Копосов Максим

Власти выделили миллиарды на льготные кредиты для российских производителей электроники 1

Производитель микроэлектроники GS Nanotech сменил гендиректора третий раз за два года 1

Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений 1

Импорт оборудования для производства электроники исключен из списка льготного кредитования 1

В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon 1

Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций 1

Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах 1

Производители российской электроники не могут получить обещанные властями кредиты 1