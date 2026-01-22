Разделы

Минтранс РФ АСУ ТК Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


22.01.2026 «Программный Продукт» и Gelarm реализовали совместный масштабный проект для транспортной отрасли 2
13.09.2024 «Программный Продукт» расширил функциональные возможности iМинтранс 1
26.01.2024 Специалисты «Программного Продукта» обеспечат работу модуля «iМинтранс» информационной системы регулирования на транспорте 1
25.02.2022 Руководство Минтранса получило на свои iPad мобильное приложение за сотни миллионов 1
28.10.2021 Станет ли госсектор драйвером развития российского рынка BI 1
16.12.2020 Simetra и PTV Group начали вместе работать над международными транспортными проектами 1
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 1
17.12.2018 «А+С Транспроект» поставила ПО для национальной транспортной модели России 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 1
24.03.2014 «Ространсмодернизация» отменила конкурс на внедрение ИАС регулирования на транспорте 1
30.12.2013 «Ространсмодернизация» внедрит информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте за 200 млн руб. 1
18.06.2008 «ТТК-Бизнес» завершил работы по первой очереди ЕИАС Ространснадзора 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 2
PTV Group 43 2
ТТК Бизнес - ТрансТелеКом Бизнес 5 1
Gelarm - Геларм 39 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Apple Inc 12697 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 1
Норси-Транс - НТ 125 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Крок - Croc 1816 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
Diasoft - Диасофт 1043 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 425 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 188 1
ОТР ГК - ОТР 2000 223 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 147 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 484 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
ICL ГК 449 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
Т8 НТЦ 105 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Polymedia - Полимедиа 156 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Наукоград - технопарк 150 1
Deutsche Bahn AG 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 874 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Альфа-Банк 1880 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 358 1
ТрансКонтейнер 38 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 114 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Uber 340 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 9
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 4
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 491 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3136 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2263 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 754 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 160 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
Мосгортранс ГУП 129 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1528 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1414 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
BI - Social BI - Social Business Intelligence - продукты и услуги для создания, публикации и совместного использования настраиваемых бизнес-аналитических отчетов 4 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Электронный проездной билет 24 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13025 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
ЕПБ - Единый проездной билет 71 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 13 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 211 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 1
Минэкономразвития РФ - ФАИП - Федеральная адресная инвестиционная программа 15 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Apple iPad 3943 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
Apple iPadOS 127 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 525 1
PTV Visum 28 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 699 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Истомин Владимир 3 1
Поздняков Александр 9 1
Липатов Сергей 34 1
Гаськов Владимир 6 1
Брызгалов Дмитрий 1 1
Шадрин Константин 8 1
Муратов Валерий 1 1
Титов Антон 1 1
Грибанов Олег 1 1
Масленников Степан 3 1
Старовойтов Роман 1 1
Глыбин Александр 2 1
Снигирев Илья 1 1
Mel Peter - Мель Петер 2 1
Путин Владимир 3376 1
Матвеева Татьяна 108 1
Иванов Алексей 153 1
Титов Борис 60 1
Гревцев Александр 31 1
Гребенщиков Дмитрий 38 1
Иванов Сергей 398 1
Швецов Владимир 51 1
Аникин Леонид 61 1
Печенин Алексей 18 1
Гольцов Александр 83 1
Набиуллина Эльвира 114 1
Беттгер Кристиан 15 1
Старовойт Роман 21 1
Чайка Юрий 43 1
Степнов Александр 3 1
Зотов Алексей 63 1
Буланов Константин 4 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Васильев Дмитрий 71 1
Изумрудов Олег 41 1
Соловьев Сергей 75 1
Климов Иван 28 1
Цариковский Андрей 22 1
Чижевский Игорь 1 1
Меланко Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 3
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 153 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24659 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Япония 13560 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 1
Ближний Восток 3042 1
Франция - Французская Республика 7987 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2692 1
Россия - СФО - Новосибирск 4684 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2978 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 808 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1704 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 772 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 386 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 908 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Национальный проект 375 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 238 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3189 1
Ведомости 1273 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
Gartner - Гартнер 3616 1
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Allied Market Research 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

