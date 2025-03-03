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Центр микроэлектроники
Центр микроэлектроники и организации, системы, технологии, персоны:
|Машевич Павел 5 3
|Шевченко Владимир 147 2
|Климов Валентин 7 2
|Капустин Святослав 3 2
|Плясунов Юрий 10 1
|Козлов Игорь 47 1
|Слышкин Василий 129 1
|Лебедев Сергей 48 1
|Свинолупов Юрий 1 1
|Самойлов Владислав 3 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Наумов Леонид 1 1
|Николаев Айсен 37 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 1
|Иванова Татьяна 16 1
|Броницкий Тимур 2 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Плис Николай 4 1
|Калганов Владимир 1 1
|Зыкин Константин 1 1
|Цейко Эдуард 1 1
|Сауров Александр 2 1
|Цейко Александр 1 1
|Антипина Елена 4 1
|Болховитин Владислав 1 1
|Бойко Алексей 57 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Иванов Александр 103 1
|Силаев Юрий 2 1
|Куварин Егор 1 1
|Вакштейн Максим 2 1
|Адамян Эдуард 3 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Зайнуллин Юлай 1 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Смирнова Вера 6 1
|Ведомости 1029 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1900 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
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