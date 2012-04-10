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CMMN Case Management Model and Notation Кейс-менеджмент Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” Advanced case management Dynamic case management Adaptive case management
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.04.2012
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Кейс-менеджмент: как дойти до цели, когда нет маршрута
редприниматели готовы использовать все, что способствует повышению эффективности бизнеса. Концепция Adaptive Case Management становится все более популярной среди российских заказчиков. Вслед з
|15.03.2012
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СЭД берет курс на кейс-менеджмент
сложные кейсы с множеством участников и процедур. И наоборот, может возникнуть соблазн использовать Case Management вместо Project Management, поскольку кейсы выглядят проще, чем проекты. Чтобы
|18.08.2011
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Club.CNews: О системах управления бизнес-процессами, кейс-менеджменте и актуальности принципа бритвы Оккама
ействия сотрудников, управления социальными бизнес-процессами и предназначены системы ACM (Adaptive Case Management). Таким образом, управление бизнес-процессами и адаптивный кейс-менеджмент до
|04.04.2011
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Чем выделяется кейс-менеджмент?
те посмотрим, каков ответ в данном случае. Алисон Кларк, Менеджер по маркетингу и развитию продукта Case Management, OpenText Corporation: Традиционные транзакционные процессы могут быть смодел
|15.02.2011
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Эксперты распределили инструменты для работы с контентом в ACM
ного (в основе лежит общий открытый доступ к контенту, сделан акцент на самодисциплину работника) и регламентированного (есть четкая структура доступа с ролевой моделью). Последний из них он называет Case Management, для которого приводит примеры роста эффективности и производительности труда от 20 до 50% в зависимости от отрасли. На практике эти два подхода не существуют изолированно друг
|03.02.2011
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Поможет ли кейс-менеджмент бизнесу?
Кейс-менеджмент (Case Management, CM) – новый подход к решению задач управления корпоративным контентом и бизн
CMMN и организации, системы, технологии, персоны:
|Бейдер Александр 75 16
|Ипатов Вадим 84 12
|Макаров Станислав 118 10
|Курьянов Сергей 162 10
|Иванова Елена 83 8
|Коптелов Андрей 132 7
|Андреев Владимир 100 6
|Будин Алексей 22 5
|Вагнер Юлия 12 4
|Бушмелев Сергей 44 4
|Реймер Денис 54 4
|Трефилов Алексей 48 4
|Ткачёв Роман 27 3
|Житнюк Павел 34 3
|Кочуров Евгений 15 3
|Нестеров Алексей 174 3
|Белайчук Анатолий 32 3
|Волков Максим 34 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Ржавин Георгий 5 3
|Аншина Марина 79 2
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Савич Александр 7 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Кубликова Ирина 28 2
|Линев Андрей 25 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Леонтьев Алексей 11 2
|Панов Владимир 6 2
|Джанбаев Андрей 14 2
|Полянский Юрий 3 2
|Зонов Валентин 4 2
|Mancini John - Манчини Джон 14 2
|Натрусов Артем 312 2
|Шадаев Максут 1201 2
|Чаркин Евгений 317 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Мосягин Константин 20 2
|Холинов Андрей 18 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11528 3
|Мобильные системы 118 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|WikiLeaks 120 1
|Bloomberg 1602 1
|Госрасходы - портал 70 1
|ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
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