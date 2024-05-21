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Промобит Bitblaze Promobit

Промобит - Bitblaze - Promobit


21.05.2024 «Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных

Компания «Мобиус Технологии» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Промобит» — российским разработчиком и производителем вычислительной техники. Партнеры догово
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах»

ткой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Об этом CNews сообщил представитель компании. «Промобит» занят производство
12.08.2022 Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна

«Российский MacBook» Российская компания «Промобит» завершила разработку ноутбука Bitblaze Titan и показала его вживую в финальном вари
06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству

Отечественное «железо», премиальный корпус Российская компания «Промобит» из Омска сообщила CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноу
24.03.2022 Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал»

Российский MacBook Российская компания «Промобит», базирующаяся в Омске, готовится к началу массового производства отечественного ноу
23.09.2021 «Промобит» и «Аэродиск» вместе создали новую СХД

Компании «Аэродиск» и «Промобит», российские производители СХД, представляют совместную разработку — систему хранени
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95%

СХД «Промобита» стала «отечественной» Как стало известно CNews, созданная омской компанией «Промобит» система хранения данных (СХД) на базе отечественных процессоров «Эльбрус-8С» была в

Публикаций - 78, упоминаний - 122

Промобит и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 25
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 21
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 21
Норси-Транс - НТ 108 20
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 19
Intel Corporation 12197 18
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 16
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 14
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 12
Huawei 3932 11
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 9
Ростелеком 9699 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 7
Dell EMC 5027 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 6
Т-Платформы - T-Platforms 395 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 5
Nvidia Corp 3487 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Lenovo Group 2292 5
ICL ГК 381 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Базальт СПО - BaseALT 654 4
Merlion iRU - Деловой офис 301 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
Apple Inc 12099 4
Dell Technologies - Dell Computer 2135 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
Cisco Systems 5114 4
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 22 4
Microsoft Corporation 24623 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Альфа-Банк 1769 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Теплоком НПФ 4 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Kama Flow - КФ Венчурс 12 2
Unsplash 762 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
LEGO 244 1
D-Wine - D'Wine 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Beko 70 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Газпром ПАО 1342 1
Чип и Дип 10 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 13 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 15
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 2
Linux Foundation 185 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 50
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IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 5
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 33
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 32
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 19
Intel x86 - архитектура процессора 1856 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 10
FreePik 980 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 7
Промобит - Bitblaze Titan 7 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 6
Linux OS 9936 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Элвис НПЦ - MC-IoT-01 4 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 3
Microsoft Windows 15656 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 2
Промобит - Bitblaze Sirius 2 2
Промобит - Bitblaze Ganymed 2 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 113 2
Новые облачные технологии - МойОфис 777 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
Intel Core - Семейство процессоров 1200 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 32 2
Microsoft Office 3734 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Microsoft Office Word 776 1
Копосов Максим 60 56
Покровский Иван 118 13
Мишустин Михаил 676 10
Изумрудов Олег 38 7
Легостаева Светлана 82 6
Овчинников Сергей 48 6
Трушкин Константин 58 4
Шпак Василий 223 4
Мельников Алексей 61 4
Заренин Андрей 47 3
Абакумов Евгений 205 2
Путин Владимир 3171 2
Калинин Александр 154 2
Богданов Виталий 12 2
Иванов Александр 101 2
Горшенин Максим 36 2
Исаев Дмитрий 42 2
Володкович Вячеслав 97 2
Икоев Артем 15 2
Мустафаев Тимур 13 2
Шадаев Максут 1008 2
Волков Михаил 61 2
Адамян Эдуард 2 2
Боярков Федор 22 2
Сизов Михаил 10 2
Бойко Алексей 51 2
Чаркин Евгений 296 1
Поляков Сергей 73 1
Путятинский Сергей 86 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 47 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 40 1
Прохоров Фёдор 83 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Китай - Тайвань 3984 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Украина 7608 7
Россия - СФО - Омская область 665 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Индия - Bharat 5431 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
Казахстан - Республика 5525 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Грузия 1240 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Япония 13282 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 2
Китай - Шанхай 787 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 2
Европа 21767 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2942 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 52
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 12
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 11
Импортозамещение - параллельный импорт 480 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
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