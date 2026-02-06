Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки аревшей платформы SAP ECC по состоянию на начало весны 2025 г. не слишком торопились с миграцией на SAP S/4HANA – актуальную версию ERP-платформы немецкого ИТ-гиганта. Аналитики Gartner выражал

«Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С» Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HANA на новую платформу. Переход на отечественное ПО позволил компании сохранить устойчивость бизнеса при соблюдении требований локального законодательства и международных стандартов. За

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки Бизнес не спешит с переходом на S/4HANA Большинство пользователей стремительно устаревающей SAP ECC (ERP Central Component),

«Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA Компания «Северсталь» завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6.0. Продуктивный старт системы сост

Atos перешла на частную версию SAP S/4HANA Cloud Atos стала одним из первых глобальных партнеров SAP, перешедших на частную версию SAP S/4HANA Cloud. Это основной компонент предложения RISE with SAP, анонсированного в начале

Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщиком услуг по разработке программно

Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании Более 50 выпускников SAP S/4HANA Academy, рассчитанной на студентов, интересующихся карьерой в ИТ-консалтинге, наш

Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA фровую трансформацию своих активов. С января 2021 г. единая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA запущена в эксплуатацию на АО «Лесосибирский ЛДК №1». Все основные бизнес-процесс

Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP ения SAP. Кроме этого, компании расширят существующее партнерство для ускорения процесса интеграции SAP S/4HANA в Microsoft Azure. Оно поможет компаниям объединить усилия для упрощения и оптими

Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению SAP стала компания Bearingpoint. Систем

Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA ть «Молл» (развивает бренды «Молния» и Spar на Урале) перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA. Ключевой целью проекта было создание единой цифровой платформы для поддержки пла

SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ остребованным темам, связанным с построением бизнес-процессов интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA. Бесплатный курс объемом в 108 академических часов стартует 10 октября и рассчита

Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA ота Северной Столицы» (ВВСС) завершила внедрение инновационной платформы по управлению предприятием SAP S/4HANA с технологией in-Memory и возможностями машинного обучения. Запуск интеллектуальн

SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК ескому и экспортному контролю (ФСТЭК России) сертифицировала облачные решения SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA, размещенные в локальном центре обработки данных SAP. Аттестаты соответствия выда

Segezha Group перешла на SAP S/4HANA ема») объявила о переходе в продуктивную эксплуатацию новой системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По рез

«Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA ания остановила свой выбор на IBS, ориентируясь на ее опыт по поддержке крупных комплексных решений SAP S/4HANA. Также IBS предложила наиболее эффективное решение поставленных задач и прозрачны

Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA nture второй год подряд стала лидером квадранта Gartner в области предоставления услуг на платформе SAP S/4HANA в мире. Эксперты Gartner проанализировали возможности крупнейших глобальных поста

СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и б

«Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA сталь» приступила в I квартале 2020 г. к процессу разработки перехода на платформу нового поколения SAP S/4HANA, которая заменит SAP ERP. Ожидается, что полномасштабное внедрение новой платформ

Accenture и SAP запустили решение для нефтегазовой отрасли на базе SAP S/4HANA Cloud Accenture и SAP запустили решение для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, разработанное на базе SAP S/4HANA Cloud. Совместное решение Accenture и SAP для нефтегазовой отрасли основано на экспертизе ведущих мировых нефтегазовых компаний: для разработки этого решения, которое стало бы индус

Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем? что 31 декабря 2025 г.* компания SAP завершает поддержку SAP Business Suite, или, другими словами, SAP R/3, SAP ERP, SAP ECC и прочих версий со всеми модулями и подмодулями, которые мы с вами

Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA решение для 14 филиалов по всей стране. В 2019 году была запущена эксплуатация программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельност

SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до конца 2040 года. Одновременно с этим основная поддержка продуктов SAP Business

SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure лючении масштабного партнерского соглашения “Embrace” по совместному продвижению на рынок продуктов SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure – от разработки концепции до органи

«Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA редине 2020 г. перевести все свои бизнес-процессы из SAP ERP ECC 6.0 на новейшую цифровую платформу SAP S/4HANA. Партнером по внедрению выступает Teamidea. В дальнейшем «Утконос онлайн» рассчит

«ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA «ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP S/4HANA в качестве цифровой платформы для реинжиниринга процессов компании. Внедрением не

АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA «Рамакс» (Ramax Group) внедрила информационную систему управления на базе SAP S/4 HANA Cloud в «Алкогольной Сибирской группе» (АСГ). Специалисты «Рамакс» и эксперты АС

«Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления SAP S/4 HANA Новосибирский ритейлер «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления предприятием SAP S/4HANA. Это помогло компании повысить производительность и подготовиться к дальнейшему р

Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок ере химической и легкой промышленности, продуктов питания, здравоохранения. Решение создано на базе SAP S/4HANA с целью – облегчить работу менеджеров, ответственных за соблюдение требований к с

Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA или о старте цифровой трансформации и внедрения комплексной системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA и SAP Central Finance. Проект рассчитан на 1,5 года, трансформация объединит четы

SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA Accenture и SAP анонсировали разработку новой версии цифровых инновационных решений на платформе SAP C/4HANA. Инициатива Project Elevate включает формирование отраслевых консорциумов с лидерами рынка - производителями оборудования для автомобильной промышленности (OEM), запчастей и комплектующих

ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA «Первая грузовая компания» (ПГК) объявила о старте эксплуатации программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельности оператора. Новая ИТ-платформа позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы компании, повысит

«Русполимет» запустил единую интегрированную систему управления на базе SAP S/4HANA с полным производственным циклом, запустила единую интегрированную систему управления на платформе SAP S/4HANA. Партнер проекта – компания «АСАП консалтинг». На базе SAP S/4HANA «Руспол

SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД oud в российском ЦОДе Компания SAP CIS (подразделение SAP в России и странах СНГ) переносит решение SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД. Воспользоваться решением клиенты смогут уже с мая 2019 г.

SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы SAP CIS объявила о переносе решения SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД, оно будет доступно с мая 2019 г. Облачная платформа SA

«Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA руппа» (АСГ) В рамках реализации стратегии по удвоению объёмов бизнеса завершила внедрение облачной SAP S/4HANA. Компания также запустила систему интегрированного бизнес-планирования на базе SA

ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA ящие в корпорацию. НПК ОВК удалось перейти на новый уровень анализа информации с помощью технологий S/4HANA Central Finance, позволяющий снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты

«ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX облачном ресурсе Microsoft Azure. SAP S/4HANA заменила локальную корпоративную ERP-систему на базе SAP R/3, в которой, в том числе, был организован полный цикл работы с договорами и первичными

«ЕАЕ-Консалт» завершила внедрение S/4HANA в облаке Azure «ЕАЕ-Консалт» объявила о запуске платформы нового поколения SAP S/4HANA. Инсталляция системы в облаке MS Azure заняла две недели – это, по данным компани