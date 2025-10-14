ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Благодаря новому сервису участвовать в жизни многоквартирного дома станет проще. Какие возможности появятся у собственника:
- Передавать показания приборов учёта и следить за историей расходов из одного приложения
- Контролировать график работ по капитальному ремонту
- Следить за ежегодными отчётами управляющей организации
- Участвовать в общедомовых собраниях онлайн
- Подавать заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответы
- Получать новости от управляющей организации
В домовых чатах удобно обсуждать проблемы дома, искать единомышленников, проводить опросы перед организацией общедомового собрания собственников.
Плюсы официальных домовых чатов
- В чате только подтверждённые собственники жилья
- Активные жители могут предложить идею или провести пробное голосование
- Официальный чат защищён от удаления
