Веста
|21.12.2020
|
Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО
Инвестиционный банк «Веста» запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис для самозанятых – упрощенная идентификация при регистрации. Клиентам этой категории теперь стало еще проще получить в интернет-банке ста
|11.11.2020
|
Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA
Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания у
|28.10.2016
|
Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт»
ПЦ «КартСтандарт», независимый провайдер рынка банковского процессинга, продолжает активную работу по подключению банков. Новым партнером процессингового центра стал инвестиционный банк «Веста», г. Москва, сообщили CNews в «КартСтандарт». Банк «Веста» оказывает банковские услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк полностью контролирует все процесс
|17.11.2015
|
Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»
Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке системы «ЦФТ-Банк» на аутсорсинг. АБС переносится на мощнос
|02.05.2012
|
На астероиде Веста обнаружили аномальную зону
Космический аппарат НАСА Dawn раскрывает все больше подробностей о крупнейшем в Солнечной системе астероиде Веста. Новый набор данных включает изображения в видимом и инфракрасном диапазонах, сделанные с высоты 680 и 210 километров над поверхностью астероида. Эти изображения должны помочь ученым выяс
|14.12.2011
|
Космический зонд превратил астероид в землеподобную планету
Космический аппарат НАСА DAWN не зря четыре года летел к астероиду Веста – возможно, обнаружена маленькая планета, похожая по своему строению на Землю. Как Земля и другие планеты этой группы, Веста имеет на поверхности древние базальтовые лавовые потоки
|30.11.2011
|
Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ
Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что инвестиционный банк «Веста» завершил переход на электронное хранение бухгалтерских документов с использованием комплекса приложений «ЦФТ-Электронный архив». Внедрение комплекса приложений ЦФТ состоялось в рамках ре
|31.03.2011
|
Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту
29 марта 1807 года немецкий астроном Генрих Ольберс открыл астероид Веста. Спустя 204 года межпланетная станция Dawn ("Рассвет"), готовится исследовать этот первый по массе и второй по величине астероид в Солнечной системе. Как сообщает NASA, сейчас Dawn достиг
