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Изумрудов Олег



20.01.2025 Госструктуры впали в зависимость от иностранных серверов и СХД и не спешат бороться с ней. В приоритете американская продукция 1
08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки 1
10.06.2024 Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее 1
03.06.2024 Российские компоненты для ПК почти не покупают. Попасть в реестр Минпромторга они не помогают и стоят дороже китайских 2
12.03.2024 Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве 1
19.02.2024 Иностранную электронику станет проще «превращать» в российскую. Правила начисления баллов хотят изменить 1
25.01.2024 Китайцы предлагают россиянам свои нейропроцессоры для создания совместной техники 1
19.12.2023 «Микрон» увеличил производство чипов для документов и банковских карт в два с половиной раза 1
21.11.2023 В России началось импортозамещение редкого танталового порошка для производства электроники 1
03.11.2023 Льготные деньги кончились. В России перестали выдавать дешевые кредиты производителям электроники 1
09.10.2023 В России начнут собирать ноутбуки, серверы, СХД и ПК на китайских сверхсекретных чипах. Их экспорт в Россию запрещен 1
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 1
16.06.2023 Новости отечественного «железа»: не все «Эльбрусы» оказались одинаково российскими 1
22.03.2023 Производители банковских карт требуют полмиллиарда у единственного российского завода по выпуску их чипов 1
17.01.2023 Голландцы взбунтовались: Больше не будем по первому требованию США останавливать продажу Китаю станков для выпуска чипов 1
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай 1
10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам 1
01.11.2021 Власти выбирают главный российский процессор. Разработчикам отечественного ПО придется под него подстраиваться 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
09.07.2021 Консорциум РосСХД: «В России пытаются отменить импортозамещение в радиоэлектронике» 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
29.04.2021 Российский ИТ-бизнес защитят от проверок и уголовных дел 1
15.04.2021 В России появятся новые СХД на базе процессоров «Байкал» 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
28.04.2015 ETegro Technologies и «НТЦ ИТ Роса» займутся разработкой новых импортонезависимых серверных решений 1
05.03.2015 ETegro Technologies и «Мирантис» объединили усилия по продвижению OpenStack в России 1
27.02.2014 ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project 1
16.08.2010 ETegro Technologies начинает поставки 4-процессорных серверов на базе AMD Opteron 6100 1
24.11.2008 ETegro и ALT Linuх расширили сотрудничество в области СПО 1
21.11.2008 CNews FORUM 2008: рост в условиях кризиса 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 2
13.11.2007 ETegro открыла российский Центр Разработки OpenSuSE 1
08.08.2007 ETegro Technologies продвигает SUSE Linux от Novell 1
21.06.2007 ETegro: специфика российских серверов Западу не по зубам 1
27.02.2007 ETegro Technologies открыла офис в Санкт-Петербурге 1
03.02.2004 MaxSelect займется графическими станциями 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Изумрудов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 12
Норси-Транс - НТ 108 10
Intel Corporation 12197 9
AMD - Advanced Micro Devices 4231 9
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 8
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 7
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 5
SAS Institute 971 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 5
Huawei 3932 4
Samsung Electronics 10254 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 4
Т8 НТЦ 82 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
8213 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
OpenText - Micro Focus - Novell 871 3
Red Hat 1305 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Открытые технологии 701 3
Ростелеком 9699 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 3
Восход ФГБУ НИИ 644 2
Diasoft - Диасофт 870 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Nvidia Corp 3487 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
SAP SE 5276 2
Oracle Corporation 6687 2
Dell EMC 5027 2
HP Inc. 5685 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Microsoft Corporation 24623 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Лента - Утконос 177 2
Unsplash 762 2
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Роснефть - РН-Варьеганнефтегаз 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Верный - торговая сеть 291 1
Некстер ИК 33 1
Минпромторг РФ - Химвест НТЦ 3 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Carl Zeiss AG 303 1
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Visa International 1949 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 1
Альфа-Банк 1769 1
Росатом - СМЗ - Соликамский магниевый завод 10 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - ЛГОК - Ловозерский ГОК - Ловозерский горно-обогатительный комбинат 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 3
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Прокуратура Казахстана 4 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 40 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 5
Linux Foundation 185 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ГосИнформСистемы 126 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 14
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 9
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 5
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 479 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 8
Linux OS 9936 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 6
ETegro Hyperion - серия серверов 32 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 4
ETegro Fastor - серия СХД 9 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 3
ETegro Therascale OCP 5 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Oracle Hyperion 235 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Exchange 1714 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - Mail.ru Private Cloud 9 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Top Systems T-Flex Docs 14 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 34 1
Минтранс РФ - АСУ ТК - Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте 11 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 166 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Покровский Иван 118 6
Копосов Максим 60 4
Овчинников Сергей 48 4
Мишустин Михаил 676 3
Матвеева Татьяна 104 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Аникин Леонид 61 2
Печенин Алексей 18 2
Степнов Александр 3 2
Буланов Константин 4 2
Климов Иван 24 2
Клейменова Елена 3 2
Минаков Артем 4 2
Истомин Владимир 2 2
Путин Владимир 3171 2
Паршин Максим 316 2
Кузнецов Сергей 154 2
Богданов Виталий 12 2
Казак Максим 162 2
Легостаева Светлана 82 2
Юсупов Ренат 116 2
Михайлов Алексей 71 2
Матюхин Владимир 61 2
Гликман Феликс 16 2
Самолетов Владимир 3 2
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Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 2
Иванов Алексей 131 1
Иванов Борис 58 1
Зотов Алексей 42 1
Баранов Евгений 2 1
Чижевский Игорь 1 1
Ляшков Игорь 3 1
Безруков Валерий 10 1
Матвеенко Андрей 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Гавришев Алексей 2 1
Алкснис Виктор 70 1
Богатов Антон 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Китай - Тайвань 3984 5
Беларусь - Белоруссия 5637 4
Казахстан - Республика 5525 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа Восточная 3075 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 3
Украина 7608 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Европа 21767 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Япония 13282 2
Индия - Bharat 5431 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Нидерланды 3517 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Сингапур - Республика 1849 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Китай - Пекин - Beijing 1001 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 503 1
Израиль 2730 1
Ирландия - Республика 1010 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Кипр - Республика 550 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 1859 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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