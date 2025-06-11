Российских производителей электроники без предупреждения лишили льготных кредитов

Власти поставили на паузу совсем новую программу льготного финансирования кредитов для российских вендоров электроники. Она заработала в 2022 г. на фоне санкций и остановилась спустя всего лишь три года, хотя санкции за это время никуда не делись. Эксперты винят Центробанк и его ключевую ставку, которая находится на исторически высоких значениях.

Платите по своим кредитам сами

Российские производители электроники остались один на один со своими кредитами – льготное их финансирование им больше не полагается, пишет «Коммерсант». Программа по субсидированию их займов, запущенная весной 2022 г. на фоне санкций Запада и спешного бегства из России иностранных вендоров, отныне приостановлена.

Финансирование льготных кредитов для отечественных производителей электроники и телеком-оборудования осуществлялось по постановлению Правительства России №407 от 2022 г. О его приостановке изданию сообщили два топ-менеджера неназванных компаний, которые занимаются непосредственно производством техники.

frimufilms / FreePik Сроки приостановки действия программы госсубсидирования кредитов не обозначены

Власти России этот факт не отрицают. Так, в Минцифры открыто заявили изданию, что на 2025 г. планов по госсубсидированию кредитов для таких компаний нет. При этом представители ведомства подчеркнули, что в 2022-2024 г. деньги на это исправно выделялись, за счет чего вендоры электроники имели возможность закупать все необходимое для выпуска своей продукции, включая электронную компонентную базу (ЭКБ).

Раньше было лучше

В течение фактической работ постановления Правительства №407 производители электроники имели право получать кредиты по очень выгодной процентной ставке – всего-лишь 1-5% годовых. Более того, компаниям даже был предоставлен выбор из 13 российских банков, где они могут получить ссуду.

Субсидированием процентной ставки занималось непосредственно Минцифры. Статистика ведомства гласит, что только за неполный 2022 г. компании набрали около 100 млрд руб. кредитов по этой программе.

По наклонной

Первый тревожный звоночек для участников программы субсидирования прозвенел в 2023 г. Власти установили максимальный лимит по общей сумме кредитов, подлежащих субсидированию. Он составил 140 млрд руб.

Второй удар по заемщикам, участвующим в программе субсидирования, был нанесен в ноябре 2023 г. как пишет «Коммерсант», в этом месяце банки перевели их с льготных кредитных ставок на рыночные, объяснив это «исчерпанием лимитов» по программе льготного кредитования.

Сам факт этого исчерпания банки связали с повышением ключевой ставки Центробанка. При этом на тот момент эта ставка была далека от своих максимальных значений – в октябре 2023 г. ее повысили до 15%, а месяцем позже она выросла до 16%. Для сравнения, к концу октября 2024 г. ключевая ставка ЦБ РФ подскочила до рекордных 21%, и лишь спустя более полугода, в начале июня 2025 г. Центробанк снизил ее – впервые с октября 2022 г. Но снижение это бизнес и граждане, вероятно, не ощутят, поскольку ее уменьшили лишь до 20%.

А где деньги

Субсидирование действовало до конца 2024 г., однако источники «Коммерсанта» сообщают о значительных перебоях в работе программы. «В прошлом году (в 2024 г. – прим. CNews) производители оборудования получили 15 млрд руб., но только в декабре», – сообщил изданию источник в неназванном производителе электроники.

Эту же информацию подтвердил собеседник издания в производителе телеком-оборудования, название которого тоже не раскрывается.

При этом у банков, участвующих в программе, кардинально другой взгляд на происходящее. Для примера, представители ВТБ заявили изданию, что ничего не поменялось – и программа продолжает работать, и банк из участия в ней не выходил.

Опрошенные изданием участники рынка и эксперты сходятся во мнении, что причина заморозки программы – именно в гигантской ключевой ставке Центробанка. Как известно, чем она выше, тем выше и ставки по кредитам для физлиц и компаний.

Мнения о том, что всему виной именно ключевая ставка, придерживается, в числе прочих, директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. С ним солидарен и собеседник издания в одном из производителей телеком-оборудования. «Многие компании ожидали этих денег, в результате это может привести к сокращениям планов по разработке нового оборудования», – сказал он.

Кредиты не для всех

Также выяснилось, что участвовать в программе госсубсидирования кредитов могли и могут далеко не все российские производители электроники. Как сообщил CNews директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов, причина в условиях программы – заем должен быть не менее 3 млрд руб. «Небольшие производители вычислительной техники не могут позволить себе подобные суммы, поэтому льготами пользовались Yadro, "Аквариус", ICL и другие крупные компании», – сказал он.

Копосов добавил также, что к середине 2025 г. даже крупные вендоры электроники находятся в незавидном финансовом положении. По его мнению, если лишить их льготных кредитов, им придется искать другие источники денег, одним из которых может стать продажа доли в компании.