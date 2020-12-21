Разделы

Веста


СОБЫТИЯ

21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО

Инвестиционный банк «Веста» запустил в промышленную эксплуатацию новый сервис для самозанятых – упрощенная идентификация при регистрации. Клиентам этой категории теперь стало еще проще получить в интернет-банке ста
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA

Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания у
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт»

ПЦ «КартСтандарт», независимый провайдер рынка банковского процессинга, продолжает активную работу по подключению банков. Новым партнером процессингового центра стал инвестиционный банк «Веста», г. Москва, сообщили CNews в «КартСтандарт». Банк «Веста» оказывает банковские услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк полностью контролирует все процесс
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк»

Инвестиционный банк «Веста» и «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) подписали соглашение и приступают к реализации проекта по переводу установленной в банке системы «ЦФТ-Банк» на аутсорсинг. АБС переносится на мощнос
02.05.2012 На астероиде Веста обнаружили аномальную зону

Космический аппарат НАСА Dawn раскрывает все больше подробностей о крупнейшем в Солнечной системе астероиде Веста. Новый набор данных включает изображения в видимом и инфракрасном диапазонах, сделанные с высоты 680 и 210 километров над поверхностью астероида. Эти изображения должны помочь ученым выяс
14.12.2011 Космический зонд превратил астероид в землеподобную планету

Космический аппарат НАСА DAWN не зря четыре года летел к астероиду Веста – возможно, обнаружена маленькая планета, похожая по своему строению на Землю. Как Земля и другие планеты этой группы, Веста имеет на поверхности древние базальтовые лавовые потоки
30.11.2011 Банк «Веста» перешел на электронное хранение документов с помощью ЦФТ

Группа компаний «Центр Финансовых Технологий» (ЦФТ) сообщила о том, что инвестиционный банк «Веста» завершил переход на электронное хранение бухгалтерских документов с использованием комплекса приложений «ЦФТ-Электронный архив». Внедрение комплекса приложений ЦФТ состоялось в рамках ре
31.03.2011 Планета или астероид? Станция Dawn изучит Весту

29 марта 1807 года немецкий астроном Генрих Ольберс открыл астероид Веста. Спустя 204 года межпланетная станция Dawn ("Рассвет"), готовится исследовать этот первый по массе и второй по величине астероид в Солнечной системе. Как сообщает NASA, сейчас Dawn достиг

Публикаций - 52, упоминаний - 52

Веста и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 8
LG Electronics 3667 4
Ростелеком 10243 3
ЦФТ Золотая Корона 361 3
МегаФон 9753 3
Siemens AG - Siemens Group 2624 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13956 2
Samsung Electronics 10564 2
Oracle Corporation 6849 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 2
ИнфоТех 35 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 2
Microsoft Corporation 25176 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1065 2
Ростех - Автоматика Концерн 1735 2
SAP SE 5414 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 16 2
Dialogic Corp 92 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Летограф - Letograf 80 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
Infinity Ward 84 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Polar - Полар 98 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
ВОЛСтелеком 1 1
Optimacros - Оптимакрос 79 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 804 1
Fidesys - Фидесис 27 1
ASKO 35 1
RESA Airport Data Systems 5 1
Vestel 38 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
Телесити-инжиниринг 1 1
Стройтелекоминжиниринг 1 1
Electric Systems - ТехноМакс Инжиниринг 1 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 16 11
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7997 3
ГПБ - Газпромбанк 1153 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 3
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 33 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
Ситиматик 5 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 669 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 332 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 2
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 176 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2657 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1769 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 2
L’Oreal 58 2
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 2
Брусника 15 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Мосэнерго ПАО 129 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор - СберИнвестиции 43 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3426 16
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 172 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5176 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1977 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1267 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 20 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12692 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3432 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2064 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2240 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3094 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5168 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 53 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 14 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4748 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 81 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3217 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2131 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 383 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 76 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 263 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10004 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71934 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33526 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56274 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22730 7
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1402 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11253 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22599 6
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1119 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7153 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1382 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4423 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25781 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7467 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4830 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13258 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12874 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1948 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 748 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5570 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14626 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21797 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1218 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1520 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 854 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3394 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16929 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6766 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13228 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12228 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7321 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5795 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4794 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2934 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7193 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4394 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1097 2
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 2
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 17
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 5
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 4
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 3
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 3
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 62 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 2
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2404 2
Toyota Highlander 3 1
OSIsoft PI System 15 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 89 1
Мобильный обходчик 23 1
Visa Verified By Visa 61 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 1
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 87 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 643 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 431 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVL 2 1
NASA Juno 5 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 49 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
Ока - стиральная машина 1 1
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 1
СТУ - Business Studio 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1469 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
ESO NTT - New Technology Telescope 6 1
NASA NuSTAR - Nuclear Spectroscopic Telescope Array - космическая обсерватория НАСА в программе малых космических спутников 3 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 141 1
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Жидков Виктор 13 4
Пекин Александр 4 3
Салтанов Артем 3 3
Висящев Андрей 64 3
Аншина Марина 78 2
Погудин Александр 8 2
Трефилов Алексей 45 2
Андреев Илья 3 2
Кулахметов Борис 10 2
Кевиш Максим 2 2
Ржавин Георгий 5 2
Дурманова Мария 2 2
Герасимов Александр 44 1
Брагин Павел 23 1
Балуев Евгений 31 1
Романов Алексей 49 1
Васильев Алексей 17 1
Войтов Алексей 6 1
Генцис Александр 20 1
Пилипенко Александр 1 1
Макаров Станислав 117 1
Сапельников Сергей 109 1
Ащеулова Оксана 5 1
Медокс Ярослав 42 1
Греков Ярослав 2 1
Аммосов Юрий 46 1
Орлов Сергей 28 1
Лядов Кирилл 17 1
Колмогоров Антон 21 1
Зайцев Сергей 25 1
Ямалов Ильдар 11 1
Саввин Антон 18 1
Пырков Георгий 8 1
Перешеин Владимир 9 1
Гупаисов Сергей 9 1
Булгаков Виктор 12 1
Чеботова Виктория 12 1
Габриэль Владимир 10 1
Засинец Игорь 8 1
Князева Татьяна 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154966 22
Земля - планета Солнечной системы 10605 17
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Веста 26 15
Солнечная система - Solar system 2540 13
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45341 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5328 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 7
Юпитер - планета Солнечной системы 555 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 6
Европа 24576 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 4
Венера - планета Солнечной системы 292 4
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 39 3
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18008 3
Южная Корея - Республика 6823 3
Италия - Итальянская Республика 4419 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2640 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1628 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3033 3
Земля - Северное полушарие 150 2
Земля - Южное полушарие 160 2
Россия - СФО - Новосибирск 4605 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1845 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53247 2
Беларусь - Белоруссия 5994 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8010 2
Германия - Федеративная Республика 12904 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14444 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3141 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1794 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1683 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 874 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 874 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СЗФО - Псковская область 665 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 487 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1342 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50777 18
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 821 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31460 13
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17223 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1179 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54459 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25687 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6165 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7273 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14881 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5989 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5240 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5909 3
Энергетика - Energy - Energetically 5463 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1716 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20109 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5450 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3737 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5841 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10434 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7215 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2159 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5555 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4878 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7969 2
Паспорт - Паспортные данные 2702 2
Аренда 2564 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1315 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5232 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 200 2
Металлы - Никель - Nickel 345 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8181 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 761 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 992 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 966 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6603 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11385 5
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Electronista 166 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Nature Geoscience 21 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1317 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8323 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Fortune Global 500 287 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3714 1
Gartner - Гартнер 3595 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 428 1
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 16 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 255 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 250 1
РАН - Российская академия наук 1988 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 510 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 334 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 218 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2128 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 2
IT-Лидер - премия 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
