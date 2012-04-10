Эксперты распределили инструменты для работы с контентом в ACM ного (в основе лежит общий открытый доступ к контенту, сделан акцент на самодисциплину работника) и регламентированного (есть четкая структура доступа с ролевой моделью). Последний из них он называет Case Management, для которого приводит примеры роста эффективности и производительности труда от 20 до 50% в зависимости от отрасли. На практике эти два подхода не существуют изолированно друг