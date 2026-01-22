Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минтранс РФ АСУ ТК Информационно-аналитическая система регулирования на транспорте
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Истомин Владимир 3 1
|Поздняков Александр 9 1
|Липатов Сергей 34 1
|Гаськов Владимир 6 1
|Брызгалов Дмитрий 1 1
|Шадрин Константин 8 1
|Муратов Валерий 1 1
|Титов Антон 1 1
|Грибанов Олег 1 1
|Масленников Степан 3 1
|Старовойтов Роман 1 1
|Глыбин Александр 2 1
|Снигирев Илья 1 1
|Mel Peter - Мель Петер 2 1
|Путин Владимир 3376 1
|Матвеева Татьяна 108 1
|Иванов Алексей 153 1
|Титов Борис 60 1
|Гревцев Александр 31 1
|Гребенщиков Дмитрий 38 1
|Иванов Сергей 398 1
|Швецов Владимир 51 1
|Аникин Леонид 61 1
|Печенин Алексей 18 1
|Гольцов Александр 83 1
|Набиуллина Эльвира 114 1
|Беттгер Кристиан 15 1
|Старовойт Роман 21 1
|Чайка Юрий 43 1
|Степнов Александр 3 1
|Зотов Алексей 63 1
|Буланов Константин 4 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Васильев Дмитрий 71 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Соловьев Сергей 75 1
|Климов Иван 28 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Чижевский Игорь 1 1
|Меланко Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.