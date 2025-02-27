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Капустин Святослав



27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
09.01.2024 Разработчик процессоров «Эльбрус» учредил «дочку» для создания российских ПАК 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Капустин Святослав и организации, системы, технологии, персоны:

НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 5 2
Центр микроэлектроники 23 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 80 1
СалютДевайсы - Элпитех 22 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Loongson Technology 50 1
Intel Corporation 12225 1
Kama Flow - КФ Венчурс 13 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 2
DDR - Double data rate 2746 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
Clone - Клонирование 494 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4196 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3923 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 2
Промобит - Bitblaze Titan 8 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 240 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 1
Болховитин Владислав 1 1
Антипина Елена 4 1
Адамян Эдуард 3 1
Иванов Александр 103 1
Делицын Леонид 128 1
Копосов Максим 62 1
Покровский Иван 118 1
Калганов Владимир 1 1
Зыкин Константин 1 1
Цейко Эдуард 1 1
Цейко Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1249 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 805 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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