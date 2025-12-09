В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ

Власти Севастополя национализировали местного телекоммуникационного оператора «Севстар», владельцы которого были обвиненены в поддержке Вооруженных сил Украины и переводе им криптовалюты. Одновременно была национализирована компания «Цифровые инновации», занимающая расчетами в сфере ЖКХ.

Национализация «Севстара»

Власти города Севастополь сообщили о проведении мероприятий по передаче в собственность Правительства города телекоммуникационной компании «Севстар».

Решение было принято на заседании Антитеррористической комиссии по итогам «системной работы правоохранительных и силовых структур». Соответствующей процесс сопровождался сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), который «обеспечила сопровождение и участие в первичных мероприятиях».

Руководителем временной администрации «Севстара» назначен Константин Васечко, занимавший пост замдиректора Департамента общественной безопасности Правительства Сепвастополя.

«Севстар» оказывает населению и организациям услуги доступа в интернет, стационарной IP-телефонии, IP-телевидения, видеонаблюдения, установки домофонов и охранных систем. Также компания развивает городскую сеть Wi-Fi-хот-спотов.

© F_D_ / Фотобанк Фотодженика Власти Севастополя национализировали местного телекоммуникационного оператора «Севстар», чьи владельцы были обвиненены в поддержке Вооруженных сил Украины

«Речь идет не о спонтанном решении, а о результате длительной работы: собраны документальные подтверждения нарушений - в частности, фактов вывода денежных средств и спонсирования вооруженных формирований и спецслужбы Украины, - подчеркнули власти города. - Именно эти обстоятельства стали основанием для включения владельцев в перечень лиц, чьи активы подлежат национализации в рамках антитеррористических мер. Изъятие имущества, включая недвижимость, происходило не как произвольная мера, а в рамках установленного законодательством при наличие доказательств причастности владельцев к финансированию деятельности, угрожающей безопасности РФ».

Связи семьи владельцы компании с ВСУ

Как объяснил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 71,45% доля в ООО «Севстар ИТ» - основном юридическом лице «Севстар» принадлежит Ларисе Каценбовской. Ее сын Алексей Канцебовский «состоит в Telegram в группах проукраинский направленности, где регулярно размещает комментарии антироссийского характера в поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ), дискредитирующие Вооруженные силы РФ».

Более того, Развожаев утверждает, что Канцебовский «инициативно обратился в ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины) и выразил готовность оказывать им содействие, а также путем перевода криптовалюты оказывал финансовую поддержку иностранным спецслужбам».

В перечень национализировано имущества, помимо ООО «Севстар ИТ» вошли ООО «Севстар ИСПС», ООО «Севстар МТ», ОО «Ланком», ООО «Севтелекомсервис», ООО «Фринет Крым», ООО «Научно-промышленные предприятие «лист». ИП М.С. Тихова и ИП А.Н. Курабтова.

Власти города заметили, что для абонентов «Севстара» все произойдет незаметно: все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохранятся в прежнем режиме. «Люди уже бы заметили изменения, если бы они были - все работает в том же режиме, - заявил Васечко, - Денежные средства, внесенные гражданами авансом, остаются в силе, пересмотр тарифов на текущий момент не планируется». В то же время возможно проведение ребрендинга компании, однако конкретные решения пока не приняты, добавили власти города. Срок действия временной администрации не уточняются - «этот аспект будет прокомментирован позже», после завершения всех юридических и организационных процедур.

Национализация «Цифровых инноваций»

Одновременно власти Севастополя сообщили о том, что городское предприятие ПАО «Севасхтопольгаз» приступило к административному управлению компанией «Цифровые инновации», занимающейся услугами по приему и администрированию платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) .

Сам «Севастопольгаз» был национализирован осенью 2024 г. Как объяснял тогда Развожаев, «несмотря на многичисленные ухищрения и попытки запутать следы все-таки через целую сеть подставных лиц, конечными бенефициарами прибыли, которые извлекались ПАО, она принадлежала украинским олигархам, которые сегодня являются врагами нашей страны, финансируют терроризм, в том числе и оказывают помощью ВСУ (вооруженные силы Украины).

Сейчас Развожаев пояснил, что в рамках проведения работ по выявлению имущества, принадлежащего «Севастопольгаз» и подлежащего национализации, «установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами, которые находится под контролем иностранных лиц». Речь идет об ООО «Цифровые инновации» и ООО «Спецтехсервис».

Ограничение внешнего воздействия на сервера «Цифровых инноваций»

«Первоочередной задачей стало обеспечение безопасности инфраструктуры: специалисты оперативно ограничили внешнее вмешательство в серверную базы, платежные системы и доступ к банковским счетам, - заявили власти города. - Несмотря на кратковременную задержку, связанную с необходимостью стабилизировать работы и обеспечить бесперебойное обслуживание севастопольцев, уже с 14 часов все платежные процессы полностью восстановлены».

Новое руководство «Цифровых= инноваций» провело встречи с трудовым коллективом и разъяснило суть происходящих изменений. Утверждается, что для всех работников сохранены прежние условия труда, социальный пакет и должностные обязанности. также утверждается, что деятельность по администрированию и сбору платежей за коммунальные и энергетические ресурсы продолжается без перебоев.

По словам гендиректора «Севастопольгаза» Александра Подтуркина, все действующие договоры с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями остаются в силе, в том числе условия сотрудничества, включая расчетные счета, не претерпели изменений. Также состоялись встречи с такими ключевыми партнерами, как «Водоканал» и управляющие компании.

Власти Севастополя добавили, что для потребителей коммунальных услуг все остается в силе: договора сохраняются юридическую силу, расчетные счета активны6 а система приема платежей работает стабильно. «Все ранее принятые платежи своевременно перечислены по назначению, данные об оплате счетов жителями сохранены, корректны и не требуют дополнительного подтверждения, - добавили в Правительстве Севастополя. - Обстановка в компании остается штатной. В начале месяца продолжается традиционная разноска бумажных квитанции за услуги ЖКЗ - этот процесс не был остановлен».

Основной расчетный центр «Цифровых инноваций « работает в штатном режиме, с понедельника, 8 декабря, возобновят прием платежей дополнительные расчетно-кассовые центры Также оплатить услуги ЖКХ можно на сайте «Цифровых инноваций, с помощью мобильных приложений банков и на платформе «Госуслуги Дом».

Как формировался телекоммуникационный рынок Севастополя

Город федерального значения Севастополь, как и Республика Крым, находятся на территории полуострова Крым. В 2014 г. полуостров стал частью России, после чего телекоммуникационный рынок в обоих регионах стал заново формироваться. В том числе власти Республики Крым национализировали имущество, которые на полуострове было у сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входил в группу Veon), «Укретелеком» (основной оператор фиксированный связи на Украине, также владел собственной сотовой сетью в стандарте 3G) и «Вега» (альтернативный оператор фиксированной связи).

На базе национализированных активов власти Республики Крым создали телекоммуникационную компанию «Крымтелеком», которая занялась оказанием услуг фиксированной и мобильной связи. Позднее «Крымтелеком» был приватизирован и перешел под управление компании «Миранда-Медиа», которая была создана «Ростелекомом» для оказания услуг связи в Крыму (сейчас доля «Ростелекома» в этой компании менее 20%).

Власти Севастополя создали собственного оператора фиксированной связи - «Севастополь-Телеком» (торговая марка «Севтелеком»). Со своей стороны, «Севтелеком» вместе с московским системным интегратором «АйТи Прогресс» создал соевого оператора «Севтелекомсвязь» (СТС, торговая марка «Севмобайл»).

В 2020 г. «Холдинг «Прогресс», частью которого был «АйТи Прогресс» был признан банкротом. В 2024 г. Роскомнадзор аннулировал лицензии на оказание услуг связи «Севтелекомсвязи». Одновременно в 2023 г. «Севтелеком» был акционирован и передан в управлении «Воентелеком», оператору связи Минобороны.