить продукцию на внешние склады для обеспечения непрерывного производства, а с другой – обеспечивать присутствие собственной продукции на локальных рынках – так чтобы потребитель мог быстро заказать и получить необходимые объемы удобрений по приемлемой цене. Именно для таких цепочек поставок оптимизационное моделирование позволяет учесть вариативность товаропотоков и дает наиболее существенные экономические эффекты.

С помощью математического двойника можно в безрисковой среде проводить анализ чувствительности инфраструктуры к различным параметрам: уровню сервиса, мощности производства, объему капитальных затрат. Для построения двойника проводится интервью с бизнес-экспертами компании, в ходе которого формируется перечень ключевых предпосылок и ограничений и готовятся входные данные для разработки двойника текущей цепи поставок.

В ходе проекта была проведена оценка возможностей более эффективного использования имеющейся инфраструктуры и удалось найти возможности для сокращения 25% операционных затрат за счет оптимизации транспортных потоков и эффективной утилизации складов. Кроме того, у производителя есть бизнес-цель по расширению присутствия на рынке на стратегическом горизонте. Как может выглядеть оптимальная инфраструктура и потоки готовой продукции с учетом целевого уровня сервиса и доли рынка, эксперты Lamacon также рассчитали на базе созданной модели.

«Проекты для компаний со сложным производственным циклом в полной мере раскрывают потенциал дизайна цепей поставок с помощью математических двойников. Учет большого количества ограничений, которые всегда есть в таких цепочках, возможен именно в промышленных инструментах, а результаты моделирования содержат ценные и часто неожиданные рекомендации для бизнеса. И как видно в данном кейсе, результаты значительны и на текущей инфраструктуре, и в случае планирования ее расширения для роста доли рынка», – отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.