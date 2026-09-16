Власти потратят 732 миллиона на иностранное оборудование для новой фабрики микросхем в Москве

«НПП «Гамма» Минпромторга объявил аукцион на поставку оборудования для участка сборки и тестирования микроэлектроники. Начальная цена контракта — 732,1 млн руб.

Новая закупка на 732 млн

Как выяснил CNews, «НПП «Гамма», подведомственное Минпромторгу, ищет поставщика иностранного оборудования для участка сборки и тестирования микроэлектронной продукции. На эти цели выделено 732,1 млн руб.

Согласно документации, закупка проводится в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники» ФГУП «НПП «Гамма». Место поставки — г. Москва. Срок — не позднее 30 ноября 2026 г.

Что закупают

В состав закупки входят 10 позиций высокотехнологичного оборудования, которое в совокупности закрывает практически весь цикл сборки и тестирования микроэлектроники: от создания топологии на подложке до контроля готовых изделий.

Самая дорогая позиция — электронный сканирующий комплекс за 175 млн руб. Он необходим для контроля качества на всех этапах производства. Следом идёт оборудование для послойного наплавления за 120 млн руб. — высокоточный 3D-принтер, печатающий металлосодержащими, полимерными и композитными пастами на керамических подложках, полупроводниковых пластинах и печатных платах. Фактически это аддитивное производство топологии проводящего рисунка — альтернатива классической литографии для мелкосерийного выпуска.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика Власти потратят 730 млн на иностранное оборудование для нового завода

В списке присутствует и оборудование прецизионного субтрактивного производства за 65,4 млн руб. решает обратную задачу: не наносит материал, а удаляет его. Далее идут установка монтажа кристаллов за 54,4 млн руб. и две установки микросварки проволочных выводов по 32,9 млн руб. — для создания электрических соединений между кристаллом и корпусом или платой.

Замыкают производственный блок сканирующий прибор ультразвуковой визуализации микродефектов за 18 млн руб. и система генерации низкотемпературной плазмы за 7,5 млн руб. для очистки и активации поверхностей перед покрытием, склеиванием и пайкой.

Завершают цикл радиоизмерительные приборы для тестирования готовых изделий: три измерителя комплексных коэффициентов передачи и отражения по 47,5 млн руб. — векторные анализаторы цепей для СВЧ-компонентов, три прибора комплексного анализа сигналов по 11,3 млн руб. — анализаторы спектра, и три калибратора спектральной плотности мощности по 16,6 млн руб. — эталонные источники для калибровки измерительного оборудования.

Иностранное оборудование и нацрежим

Несмотря на то, что заказчик — структура Минпромторга, закупка ориентирована на иностранное оборудование. В документации прямо указано, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 заказчик декларирует отсутствие в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими его потребностям.

Таким образом, речь идет о закупке оборудования иностранного происхождения — вероятнее всего, китайского или европейского, учитывая номенклатуру и заявленные характеристики.

Что уже закупалось для «Гаммы»

Как ранее выяснил CNews, это не первая крупная закупка для данного проекта. В мае 2026 г. Минпромторг заключил контракт на 256 млн руб. с ООО «Дельта Копирс» на поставку китайского автоматического установщика электронных компонентов SMD Europlacer ATOM 4. Установка должна быть совместима с уже имеющимися на заводе Europlacer IINEO-IIT Plus и Europlacer ATOM 3.

Также в ноябре 2025 г. «Гамма» закупило оборудование для установки на печатные платы компонентов за 142,8 млн руб.

Что за завод

ФГУП «НПП «Гамма» — научно-производственное предприятие, расположенное в Москве. Производственный комплекс «Гаммы» был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. По данным сайта организации, комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции.

Дизайн-центр микроэлектроники строится в Москве в рамках проекта «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники». Собеседники CNews полагают, что в обновленном центре займутся разработкой и производством радиоэлектроники.

Проблемы строительства

Как писал CNews, строительство нового дизайн-центра обросло проблемами. Исполнитель ООО «Стройкомплекс» был оштрафован на 27,8 млн руб. в ноябре 2025 г. за ненадлежащее исполнение обязательств.

Во-первых, заказчик зафиксировал «снижение темпа строительно-монтажных работ» с сентября 2025 г. Во-вторых, закупка инженерного оборудования проводится несвоевременно. А «проблемы с качеством монолитных работ приводят к необходимости демонтажа и переделки отдельных конструкций», отмечено в документах.

Сумма контракта на строительство составляет 6,9 млрд руб. Он был заключен 16 августа 2023 г. и должен быть завершен до февраля 2027 г.