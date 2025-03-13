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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцев Сергей


13.03.2025 Ramax и AW BI стали стратегическими партнерами по бизнес-аналитике 1
25.06.2024 ПСБ внедрил автоматизированную систему инкассации 1
21.08.2023 У собственников жилья появится спецчат для общения с управляющей компанией под присмотром государства 1
29.05.2013 Digital Design обеспечила мобильность топ-менеджменту «Федеральной грузовой компании» 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
29.01.2013 Защитил ли новый ФЗ персональные данные? 1
25.10.2012 «Сбербанк» собрал гигантскую команду специалистов по ЦФТ 1
24.09.2012 Digital Design расширила функциональность корпоративного портала для «Второй грузовой компании» 1
08.06.2012 Digital Design и Microsoft разработали ИТ-стратегию для «Второй грузовой компании» 1
18.10.2011 Заказчики услуг ЦОД выбирают операторов связи 1
28.04.2011 В Москве создается крупнейшая сеть ЦОДов на деньги США 2
18.02.2010 В «Системе Масс-медиа» назначен старший вице-президент по корпоративному развитию 2
06.08.2008 В Вологде заработало видеослежение за нарушителями ПДД 1
09.04.2008 Прокуратура вышла на охоту за провайдерами экстремистов 1
04.04.2008 Прокуратура Петербурга обратила внимание на интернет 1
20.02.2008 Автор поста против Матвиенко назначен экстремистом 1
04.12.2007 Правообладатели обратились к властям Петербурга 1
30.11.2007 Учреждения здравоохранения Москвы будут делать закупки на электронных аукционах 1
25.10.2007 Интернет-скандал: RedTram ищет обидчиков 1
07.08.2007 Прокуратура Петербурга закрыла 4 экстремистских сайта 1
09.02.2007 В Петербурге за год было закрыто 270 точек по производству контрафакта 1
07.02.2007 Тендерный комитет подводит итоги деятельности в 2006 году 2
23.11.2006 В Петербурге за год изъят 1 млн. единиц контрафакта 1
02.09.2003 Рынок видеоконференц-связи в России: все только начинается 2

Публикаций - 24, упоминаний - 28

Зайцев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9020 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
Stack Group - Стек Групп 161 2
Ростелеком 9789 1
Microsoft Corporation 24709 1
HP Inc. 5698 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
Крок - Croc 1779 1
Sony 6556 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 1
Инкома - Incoma 23 1
АйТи 1375 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 36 1
Caravan - Караван 89 1
Рунити - REG.ru - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
AMT Group - АМТ-Груп 356 1
Ниеншанц Хоум 53 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
PictureTel 5 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Radvision 20 1
VoxVideo 1 1
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 16 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Роснефть НК - нефтяная компания 516 1
Транснефть 303 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
Меркури - Mercury 213 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Boeing 1013 1
РЖД - Российские железные дороги 1919 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
ФосАгро 126 1
Русский стандарт Банк 445 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 34 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 226 1
Siguler Guff & Company 5 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 37 1
Веста 51 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 2
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1409 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Суды Харькова 2 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1095 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2769 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 192 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1022 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4128 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2941 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24374 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12278 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 603 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 1
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4929 1
Apple iPad 3873 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
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Microsoft SharePoint Server 706 1
Microsoft Office 3765 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 1
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 10 1
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 1
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ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
FreePik 1047 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 1
Google Play - Google Store - Android Market 3316 1
Apple - App Store 2908 1
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VK RuStore - Рустор 357 1
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Матвиенко Валентина 112 3
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Наумов Виктор 126 2
Втулкин Александр 4 2
Комиссаров Дмитрий 225 1
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Калинин Денис 70 1
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Сморгонский Александр 6 1
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Гарбузов Георгий 2 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 8
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
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Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 451 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
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Россия - ЦФО - Курская область - Курск 370 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1530 1
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1749 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4706 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 1
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Gartner - Гартнер 3562 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 2
День молодёжи - 27 июня 908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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