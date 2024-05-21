Промобит - Bitblaze - Promobit

«Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных Компания «Мобиус Технологии» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Промобит» — российским разработчиком и производителем вычислительной техники. Партнеры догово

Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» ткой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компании. «Промобит» занят производство

Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна «Российский MacBook» Российская компания «Промобит» завершила разработку ноутбука Bitblaze Titan и показала его вживую в финальном вари

Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству Отечественное «железо», премиальный корпус Российская компания «Промобит» из Омска сообщила CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноу

Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал» Российский MacBook Российская компания «Промобит», базирующаяся в Омске, готовится к началу массового производства отечественного ноу

«Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД Компании «Аэродиск» и «Промобит», российские производители СХД, представляют совместную разработку — систему хранени