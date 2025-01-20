Копосов Максим
Копосов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 118 12
|Мишустин Михаил 676 9
|Легостаева Светлана 82 6
|Овчинников Сергей 48 6
|Трушкин Константин 58 4
|Изумрудов Олег 38 4
|Мельников Алексей 61 4
|Заренин Андрей 47 3
|Путин Владимир 3171 3
|Богданов Виталий 12 2
|Шпак Василий 223 2
|Иванов Александр 101 2
|Горшенин Максим 36 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Мустафаев Тимур 13 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Адамян Эдуард 2 2
|Боярков Федор 22 2
|Бойко Алексей 51 2
|Львова Татьяна 1 1
|Дубинин Денис 8 1
|Сысоев Александр 41 1
|Понькин Александр 31 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Степанов Евгений 29 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Черепенников Антон 83 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
|Калинин Александр 154 1
|Волков Михаил 61 1
|Иванов Борис 58 1
|Белогорцев Алексей 6 1
|Сухман Сергей 13 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Икоев Артем 15 1
|Купцов Дмитрий 9 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 28
|Ведомости 996 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
|Tom’s Hardware 393 1
|Forbes - Форбс 816 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Mobiltelefon 8 1
|IDC - International Data Corporation 4910 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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