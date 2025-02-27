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Промобит Bitblaze Titan



27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
16.11.2023 Лучшие российские ноутбуки: выбор ZOOM 1
12.09.2022 Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки комплектаций. Раскрыта цена 1
12.08.2022 Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна 1
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M 1
06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству 1
24.03.2022 Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал» 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Промобит и организации, системы, технологии, персоны:

Промобит - Bitblaze - Promobit 80 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 909 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1931 3
Apple Inc 12156 2
СалютДевайсы - Элпитех 22 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 106 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Базальт СПО - BaseALT 663 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 229 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 303 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Microsoft Corporation 24682 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
Рикор Холдинг - Rikor 127 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Intel Corporation 12225 1
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Loongson Technology 50 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 374 1
Merlion iRU - Деловой офис 309 1
Kama Flow - КФ Венчурс 13 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4796 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 108 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
DDR - Double data rate 2746 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20903 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3244 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3653 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2817 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6072 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9383 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3846 5
M.2 NVMe SSD 119 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7338 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 1933 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3778 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1262 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10025 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25546 3
USB Type-A - USB-A 524 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12534 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3497 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9233 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1483 2
Наушники - Headphones 4038 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9676 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3475 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1392 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1831 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4906 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12119 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3037 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 356 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 931 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 794 3
Linux OS 10033 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 118 2
Microsoft Windows 15738 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 36 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
Apple MacBook Pro 527 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 502 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 534 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1345 1
Digma EVE - Digma CITI - Digma Sprint M - Digma Fortis M - Digma Magnus M - серия ноутбуков 21 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 114 1
Intel Core - Семейство процессоров 1207 1
Microsoft Windows 11 566 1
Digma Pro 54 1
Ланит - Treolan Irbis 128 1
Smart Technologies - Aquarius Cmp 27 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor NINO - Rikor MSK - серия ноутбуков 6 1
Копосов Максим 62 3
Иванов Александр 103 2
Адамян Эдуард 3 2
Горшенин Максим 37 1
Лукашенко Александр 97 1
Климович Андрей 3 1
Малашкевич Дмитрий 2 1
Болховитин Владислав 1 1
Капустин Святослав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 7
Китай - Тайвань 4002 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17150 4
Россия - СФО - Омская область 679 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52253 2
Япония 13311 2
Индия - Bharat 5475 2
Бразилия - Федеративная Республика 2376 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1124 2
Сатурн - Титан (спутник) 473 2
Украина 7635 1
Беларусь - Белоруссия 5722 1
Россия - Восточная Сибирь 265 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 113 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 544 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4983 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7008 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1377 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9906 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1587 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1267 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4919 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2137 1
Tom’s Hardware 407 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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