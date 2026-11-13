Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
RTLS Real-time Locating System Технология позиционирования в режиме реального времени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 23
RTLS и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 86 5
|Лысенко Алексей 7 2
|Ходырев Владимир 7 2
|Демьянова Елена 9 2
|Сморгонский Анатолий 45 2
|Парменова Наталия 63 2
|Старовойт Роман 22 1
|Волков Владимир 74 1
|Либеров Александр 10 1
|Чайка Юрий 43 1
|Размахаев Александр 1 1
|Трофимов Дмитрий 45 1
|Васильев Дмитрий 79 1
|Соловьев Сергей 76 1
|Позляев Сергей 1 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
|Червяков Алексей 2 1
|Аликошвили Георгий 17 1
|Поздняков Александр 9 1
|Анищук Наталья 30 1
|Галеев Артур 13 1
|Гаськов Владимир 6 1
|Табаровский Олег 7 1
|Калина Анна 1 1
|Брызгалов Дмитрий 1 1
|Муратов Валерий 1 1
|Титов Антон 1 1
|Грибанов Олег 1 1
|Масленников Степан 3 1
|Старовойтов Роман 1 1
|Елин Михаил 2 1
|Снигирев Илья 1 1
|Юргин Самат 8 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Стрелков Сергей 14 1
|Титов Борис 64 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4297 3
|IDC - International Data Corporation 5004 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8705 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.