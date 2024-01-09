Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК

Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус» учредил компанию ООО «Эльбрус». Новое Общество займется импортозамещением программно-аппаратных комплексов.



Создано ООО «Эльбрус»

Дизайн-центр микроэлектроники МЦСТ, разработчик процессоров линейки «Эльбрус», 24 декабря 2023 г. учредил ООО «Эльбрус». Информацию об этом обнаружил «Коммерсант» в базе «СПАРК-Интерфакс».

Генеральным директором компании назван Константин Зыкин. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. В качестве основного вида деятельности указана «разработка программного обеспечения».

МЦСТ получил в новом ООО 40%. Еще 35% — у ООО «Научно-исследовательский центр цифровых технологий» (НИЦ ЦТ). Доля в 25% отошла ООО «Институт государственно-частного планирования» (Институт ГЧП).

Информация о собственниках

НИЦ ЦТ (второй собственник ООО «Эльбрус»), судя по официальному сайту, занимается разработкой ПО, решений в области искусственного интеллекта и программно-аппаратных комплексов.

Принадлежит НИЦ ЦТ на 70% Святославу Капустину, как пишет издание со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Предприниматель из Омска Капустин имеет в собственности также ряд предприятий в области добычи полезных ископаемых, аренды имущества и торговли.

Сам НИЦ ЦТ владеет только 5%-ми. Еще 25% — у Института ГЧП (третий собственник ООО «Эльбрус»). Институт позиционируется как экспертный центр для решения «задач в области комплексного регионального развития с помощью механизмов государственно-частного партнерства».

В ООО «Институт ГЧП» по 37,5% у гендиректора Елены Антипиной и Эдуарда Цейко, остальные 25% — у Центра межрегионального инвестиционного развития, конечными владельцами которого через цепочку юрлиц выступают те же Елена Антипина и Александр Цейко, а также Владимир Калганов.

У НИЦ ЦТ, по данным «СПАРК-Интерфакс», нет выручки. У Института ГЧП чистая прибыль составляет 8 млн руб. при выручке 13 млн руб.

Чем займется новая структура МЦСТ?

Указ Президента России от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" установил запрет на закупки без согласования с уполномоченным органом иностранного ПО, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, для использования на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) России.

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Новое ООО создано «для разработки и продвижения на рынок отечественных высокопроизводительных и безопасных программно-аппаратных комплексов на базе микропроцессоров "Эльбрус" и специального ПО от НИЦ ЦТ, максимально реализующего технологические возможности, заложенные в их архитектуру», сказала Антипина Коммерсанту”. Она добавила, что компания нацелена на импортозамещение ПАК «с работой в режиме реального времени на рынке промышленной автоматизации, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры».

Опрошенные изданием производители электроники и микроэлектроники утверждают, что у партнеров МЦСТ нет собственных производств, а об их разработках на рынке «практически ничего не известно».

Александр Цейко уточнил, что производство ПАК планируется в новом «кластере двойного назначения, который сейчас формируется в Москве и Подмосковье». Никакой более подробной информации о кластере не приводится. Сроки запуска и объемы инвестиций в проект Цейко не раскрыл. Известно только, что Антипина, участвуя в форумах, называет себя в том числе «руководителем Межведомственной рабочей группы по кластерам двойного назначения Коллегии ВПК РФ».