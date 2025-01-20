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Копосов Максим



20.01.2025 Госструктуры впали в зависимость от иностранных серверов и СХД и не спешат бороться с ней. В приоритете американская продукция 1
22.11.2024 Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники 1
30.08.2024 Микроэлектронное детище «Роснано», в которое вложены сотни миллионов долларов, хочет стать банкротом 1
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом 1
16.08.2024 России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз 1
19.07.2024 «Аквариус» строит серверы на российских микроконтроллерах с ядром RISC-V 1
20.06.2024 Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года 1
03.06.2024 Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских 1
28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 1
21.05.2024 «Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных 1
07.05.2024 «Аквариус» и «Росатом» создают производство чипов для шифрования 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 2
15.03.2024 Минпромторг будет проверять количество российских комплектующих, закупленных для электроники 1
19.02.2024 Иностранную электронику станет проще «превращать» в российскую. Правила начисления баллов хотят изменить 1
13.02.2024 Российский бизнес бежит от импортозамещения. Он чинит западную технику до последнего и не спешит переходить на отечественную 2
26.01.2024 Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений 1
29.11.2023 Поставки процессоров Intel и AMD в Россию почти остановились из-за дорогих кредитов. Параллельный импорт выручает плохо 1
17.11.2023 Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования 1
20.10.2023 «Антишпионский» смарфтон, за которым стоит бывший министр связи России, попал в госреестр отечественного «железа» 1
09.10.2023 В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен 1
22.09.2023 В России началось производство «антишпионского» смартфона на Linux. За ним стоит бывший министр связи 1
08.08.2023 В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1
11.07.2023 «Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V 1
28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ 1
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V 1
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими 1
30.05.2023 «Ростелеком» займется производством видеокамер, роутеров и маршрутизаторов 1
26.05.2023 Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах» 1
26.05.2023 Выпущен первый официальный отечественный смартфон. Из российского в нем операционная система и сборка 1
22.05.2023 Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций 1
12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое 1
03.05.2023 В России начинается выпуск полуотечественных серверов OpenYard. За ними стоит «Яндекс» 1
10.04.2023 Власти изгнали из реестра российской электроники половину продукции, включая СХД на «Эльбрусах» 2
30.03.2023 Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах 1
22.03.2023 Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1
27.02.2023 Россиянам запрещают пользоваться дорогими смартфонами. В «черном списке» все iPhone и Samsung Galaxy, Китай не спасет 1
28.12.2022 Российские производители ноутбуков требуют у властей запретить ввоз в страну Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo 1
12.12.2022 В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных 1
06.10.2022 Власти зальют миллиардами серийный выпуск российских ноутбуков, смартфонов, планшетов и ПК 1
05.10.2022 В России в разы выросли продажи подержанных серверов, потому что новые никто не продает 1

Публикаций - 60, упоминаний - 65

Копосов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Промобит - Bitblaze - Promobit 78 56
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 18
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 18
Норси-Транс - НТ 108 17
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 16
Intel Corporation 12197 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 13
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 11
Huawei 3932 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 8
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 8
AMD - Advanced Micro Devices 4231 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 7
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 7
Ростелеком 9699 7
Dell EMC 5027 7
Yandex - Яндекс 7339 5
Apple Inc 12099 5
Lenovo Group 2292 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Dell Technologies - Dell Computer 2135 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 4
ICL ГК 381 4
Nvidia Corp 3487 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
Cisco Systems 5114 3
Oracle Corporation 6687 3
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 22 3
Loongson Technology 50 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Red Hat 1305 2
Базальт СПО - BaseALT 654 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 604 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Альфа-Банк 1769 2
Unsplash 762 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Beko 70 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Совкомбанк ПАО 256 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Чип и Дип 10 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 13 1
Альтернатива Капитал 14 1
Kama Flow - КФ Венчурс 12 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 39 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 16
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 2
Linux Foundation 185 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 38
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 35
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 31
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 16
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 23
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 12
Intel x86 - архитектура процессора 1856 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 10
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
FreePik 980 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 3
Промобит - Bitblaze Titan 7 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 3
Linux OS 9936 3
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 930 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Google Android 13994 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 35 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 32 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 137 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 34 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
Промобит - Bitblaze KFS 1 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 14 1
Microsoft Windows 15656 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 1
Apple MacBook Pro 526 1
Покровский Иван 118 12
Мишустин Михаил 676 9
Легостаева Светлана 82 6
Овчинников Сергей 48 6
Трушкин Константин 58 4
Изумрудов Олег 38 4
Мельников Алексей 61 4
Заренин Андрей 47 3
Путин Владимир 3171 3
Богданов Виталий 12 2
Шпак Василий 223 2
Иванов Александр 101 2
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Исаев Дмитрий 42 2
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Kicinski Jakub - Кицински Якуб 3 1
Калинин Александр 154 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Израиль 2730 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Импортозамещение - параллельный импорт 480 10
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Льготы - Льготные кредиты 140 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 3
Blacklist - Чёрный список 617 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 28
Ведомости 996 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 2
Tom’s Hardware 393 1
Forbes - Форбс 816 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Mobiltelefon 8 1
IDC - International Data Corporation 4910 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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