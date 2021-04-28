РУК и Orange Business Services установили систему позиционирования автотранспорта на складе фабрики «Распадская»

«Распадская угольная компания» (РУК, управляет угольными активами «Евраза») и Orange Business Services завершили масштабный IoT-проект по установке системы позиционирования автотранспорта на открытом угольном складе обогатительной фабрики «Распадская» (входит в состав РУК). Решение заранее предупреждает о неправильной разгрузке угля, что минимизирует риск смешивания разных марок.

ОФ «Распадская» — крупнейшая обогатительная фабрика в России по переработке коксующихся углей всех основных марок. Сюда круглосуточно поступает до 40 тыс. тонн рядового угля с шахт и разрезов «Распадской угольной компании».

На открытом складе рядового угля, размером 200 на 200 метров, каждая марка разгружается в определенном секторе — штабеле. Неправильное место разгрузки может привести к смешению угля разных марок, что в итоге может повлиять на качество концентрата, отправляемого потребителю.

Для отслеживания точки разгрузки угля в реальном времени площадку склада оснастили комплексом стационарных телеметрических модулей (анкеров) системы позиционирования по технологии RTLS. Сто самосвалов, перевозящих уголь, оборудовали цифровыми транспортными метками, которые считывают информацию о поднятом кузове или получают ее от дополнительно установленных индуктивных датчиков. Благодаря этому цифровой помощник может с точностью до метра определить координаты машины, заезжающей на склад, проследить маршрут ее движения.

Для работы ИТ-инфраструктуры используются промышленные наружные точки доступа Wi-Fi производства Cisco, защищенные от попадания воды и пыли. Базовые станции, метки и точки доступа упакованы в специальные термочехлы, чтобы оборудование могло работать при экстремально низких температурах (до -50 градусов Цельсия).

Кроме того, в кабинах самосвалов установлены светозвуковые маячки. При попытке поднять кузов и разгрузить уголь не в том месте система предупреждает водителя о возможной ошибке. Сообщение также оперативно поступает диспетчеру и руководителям предприятия.

«Обогатительная фабрика «Распадская» — высокотехнологичное предприятие, которое заинтересовано в максимальной цифровизации всех производственных процессов. Здесь реализуются различные цифровые проекты, в том числе построенные на базе искусственного интеллекта и машинного обучения (machine learning). IoT-решение Orange Business Services позволяет автоматически контролировать разгрузку угля, исключить человеческий фактор. Сегодня рассматриваем возможность реализации подобного цифрового проекта на открытых горных работах», — сказал директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Распадской угольной компании» Алексей Червяков.

«Orange Business Services — один из крупнейших игроков на международном рынке IoT. У нас есть как собственные разработки, так и богатый опыт внедрения по всему миру. В целом в компании работают почти 4 тыс. специалистов в области данных, искусственного интеллекта и цифровых решений, — сказал старший вице-президент Orange Business Services Ричард ван Вагенинген, отвечающий за регион IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка). — Помимо уже установленного оборудования и решений на ОФ «Распадская» мы прорабатываем дополнительный функционал: к примеру, запрет подъема кузова, если самосвал находится в неправильной зоне разгрузки. Обсуждаем внедрение системы предупреждения столкновений техники с техникой или наезда на людей для создания новой IoT-системы охраны труда».