Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал»

В России в обозримом будущем может появиться отечественная замена Apple MacBook в корпусе из титана. Над ней работает компания «Промобит». Лэптоп базируется на ARM-чипе «Байкал-М», также готовится версия на «Эльбрусе». Первая партия из 1000 шт. сойдет с конвейера в конце 2022 г.

Российский MacBook

Российская компания «Промобит», базирующаяся в Омске, готовится к началу массового производства отечественного ноутбука Bitblaze Titan на базе процессора «Байкал-М». Об этом сообщил омский информационный портал «Омск онлайн» со ссылкой на директора «Промобита» Максима Копосова.

Лэптоп Bitblaze Titan относится к премиальному уровню, если судить по его предварительной цене, которая начинается с отметки в 100 тыс. руб. за версию в алюминиевом корпусе и с 16 ГБ оперативной памяти. Также будет доступна комплектация в корпусе из титана, но за нее придется отдать минимум 200 тыс. руб. Выпускать ноутбуки в корпусе из металла очень любит компания Apple, которая в марте 2022 г. ушла из России.

Максим Копосов добавил, что итоговая стоимость ноутбука может измениться под влиянием нынешних реалий, когда Россия находится под санкциями, а курс рубля находится на исторически низких значениях. Он добавил, что релиз Bitblaze Titan запланирован на конец 2022 г., хотя первоначально массовое производство должно было начаться в I квартале 2022 г. Объем первой партии составит всего 1000 экземпляров.

Вероятно, так будет выглядеть ноутбук в своем финальном варианте

На запрос CNews о более точной дате начала продаж Максим Копосов ответил, что все назначено на декабрь 2022 г. «Партия в 1000 устройств обусловлена текущим спросом. Если в ближайшее время мы поймем, что спрос будет выше, проработаем возможность и увеличения объема серии. Продукт новый, специфичный, нужно понять, насколько он приглянется потребителю, исходя из этого, будем делать выводы», – добавил он.

Согласно ЕГРЮЛ, Максим Копосов занимает должность гендиректора «Промобита» с момента ее основания в феврале 2009 г. Он также удерживает 80-процентную долю в ней (уставной капитал – 10 тыс. руб.). Еще 5% принадлежат Александру Иванову, а оставшиеся 15% - Эдуарду Адамяну.

На что способен ноутбук

Согласно официальной информации, Bitblaze Titan в своем нынешнем виде представляет собой мобильный ПК с классического размера IPS-экраном – 15,6 дюйма по диагонали. Матрица выдает изображение в разрешении Full HD или 1920х1080 точек.

Основу лэптопа составляет процессор «Байкал-М» компании «Байкал Электроникс». Эти чипы до масштабных антироссийских санкций выпускались на заводе тайваньской компании TSMC. Процессор производился по 28-нанометровым нормам. В его распоряжении есть восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 на частоте 1,5 ГГц, видеоускоритель Mali-T628 с частотой до 700 МГц, два контроллера памяти DDR3/4, поддержка интерфейса PCIe Gen3 (8+4+4), аппаратного декодирования видео в разрешении до 4K, а также четырех сетевых Ethernet-интерфейсов (по два 10 Гбит и 1 Гбит) и двух видеовыходов. Потребляемая мощность не превышает 30 Вт.

Также «Промобит» работает над версией ноутбука на базе 16-нанометрового двухъядерного чипа «Эльбрус-2С3». Сроки ее релиза не разглашаются.

Ранняя версия BitBlaze Titan

В обеих модификациях за обработку графики будут отвечать встроенные в процессор решения. Выпуск версий с дискретной видеокартой планируется, но не в ближайшей перспективе.

Bitblaze Titan будет поставляться с оперативной памятью DDR4 объемом от 16 ГБ до 128 ГБ, притом самостоятельно заменить ее не получится. Также обещан полноценный SSD в формате М.2 на 250-512 ГБ.

Список разъемов включает квартет полноразмерных USB 3.0, а также по одному HDMI, USB-C, Ethernet и 3,5 мм. Беспроводных модулей два – Wi-Fi и Bluetooth, а работает все это от батареи емкостью 6000 мАч.

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О программной части ноутбука информации пока нет. Максим Копосов отметил лишь, что «для такого ноутбука подходит другое ПО – не Windows, а Linux». «Могут не запускаться какие-то привычные игры или программы, только если в режиме бинарной трансляции, но с некоторой потерей производительности», – добавил он.

Неполное импортозамещение

Со слов Максима Копосова, лэптоп Bitblaze Titan ориентирован в первую очередь не на обычных пользователей. Его целевая аудитория – это частные предприятия и компании с госучастием. В то же время глава «Промобита» утверждает, что ноутбук подойдет также «для школ, больниц, для работы с офисными приложениями и в интернет-браузере».

У обычных россиян, желающих приобщиться к импортозамещению, возможность приобрести Bitblaze Titan в личное пользование тоже будет. «Создавая ноутбук, мы ориентировались, прежде всего, на государственного заказчика. Впрочем, уже сейчас мы получили большое количество предварительных заказов от частных клиентов. Так что посмотрим, как будет развиваться спрос. Задачу сделать ноутбук для частного заказчика мы считаем более сложной (такой заказчик не ограничен требованиями законодательства и, конечно же, будет сравнивать наш ноутбук с очень хорошо зарекомендовавшими себя западными и азиатскими моделями). И планировали решать ее уже в следующей модели ноутбука», – сообщил CNews Максим Копосов.

Глава «Промобита» также рассказал CNews, что его компания намерена реализовывать ноутбук и через розничные сети. «Продаваться (ноутбуки – прим. CNews) будут через заказ на нашем сайте, ряд интернет-магазинов, в том числе магазин Максима Горшенина, через дистрибьюторов, с которыми мы уже работаем, и да, в перспективе надеемся выйти на розничные сети, такие как DNS и “Ситилинк”», – сказал он.

«Кремниевое сердце» Bizblaze Titan

Следует отметить, что Bitblaze Titan никак нельзя считать полностью российским. Максим Копосов подчеркнул, что внутри него есть компоненты из стран, которые в марте 2022 г. ввели санкции против России. В их числе США, Тайвань, Япония, а также государства Евросоюза.

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Часть комплектующих для ноутбука выпускает Китай. «Для того чтобы преодолеть последствия санкций, мы будем искать альтернативные каналы, изучать наработки как внутри страны, так и на других доступных рынках. Например, я недавно узнал, что у Индии есть свой микропроцессор, правда, хуже нашего “Эльбруса”, но тем не менее. Быть может, что-то найдется и у Бразилии», – сказал глава «Промобита».

Создатели не исключают, что в будущем все иностранные компоненты будут заменены на отечественные «Все зависит от российской электронной промышленности – насколько быстро она будет догонять зарубежную», – отметил Максим Копосов.

Остается добавить, что процессоры «Эльбрус», как и «Байкал», выпускались на фабрике TSMC в Тайване. В условиях антироссийских санкций это больше не представляется возможным. Производить их в России пока негде – в стране нет необходимого для этого оборудования. Максимальный уровень развития России в этом плане на конец марта 2022 г. – 65 Нм. В США такой техпроцесс был освоен еще в начале XXI века.