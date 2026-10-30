Индексная книга (каталог) CNews*
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Степанов Иван
СОБЫТИЯ
|30.10.2026
|Тульская «Октава ДМ» развивает решения для цифровых радиосистем 1
|25.04.2013
|Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Степанов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 64 1
|МегаФон 11126 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 333 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9613 1
|Макаров Станислав 118 1
|Аншина Марина 79 1
|Дубчак Кирилл 12 1
|Стальнова Любовь 33 1
|Сидоров Александр 22 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Шевченко Владимир 154 1
|Солдатов Дмитрий 2 1
|Амурский Олег 9 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Лядов Кирилл 17 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Ерошенко Анатолий 2 1
|Буркалев Николай 1 1
|Бакулин Геннадий 2 1
|Спирин Игорь 4 1
|Самохин Алексей 3 1
|Цальп Евгений 4 1
|Балашов Михаил 2 1
|Соколовский Александр 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 170153 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 162 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48454 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11628 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.