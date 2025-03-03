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Центр микроэлектроники


03.03.2025 «ХайТэк» и НПЦ БАС ТО договорились о стратегическом партнерстве в области БПЛА 1
23.08.2024 Минпромторг закупил европейские установки для производства печатных плат 1
22.08.2024 В России создают новый дизайн-центр микроэлектроники 1
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
29.02.2024 В Росстандарте появится дизайн-центр для стандартизации микросхем и печатных плат 1
09.01.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК 1
14.09.2023 НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V 1
14.07.2023 В России строится новый дизайн-центр микроэлектроники. На проект уже выделено свыше полутора миллиардов 1
07.09.2022 ГК «Элемент» запускает первую фабрику по разработке электроники в Якутии 1
05.07.2022 В Якутии открыли первый дизайн-центр микроэлектроники 1
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1
22.11.2021 «Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги 1
29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников 2
26.02.2018 «Ангстрем» разработал 95 типов новых силовых транзисторов 1
21.09.2017 «Ангстрем» предлагает заменить иностранную электронику на отечественную в изделиях «Швабе» 1
01.08.2017 Импортные микросхемы в российских метеоспутниках заменят на отечественные 1
14.10.2016 Томские ученые совершенствуют интеллект подводных роботов 1
12.08.2016 Росэлектроника разработает для «Ростсельмаша» гидравлический автопилот 1
07.06.2008 Сергей Калин: Пора создавать отечественный супервычислитель 1
11.12.2007 Разработан беспроводной кардиограф 1
07.11.2006 Россия: раскрыто убийство из-за мобильника 1
26.12.2000 Шанхайский центр микроэлектроники привлек $4,3 млрд. иностранных инвестиций 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Центр микроэлектроники и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 437 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1934 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1471 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 2
ХайТэк - Hi-Tech 202 2
Эремекс - Eremex 13 2
ЦИКАДА - Инфотактика 14 2
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 80 2
КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат 3 2
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 2
Yandex - Яндекс 7453 1
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1167 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 88 1
Ростех - Швабе - ЗОМЗ - Загорский оптико-механический завод 4 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 5 1
Intel Corporation 12228 1
СалютДевайсы - Элпитех 22 1
Nvidia Corp 3514 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 857 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Loongson Technology 50 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
Связной ГК 1372 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 30 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Kama Flow - КФ Венчурс 13 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2894 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5973 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 23 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2189 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 997 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5487 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4550 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 63 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4200 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1659 4
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 886 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3248 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 996 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 36 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 241 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1082 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
Машевич Павел 5 3
Шевченко Владимир 147 2
Климов Валентин 7 2
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Вакштейн Максим 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145709 15
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 891 2
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 941 2
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Китай - Тайвань 4004 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
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Германия - Федеративная Республика 12712 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Америка Латинская 1818 1
Китай - Шанхай 787 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 846 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 617 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 381 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 936 1
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Россия - Крайний Север 272 1
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Нидерланды - Эйндховен 36 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7520 1
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Европа 21817 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 11
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5825 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8668 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4029 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3447 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1253 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5689 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18712 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4873 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1330 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9920 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2206 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5185 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2143 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2506 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4051 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2027 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1745 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11027 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 653 1
Ведомости 1029 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1900 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 1
РАН - Российская академия наук 1887 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 381 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 70 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 31 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
РАН ДВО ИПМТ ФГБУН - Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук 1 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 9 1
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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