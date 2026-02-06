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SAP S/4HANA High-Performance Analytic Appliance ERP ранее SAP R/3

СОБЫТИЯ

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06.02.2026 Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

аревшей платформы SAP ECC по состоянию на начало весны 2025 г. не слишком торопились с миграцией на SAP S/4HANA – актуальную версию ERP-платформы немецкого ИТ-гиганта. Аналитики Gartner выражал
29.10.2025 «Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С»

Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HANA на новую платформу. Переход на отечественное ПО позволил компании сохранить устойчивость бизнеса при соблюдении требований локального законодательства и международных стандартов. За
21.03.2025 Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

Бизнес не спешит с переходом на S/4HANA Большинство пользователей стремительно устаревающей SAP ECC (ERP Central Component),

28.12.2021 «Северсталь» перешла на ERP нового поколения – SAP S/4HANA

Компания «Северсталь» завершила переход на платформу SAP S/4HANA, которая заменила предыдущую систему SAP ECC 6.0. Продуктивный старт системы сост
11.11.2021 Atos перешла на частную версию SAP S/4HANA Cloud

Atos стала одним из первых глобальных партнеров SAP, перешедших на частную версию SAP S/4HANA Cloud. Это основной компонент предложения RISE with SAP, анонсированного в начале
25.10.2021 Решение Epam для быстрой миграции на SAP S/4HANA квалифицировано SAP

Решение Epam Conversion Factory for SAP S/4HANA, разработанное компанией Epam Systems, поставщиком услуг по разработке программно
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании

Более 50 выпускников SAP S/4HANA Academy, рассчитанной на студентов, интересующихся карьерой в ИТ-консалтинге, наш
01.03.2021 Лесосибирский ЛДК №1 переходит на систему управления на базе SAP S/4HANA

фровую трансформацию своих активов. С января 2021 г. единая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA запущена в эксплуатацию на АО «Лесосибирский ЛДК №1». Все основные бизнес-процесс
29.01.2021 Microsoft Teams будет интегрировано в решения SAP

ения SAP. Кроме этого, компании расширят существующее партнерство для ускорения процесса интеграции SAP S/4HANA в Microsoft Azure. Оно поможет компаниям объединить усилия для упрощения и оптими
13.01.2021 Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA

Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению SAP стала компания Bearingpoint. Систем
26.11.2020 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA

ть «Молл» (развивает бренды «Молния» и Spar на Урале) перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA. Ключевой целью проекта было создание единой цифровой платформы для поддержки пла
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ

остребованным темам, связанным с построением бизнес-процессов интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA. Бесплатный курс объемом в 108 академических часов стартует 10 октября и рассчита
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA

ота Северной Столицы» (ВВСС) завершила внедрение инновационной платформы по управлению предприятием SAP S/4HANA с технологией in-Memory и возможностями машинного обучения. Запуск интеллектуальн
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК

ескому и экспортному контролю (ФСТЭК России) сертифицировала облачные решения SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA, размещенные в локальном центре обработки данных SAP. Аттестаты соответствия выда
03.09.2020 Segezha Group перешла на SAP S/4HANA

ема») объявила о переходе в продуктивную эксплуатацию новой системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению выступила компания BearingPoint. По рез
02.09.2020 «Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA

ания остановила свой выбор на IBS, ориентируясь на ее опыт по поддержке крупных комплексных решений SAP S/4HANA. Также IBS предложила наиболее эффективное решение поставленных задач и прозрачны
07.07.2020 Accenture в лидерах квадранта Gartner по предоставлению услуг на платформе SAP S/4HANA

nture второй год подряд стала лидером квадранта Gartner в области предоставления услуг на платформе SAP S/4HANA в мире. Эксперты Gartner проанализировали возможности крупнейших глобальных поста
14.05.2020 СК «Росгосстрах жизнь» перешла на SAP S/4HANA

Страховая компания «Росгосстрах жизнь» завершила проект внедрения финансовой системы на базе SAP S/4HANA. Новое решение позволит оптимизировать ведение операционного, управленческого и б
28.04.2020 «Северсталь» внедряет платформу SAP S/4HANA

сталь» приступила в I квартале 2020 г. к процессу разработки перехода на платформу нового поколения SAP S/4HANA, которая заменит SAP ERP. Ожидается, что полномасштабное внедрение новой платформ
25.03.2020 Accenture и SAP запустили решение для нефтегазовой отрасли на базе SAP S/4HANA Cloud

Accenture и SAP запустили решение для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти и газа, разработанное на базе SAP S/4HANA Cloud. Совместное решение Accenture и SAP для нефтегазовой отрасли основано на экспертизе ведущих мировых нефтегазовых компаний: для разработки этого решения, которое стало бы индус
21.02.2020 Переход на SAP S/4HANA: как, когда и зачем?

что 31 декабря 2025 г.* компания SAP завершает поддержку SAP Business Suite, или, другими словами, SAP R/3, SAP ERP, SAP ECC и прочих версий со всеми модулями и подмодулями, которые мы с вами

07.02.2020 Atos помогла Первой грузовой компании перейти на SAP S/4HANA

решение для 14 филиалов по всей стране. В 2019 году была запущена эксплуатация программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельност
05.02.2020 SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до 2040 года

SAP обеспечит поддержку SAP S/4HANA до конца 2040 года. Одновременно с этим основная поддержка продуктов SAP Business
05.12.2019 SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure

лючении масштабного партнерского соглашения “Embrace” по совместному продвижению на рынок продуктов SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure – от разработки концепции до органи
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA

редине 2020 г. перевести все свои бизнес-процессы из SAP ERP ECC 6.0 на новейшую цифровую платформу SAP S/4HANA. Партнером по внедрению выступает Teamidea. В дальнейшем «Утконос онлайн» рассчит
07.11.2019 «ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA

«ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP S/4HANA в качестве цифровой платформы для реинжиниринга процессов компании. Внедрением не
02.08.2019 АСГ внедрила систему учета операций с подакцизной продукцией на основе облачной SAP S/4 HANA

«Рамакс» (Ramax Group) внедрила информационную систему управления на базе SAP S/4 HANA Cloud в «Алкогольной Сибирской группе» (АСГ). Специалисты «Рамакс» и эксперты АС
02.08.2019 «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления SAP S/4 HANA

Новосибирский ритейлер «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления предприятием SAP S/4HANA. Это помогло компании повысить производительность и подготовиться к дальнейшему р
17.07.2019 Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок

ере химической и легкой промышленности, продуктов питания, здравоохранения. Решение создано на базе SAP S/4HANA с целью – облегчить работу менеджеров, ответственных за соблюдение требований к с
17.07.2019 Segezha Group внедрит цифровую платформу управления на базе SAP S/4HANA

или о старте цифровой трансформации и внедрения комплексной системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA и SAP Central Finance. Проект рассчитан на 1,5 года, трансформация объединит четы
04.07.2019 SAP и Accenture разработают новые версии решений на платформе SAP C/4HANA

Accenture и SAP анонсировали разработку новой версии цифровых инновационных решений на платформе SAP C/4HANA. Инициатива Project Elevate включает формирование отраслевых консорциумов с лидерами рынка - производителями оборудования для автомобильной промышленности (OEM), запчастей и комплектующих
11.06.2019 ПГК первой среди российских транспортных компаний перешла на SAP S/4HANA

«Первая грузовая компания» (ПГК) объявила о старте эксплуатации программного решения SAP S/4HANA и модуля SAP Transportation Management, адаптированного под специфику деятельности оператора. Новая ИТ-платформа позволит автоматизировать ключевые бизнес-процессы компании, повысит
24.04.2019 «Русполимет» запустил единую интегрированную систему управления на базе SAP S/4HANA

с полным производственным циклом, запустила единую интегрированную систему управления на платформе SAP S/4HANA. Партнер проекта – компания «АСАП консалтинг». На базе SAP S/4HANA «Руспол
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД

oud в российском ЦОДе Компания SAP CIS (подразделение SAP в России и странах СНГ) переносит решение SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД. Воспользоваться решением клиенты смогут уже с мая 2019 г.
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы

SAP CIS объявила о переносе решения SAP S/4HANA Cloud в российский ЦОД, оно будет доступно с мая 2019 г. Облачная платформа SA
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA

руппа» (АСГ) В рамках реализации стратегии по удвоению объёмов бизнеса завершила внедрение облачной SAP S/4HANA. Компания также запустила систему интегрированного бизнес-планирования на базе SA
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA

ящие в корпорацию. НПК ОВК удалось перейти на новый уровень анализа информации с помощью технологий S/4HANA Central Finance, позволяющий снизить финансовые и налоговые риски, сократить затраты

24.09.2018 «ЕАЕ-Консалт» переводит работу по согласованию договоров и первичных документов из SAP в DirectumRX

облачном ресурсе Microsoft Azure. SAP S/4HANA заменила локальную корпоративную ERP-систему на базе SAP R/3, в которой, в том числе, был организован полный цикл работы с договорами и первичными
04.06.2018 «ЕАЕ-Консалт» завершила внедрение S/4HANA в облаке Azure

«ЕАЕ-Консалт» объявила о запуске платформы нового поколения SAP S/4HANA. Инсталляция системы в облаке MS Azure заняла две недели – это, по данным компани
24.04.2018 «Металлоинвест» внедрил систему управления на базе SAP S/4HANA

ллоинвест» сообщил о новом этапе цифровой трансформации. Базой для перехода к «Индустрии 4.0» стала SAP S/4HANA. Металлоинвест запустил комплексную программу трансформации бизнеса Industry 4.0


Публикаций - 581, упоминаний - 1011

SAP S/4HANA и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 437
SAP CIS - САП СНГ 868 96
Oracle Corporation 7074 95
9594 69
Microsoft Corporation 25775 68
IBM - International Business Machines Corp 9699 67
Accenture plc 719 25
Intel Corporation 12811 21
HP Inc. 5883 21
Галактика - Корпорация 1545 19
Cisco Systems 5372 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
HP - Hewlett-Packard 3662 15
Ростелеком 10948 14
Крок - Croc 1964 13
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 12
МегаФон 10742 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Fujitsu 2105 11
Google LLC 12688 11
Siemens AG - Siemens Group 2673 11
Dell EMC 5180 11
Novardis - Новардис Консалтинг 68 10
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 10
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 10
Hitachi - Хитачи 1501 9
OpenText 238 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
Qualtrics 25 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Apple Inc 13154 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
Газпром ПАО 1493 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 12
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 12
Сургутнефтегаз - СНГ 288 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Газпром трансгаз 157 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 7
Газпром нефть 725 7
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 7
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 6
Русагро Группа Компаний 379 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 5
Татнефть 243 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
Airbus Group - Airbus Industries 249 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 5
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 5
Силовые машины 166 5
Федеральное казначейство России 1949 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 5
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 86
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 80
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 69
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 62
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 57
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 50
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 46
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 44
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 44
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 38
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 29
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 29
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 28
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 28
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 28
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 27
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 80
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 78
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 34
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 34
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 33
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 32
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 27
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 27
SAP Fiori 45 25
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 24
SAP Ariba 309 24
Microsoft Office 4170 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 23
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 22
Linux OS 11533 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
Microsoft Windows 16882 19
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
SAP NetWeaver 158 17
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 16
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 15
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 15
SAP Leonardo 41 15
Oracle PeopleSoft 426 15
Microsoft Azure 1526 15
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 14
SAP S/4HANA Finance 17 14
SAP - mySAP.com 38 14
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 13
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 12
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 12
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 12
Apple iPhone 6 4861 11
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 11
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 11
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 10
1С:ERP Управление предприятием 841 10
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 10
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 16
Петунин Алексей 58 15
Гонтарев Павел 122 12
Парменова Наталия 63 11
Горяйнов Андрей 55 9
Вахнин Павел 53 8
Филатов Андрей 117 7
Руденко Дмитрий 34 7
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 6
Mucic Luka - Мучич Лука 15 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Бондарь Юрий 13 5
Пилипенко Дмитрий 20 5
Красюков Дмитрий 43 5
Орехов Вячеслав 48 5
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 5
Дьяченко Валерий 96 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 4
Низник Александр 20 4
Леонтович Алексей 33 4
Попова Мария 141 4
Метечко Александр 10 4
Натрусов Артем 313 4
Мотовилов Олег 71 3
Аитов Тимур 197 3
Шлыков Алексей 45 3
Воробьев Валерий 14 3
Ершова Элеонора 67 3
Kleinemeier Michael - Кляйнмайер Майкл 5 3
Fox-Martin Adaire - Фокс-Мартин Адэйр 6 3
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 3
Рудычева Наталья 95 3
Самойленко Максим 67 3
Höchbauer Stefan - Хохбауэр Штефан 8 3
Оганесян Ашот 152 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Урьяс Вадим 98 2
Гаврилов Юрий 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 314
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 105
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 93
Германия - Федеративная Республика 13221 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Европа 24964 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 46
Европа Восточная 3138 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Украина 7928 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 12
Казахстан - Республика 6048 11
Япония 13807 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Индия - Bharat 5869 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Бразилия - Федеративная Республика 2520 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 7
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 19 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Америка - Американский регион 2206 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Нидерланды 3746 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Канада 5081 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 85 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 151
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 69
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 57
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 53
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 50
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 41
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 30
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 29
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 27
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 26
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 25
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 23
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 22
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 17
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 17
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 17
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
The Register - The Register Hardware 1784 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
PC Magazine - PCMag 104 2
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 2
Forbes - Форбс 1002 2
BleepingComputer - Издание 458 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Harvard Business Review 22 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
Silicon.com 364 1
Открытые системы ИД 176 1
Optics 143 1
PCweek 30 1
Infosan 75 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
IDC - International Data Corporation 4975 26
Gartner - Гартнер 3658 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
Forrester Research 834 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
IBM Research 111 1
IoT Analytics 5 1
ARC Advisory Group 20 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Fortune Global 100 142 1
ActualTech Media 1 1
CNews Мишень 186 1
Forbes Global 2000 50 1
Ventana Research 7 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Gartner Magic Quadrant SAP S/4HANA Application Services 1 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
IBM Global C-Suite 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
TheInfoPro 4 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Российский рынок ERP 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Pearson VUE 55 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 2
Paderborn University - Падерборнский университет - Paderborn Center for Parallel Computing, PC2 - Центр параллельных вычислений Падерборна 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
СПбПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 8 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 9
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
SAP TechEd 9 3
SAP Sapphire Now 8 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CeBIT 614 2
SAP Value Award 6 2
SAP Quality Awards 7 2
SAP Digital Exchange 2 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Selectel TechDay 6 2
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 2
Docflow 148 2
Oracle TechForum 25 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
CNews Баттл 69 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
Microsoft Ignite 44 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Oracle AppsForum 24 1
SAP Pinnacle Award 1 1
SAP Today 1 1
ERP-Диалоги 3 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
1С:Проект года 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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