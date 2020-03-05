Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

12 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия».

12 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

Основные вопросы конференции:

Рынок импортозамещения

Программа импортозамещения: основные достижения и провалы.

Когда ожидать крупных сделок по внедрению российских ИТ в госсекторе?

Как госкорпорациям разработать план по переходу на российские ИТ?

Экспертная оценка: уровень зрелости отечественных продуктов.

Драйверы и препятствия

Как оценить экономическую эффективность импортозамещения.

Чего не хватает Реестру отечественного ПО.

Рядовые пользователи как препятствие внедрению отечественного ПО.

Какая поддержка необходима российским разработчикам?

Отечественные ИТ-решения

Стеки ИТ-проектов на российских решениях: примеры.

Перспективы заказной разработки в рамках импортозамещения.

Автономный рунет как часть политики импортозамещения.

Как разработать конкурентоспособные решения?

Практические вопросы

Перевод критичных элементов инфраструктуры ИТ на импортонезависимые решения.

Как провести аудит импортозависимости ИТ-ландшафта.

Импортозамещение систем управления ресурсами: планы и реальность.

Подтвердили свое участие на данный момент:

Константин Буланов, начальник управления АСУ ТК, ФКУ «Ространсмодернизация»;

Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий, ФНС России;

Александр Гревцев, директор по ИТ ТОО, корпорация «Казахмыс»;

Артем Минаков, специалист по импортозамещению, «Норси-транс»;

Алексей Печенин, директор по работе с клиентами, Mail.ru для бизнеса;

Елена Клейменова, директор департамента управления жизненным циклом изделий, Компания «Сухой»;

Владимир Истомин, заместитель главного конструктора, Компания «Сухой» ;

Алексей Зотов, заместитель директора департамента управления проектами, «Аэрофлот»;

Константин Шадрин, руководитель Центра цифрового развития, «Роскосмос»;

Игорь Чижевский, заместитель руководителя департамента по вопросам технического развития разрабатываемых продуктов, ФГБУ НИИ «Восход»;

Александр Степнов, продукт-менеджер, GS Group;

Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions;

Иван Климов, системный архитектор группы компаний «Хост»;

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения, «Диасофт»;

Олег Изумрудов, директор по развитию бизнеса «Аэродиск»;

Алексей Иванов, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, «Т8».



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.