Промобит Bitblaze Promobit
|21.05.2024
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«Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных
Компания «Мобиус Технологии» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Промобит» — российским разработчиком и производителем вычислительной техники. Партнеры догово
|04.04.2024
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Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах»
ткой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компании. «Промобит» занят производство
|12.08.2022
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Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна
«Российский MacBook» Российская компания «Промобит» завершила разработку ноутбука Bitblaze Titan и показала его вживую в финальном вари
|06.06.2022
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Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству
Отечественное «железо», премиальный корпус Российская компания «Промобит» из Омска сообщила CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноу
|24.03.2022
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Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал»
Российский MacBook Российская компания «Промобит», базирующаяся в Омске, готовится к началу массового производства отечественного ноу
|23.09.2021
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«Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД
Компании «Аэродиск» и «Промобит», российские производители СХД, представляют совместную разработку — систему хранени
|25.08.2020
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Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%
СХД «Промобита» стала «отечественной» Как стало известно CNews, созданная омской компанией «Промобит» система хранения данных (СХД) на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С» была в
Промобит и организации, системы, технологии, персоны:
|Копосов Максим 60 56
|Покровский Иван 118 13
|Мишустин Михаил 676 10
|Изумрудов Олег 38 7
|Легостаева Светлана 82 6
|Овчинников Сергей 48 6
|Трушкин Константин 58 4
|Шпак Василий 223 4
|Мельников Алексей 61 4
|Заренин Андрей 47 3
|Абакумов Евгений 205 2
|Путин Владимир 3171 2
|Калинин Александр 154 2
|Богданов Виталий 12 2
|Иванов Александр 101 2
|Горшенин Максим 36 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Икоев Артем 15 2
|Мустафаев Тимур 13 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Волков Михаил 61 2
|Адамян Эдуард 2 2
|Боярков Федор 22 2
|Сизов Михаил 10 2
|Бойко Алексей 51 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Поляков Сергей 73 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Клявин Владимир 47 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Васильев Григорий 40 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 28
|Ведомости 996 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|Forbes - Форбс 816 1
|Tom’s Hardware 393 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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