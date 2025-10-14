Разделы

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) Госуслуги РФ Госуслуги Дом

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом

Благодаря новому сервису участвовать в жизни многоквартирного дома станет проще. Какие возможности появятся у собственника:

  • Передавать показания приборов учёта и следить за историей расходов из одного приложения
  • Контролировать график работ по капитальному ремонту
  • Следить за ежегодными отчётами управляющей организации
  • Участвовать в общедомовых собраниях онлайн
  • Подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответы
  • Получать новости от управляющей организации

В домовых чатах удобно обсуждать проблемы дома, искать единомышленников, проводить опросы перед организацией общедомового собрания собственников.


Плюсы официальных домовых чатов

  • В чате только подтверждённые собственники жилья
  • Активные жители могут предложить идею или провести пробное голосование
  • Официальный чат защищён от удаления

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Цифровой скачок: какие регионы России лидируют по росту установок госприложений 1
13.05.2025 Более 10 млн россиян установили приложение «Госуслуги Дом» 1
17.06.2024 Новые цифровые сервисы: в приложении «Госуслуги.Дом» появилась возможность управлять шлагбаумом или воротами 1
08.04.2024 Свыше 100 управляющих организаций проявили интерес к видеонаблюдению в «Госуслуги.Дом» 2
22.01.2024 Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM 1
21.08.2023 У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства 1

ФГИС ЕПГУ (РПГУ) и организации, системы, технологии, персоны:

Unicorn - Юникорн 59 2
Google LLC 12151 1
RuMarket 14 1
МКД 69 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Гранель ГК 9 1
Этажи 0 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12660 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 337 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3423 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1469 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5715 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12050 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2776 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12829 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8529 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25368 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4299 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 561 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2012 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8165 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5261 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2396 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2297 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25341 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14271 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2650 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 975 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1257 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 654 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1930 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 350 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3575 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 76 1
Google Android устройства-девайсы 772 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2003 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22651 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 394 1
Управляемость - Manageability 1886 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1405 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5548 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5722 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 4
Google Play - Google Store - Android Market 3406 3
Apple - App Store 2981 3
Huawei AppGallery 314 3
VK RuStore - Рустор 470 3
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 61 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 102 1
FreePik 1330 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 519 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 99 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 252 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 220 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 89 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 82 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 35 1
Склянчук Павел 2 1
Тугушева Валентина 1 1
Крепс Иван 1 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Зайцев Сергей 25 1
Перминова Светлана 40 1
Горбачев Александр 21 1
Абрамков Александр 40 1
Михайлик Константин 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45239 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 759 2
Россия - УФО - Свердловская область 1688 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1840 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1014 1
Россия - СФО - Омская область 725 1
Россия - УФО - Челябинская область 1361 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1284 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1987 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2605 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 716 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1391 1
Россия - ЦФО - Костромская область 428 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 982 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5222 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10417 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8256 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54324 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20025 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 863 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 881 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 300 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9474 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 108 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 203 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 596 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 759 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1244 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6254 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5530 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6279 1
Паспорт - Паспортные данные 2698 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1732 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10552 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 395 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 347 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5828 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 1
Известия ИД 690 1
АиФ - Аргументы и факты 48 1
