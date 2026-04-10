Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» с системами хранения данных Bitblaze

Российский разработчик систем хранения данных Bitblaze и компания «Киберпротект» объявили о завершении лабораторных испытаний, подтвердивших полную совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 17» с СХД Bitblaze Sirius серии 3100. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

Тестирование показало, что совместное решение готово к промышленной эксплуатации и может использоваться в инфраструктурах с повышенными требованиями к отказоустойчивости и защите данных, включая госсектор и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Интеграция «Кибер Бэкап» и Sirius 3100 обеспечивает: высокую скорость восстановления данных за счет оптимизированной работы с СХД, надежное хранение резервных копий с возможностью масштабирования, снижение рисков простоев и потери данных, комплексную защиту физических и виртуальных сред, а также бизнес-приложений, готовность к импортозамещению с использованием российских технологий.

«Подтвержденная совместимость наших решений позволяет заказчикам выстраивать надежную и предсказуемую стратегию защиты данных на базе отечественных технологий. Совместное использование «Кибер Бэкап» и Bitblaze Sirius 3100 обеспечивает не только высокий уровень отказоустойчивости, но и гарантированную производительность при выполнении операций резервного копирования и восстановления», – сказал генеральный директор компании «Промобит» Максим Копосов.

«Важно, чтобы у наших заказчиков, владеющих объектами КИИ, была возможность обеспечить комплексную защиту и сохранность данных как на программном, так и аппаратном уровне. Подтверждение совместимости «Кибер Бэкапа» с СХД BITBLAZE Sirius 3100 позволяет создать полностью отечественное решение для защиты данных, что критически важно для организаций госсектора и КИИ», – сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Bitblaze Sirius 3100 – двухконтроллерная система хранения данных корпоративного уровня с расширенными возможностями управления, оптимизации и защиты данных. Включена в реестр Минпромторга России.

Кибер Бэкап 17 – ведущее российское решение для резервного копирования, сертифицированное ФСТЭК и соответствует требованиям доверия 4 уровня и ТУ. Кибер Бэкап также включён в Реестр отечественного ПО Минцифры России и используется заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в целях перехода на импортонезависимые решения.

