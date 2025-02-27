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Капустин Святослав
Капустин Святослав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4547 1
|Болховитин Владислав 1 1
|Антипина Елена 4 1
|Адамян Эдуард 3 1
|Иванов Александр 103 1
|Делицын Леонид 128 1
|Копосов Максим 62 1
|Покровский Иван 118 1
|Калганов Владимир 1 1
|Зыкин Константин 1 1
|Цейко Эдуард 1 1
|Цейко Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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