Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196158
ИКТ 15119
Организации 11638
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3573
Системы 26879
Персоны 85583
География 3090
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

CMMN Case Management Model and Notation Кейс-менеджмент Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” Advanced case management Dynamic case management Adaptive case management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.04.2012 Кейс-менеджмент: как дойти до цели, когда нет маршрута

редприниматели готовы использовать все, что способствует повышению эффективности бизнеса. Концепция Adaptive Case Management становится все более популярной среди российских заказчиков. Вслед з
15.03.2012 СЭД берет курс на кейс-менеджмент

сложные кейсы с множеством участников и процедур. И наоборот, может возникнуть соблазн использовать Case Management вместо Project Management, поскольку кейсы выглядят проще, чем проекты. Чтобы
18.08.2011 Club.CNews: О системах управления бизнес-процессами, кейс-менеджменте и актуальности принципа бритвы Оккама

ействия сотрудников, управления социальными бизнес-процессами и предназначены системы ACM (Adaptive Case Management). Таким образом, управление бизнес-процессами и адаптивный кейс-менеджмент до
04.04.2011 Чем выделяется кейс-менеджмент?

те посмотрим, каков ответ в данном случае. Алисон Кларк, Менеджер по маркетингу и развитию продукта Case Management, OpenText Corporation: Традиционные транзакционные процессы могут быть смодел
15.02.2011 Эксперты распределили инструменты для работы с контентом в ACM

ного (в основе лежит общий открытый доступ к контенту, сделан акцент на самодисциплину работника) и регламентированного (есть четкая структура доступа с ролевой моделью). Последний из них он называет Case Management, для которого приводит примеры роста эффективности и производительности труда от 20 до 50% в зависимости от отрасли. На практике эти два подхода не существуют изолированно друг

03.02.2011 Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу?

Кейс-менеджмент (Case Management, CM) – новый подход к решению задач управления корпоративным контентом и бизн

Публикаций - 85, упоминаний - 110

CMMN и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1055 18
InterTrust - ИнтерТраст 336 18
SAP SE 5565 14
TerraLink - ТерраЛинк 291 14
OpenText 231 14
IBM - International Business Machines Corp 9666 13
Directum - Директум 1239 12
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 11
Oracle Corporation 7043 10
9446 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 8
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1215 7
Dell EMC 5162 6
Microsoft Corporation 25660 6
Meta Platforms - Facebook 4601 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
АйТи 1514 5
Alfresco Software 155 4
Comindware - Колловэар 198 4
Google LLC 12573 4
Paybot - Пэйбот 68 3
Парадигма 165 3
Бизнес-Консоль 18 3
Системы документооборота 517 3
МегаФон 10542 3
Apple Inc 13036 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9432 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Software AG 201 3
Terrasoft - Террасофт 207 3
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
K2 - К2РУ - SourceCode 143 3
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Casewise 16 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15459 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 307 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3116 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Альфа-Банк 1958 4
СБ Банк - Судостроительный банк 59 3
Почта России ПАО 2329 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1488 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 361 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 3
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
РЖД - Российские железные дороги 2064 2
ГПБ - Газпромбанк 1254 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 358 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 2
Газпром нефть 701 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 208 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 271 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 248 2
ВТБ - ВТБ24 672 2
ВТБ Факторинг 26 2
Сургутнефтегаз - СНГ 286 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 77 2
L’Oreal 58 2
Uber 351 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 501 2
Веста 52 2
ПетроКазахстан 3 1
Форус Банк 4 1
Meta Group 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 6
Судебная власть - Judicial power 2469 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 288 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 2
Федеральное казначейство России 1934 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 406 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 129 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 49 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 569 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1490 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1177 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 271 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФРИИ Акселератор 59 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12020 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35563 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13786 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63796 44
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 44
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60690 33
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27036 32
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7700 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24016 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24983 23
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17870 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5547 19
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8106 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11636 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1848 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21382 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8530 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5804 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7299 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7548 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 13
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9759 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4730 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22665 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13671 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10511 10
Оцифровка - Digitization 5116 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12973 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12674 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1490 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34117 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4285 9
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 156 9
Workflow - Поток работ 365 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3539 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 11
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 11
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 165 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 5
ELMA BPM 36 5
Microsoft Office 4111 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 4
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 4
Software AG - ARIS Platform 180 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 3
Apple iPad 3981 3
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 851 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 355 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 3
IBM FileNet 136 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 2
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 2
Pega BPM 11 2
Pega Build for Change 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1000 2
Linux OS 11373 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 577 2
Apple iPhone 6 4861 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 83 2
Depositphotos - фотобанк 404 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 402 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 2
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
Dropbox Paper 81 1
ELMA 365 Low-code BPM 176 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 67 1
Бейдер Александр 75 16
Ипатов Вадим 84 12
Макаров Станислав 118 10
Курьянов Сергей 162 10
Иванова Елена 83 8
Коптелов Андрей 132 7
Андреев Владимир 100 6
Будин Алексей 22 5
Вагнер Юлия 12 4
Бушмелев Сергей 44 4
Реймер Денис 54 4
Трефилов Алексей 48 4
Ткачёв Роман 27 3
Житнюк Павел 34 3
Кочуров Евгений 15 3
Нестеров Алексей 174 3
Белайчук Анатолий 32 3
Волков Максим 34 3
Бейлезон Олег 32 3
Ржавин Георгий 5 3
Аншина Марина 79 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 2
Корнилов Алексей 10 2
Савич Александр 7 2
Сенкевич Виктор 30 2
Кубликова Ирина 28 2
Линев Андрей 25 2
Елиферов Виталий 10 2
Леонтьев Алексей 11 2
Панов Владимир 6 2
Джанбаев Андрей 14 2
Полянский Юрий 3 2
Зонов Валентин 4 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1201 2
Чаркин Евгений 317 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Мосягин Константин 20 2
Холинов Андрей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 163955 66
Европа 24878 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47163 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14741 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54324 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3115 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 2
Сингапур - Республика 1936 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 829 2
Россия - УФО - Тюменская область 1347 2
Россия - УФО - Челябинская область 1480 2
Россия - ПФО - Пензенская область 632 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Европа Континентальная 39 1
США - Нью-Йорк штат 250 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Казахстан - Республика 5983 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3399 1
Азия - Азиатский регион 5875 1
Япония 13739 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Европа Восточная 3136 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Канада 5051 1
США - Нью-Йорк 3172 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Германия - Федеративная Республика 13125 1
Ближний Восток 3129 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 457 1
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2018 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52824 40
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56909 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15794 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6499 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8415 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26918 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8693 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6088 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4771 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2143 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11303 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 5
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3621 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21293 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11623 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6508 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5592 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6629 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2442 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5497 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5409 4
Экономический эффект 1304 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10775 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8744 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7361 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 3
Мобильные системы 118 1
Intelligent Enterprise 27 1
WikiLeaks 120 1
Bloomberg 1602 1
Госрасходы - портал 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8511 17
Gartner - Гартнер 3647 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 5
IDC - International Data Corporation 4966 4
Forrester Research 832 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1082 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3899 2
Aberdeen Group 48 1
VMR - Verified Market Research 7 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
Forrester Wave 45 1
CNews Инновация года - награда 152 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Technavio 28 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 597 2
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 261 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 251 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 4
Docflow 148 2
CNews FORUM Кейсы 302 1
CNews AWARDS - награда 566 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще