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RTLS Real-time Locating System Технология позиционирования в режиме реального времени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.11.2026 «Ростелеком» внедрил цифровую систему мониторинга производственных процессов на Челябинском компрессорном заводе 1
09.02.2022 В Москве открылся центр цифровых компетенций «Сименс» 1
28.04.2021 РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская» 1
10.02.2020 «Росэлектроника» разработала «автоматического диспетчера» для управления грузовым беспилотным транспортом 1
26.04.2019 Россияне создали умную каску, «которая легче, дешевле и живучее американской» 1
24.04.2019 «Крок» разработал модуль интернета вещей для умной каски 1
13.11.2018 RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленных коммуникаций 1
15.01.2018 В России появилась первая система 3D-слежки за сотрудниками на производстве 1
15.01.2018 НЛМК, SAP CIS и НЦИВ позиционируют персонал в режиме реального времени 1
31.07.2017 Половина мировых производителей внедрят носимые технологии к 2022 г. 1
24.06.2016 Георгий Аликошвили - Pony Express: Однажды в логистике начнут использовать виртуальную реальность 1
12.05.2016 Александр Гольцов - Real Time Location Systems становятся популярными и в России 1
05.01.2016 «Ростеху» от Росимущества передадут активы 19 радиоэлектронных предприятий 1
06.08.2015 Драйверы ИКТ-спроса на транспорте: ГЛОНАСС, ЧМ-2018 и строительство дорог 2
04.08.2015 Александр Гольцов - Транспортной отрасли требуется автоматизация буквально каждого процесса 1
20.05.2014 В цехе «Северсталь-Метиз» внедрена система мониторинга транспортно-погрузочных средств на базе технологии RTLS 1
12.05.2014 РТЛС и «АМТ-Груп» представили прототип системы позиционирования людей и предметов в сложных условиях 2
09.10.2013 Александр Гольцов -

Основные сложности – не технологические, а организационные

 1
29.09.2013 Wi-Fi в парках: секреты внедрения технологии 1
11.02.2013 Позиционирование в реальном времени: на что способна российская система 2

Публикаций - 20, упоминаний - 23

RTLS и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 374 7
Крок - Croc 1972 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 727 3
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 16 2
Ambite - Амбит - Амбит-Сервис - НЦИВ - Национальный центр интернета вещей 6 2
Ростелеком 11109 2
SAP SE 5639 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Tibco Software 94 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - ИнтелТех НИИИТ - Интеллектуальные Технологии 24 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Motorola Solutions 115 1
Lester - Лестэр Информационные Технологии 12 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 68 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 175 1
Guardhat Technologies 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 38 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 238 1
Motorola Inc 1156 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
Ростех - Завод имени М. И. Калинина 3 1
Ростех - Контур НПО - Контур Научно-производственное объединение - завод Октябрь - Ревтруд - Тамбоваппарат - НИИ радиотехники Эфир - Эфир ТНИИР - Эфир Тамбовский научно-исследовательский институт радиотехники 7 1
Zorgtech 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1857 1
Cisco Systems 5388 1
Yandex - Яндекс 9479 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
9810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2409 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1727 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1283 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1580 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 411 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Lenovo Motorola 3577 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 375 2
Uber 366 1
Метиз завод 27 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 510 1
Распадская угольная компания 16 1
ЧКЗ - Челябинский компрессорный завод 6 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Наукоград - технопарк 161 1
Инсайт - ДельтаЛизинг - Сименс Финанс 2 1
Альфа-Банк 1998 1
Pony Express - Фрейт линк 74 1
Северсталь ПАО - Severstal 644 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 521 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 1
Дело ГК - ТрансКонтейнер 41 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 102 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 44 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 159 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1069 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4107 2
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2108 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 2
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Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 784 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 130 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3237 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2359 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1557 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 627 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 1
Мосгортранс ГУП 142 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 601 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
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