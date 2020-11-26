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Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Розница

Челябинская торговая сеть «Молл» (развивает бренды «Молния» и Spar на Урале) перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA. Ключевой целью проекта было создание единой цифровой платформы для поддержки планируемого компанией интенсивного роста и расширения присутствия на уральском рынке.

Проект был реализован за 10 месяцев, а особенностью стало то, что большая его часть пришлась на период пандемии. Партнером выступила компания Novardis, которая также внедрила в «Молл» свое преднастроенное отраслевое решение Novardis Retail. Основные и самые сложные этапы объединенная команда, состоявшая из сотрудников клиента и консультантов партнера, реализовывала в удаленном режиме.

Розничная сеть включает в себя более 70 магазинов различных форматов: гипермаркеты, супермаркеты, магазины в формате «у дома». Предыдущее решение, которое использовала компания, ограничивало возможности по дальнейшему развитию: не позволяло оптимизировать бизнес-процессы и вносить в них изменения, работать с франчайзи, отсутствовала актуальная информация. С внедрением новой системы компания «Молл» получила единую масштабируемую платформу, которая изменяется и растет вместе с бизнесом. На сегодняшний день в решении SAP S/4HANA реализовано управление следующим бизнес-процессами как на уровне офиса, так и магазинов: товародвижение, управление ассортиментом и ценообразованием, собственное производство и кулинария, закупки и логистика, управление себестоимостью продаж и операций, организованы обработка и хранение кассовых чеков в связке с корпоративным хранилищем данных и оперативной аналитикой продаж. Что позволило бизнес-пользователям ERP-системы оперативно получать актуальную, качественную информацию в режиме реального времени из единой информационной среды. А также существенно сократило время выполнения ежедневных задач и позволило вывести на новый уровень качество работы всех сотрудников в целом.

В дальнейшем «Молл» планирует развивать работу с франчайзи, e-commerce направление, увеличивать количество касс самообслуживания. Новая цифровая платформа позволит компании быстро и с минимальными затратами запустить необходимые процессы и продолжить наращивать свое присутствие в регионе.

«До реализации проекта компания «Молл» использовала устаревшее кастомизированное решение, которое в силу технических особенностей уже не позволяло увеличивать объем базы данных и как следствие: открывать новые магазины, расширять ассортимент, пользоваться оперативной аналитикой. Поскольку обновление системы было технически невозможным, мы приняли решение проанализировать рынок ERP-систем и выбрать современную платформу. Компания провела конкурс, в ходе которого была выбрана платформа SAP S/4HANA и отраслевое решение Novardis Retail. Такому крупному продовольственному ритейлеру как «Молл» решение позволило обеспечить бесперебойную работу магазинов, информационную прозрачность и высокую эффективность бизнес-операций. Мы планируем, что современная ERP-система удовлетворит в полной мере потребностям компании», – отметила Юлия Харитонович, ИТ-директор компании «Молл».

«Пандемия заставила многих пересмотреть свое отношение к технологиям и повысила спрос на современные информационные системы. Сами по себе ИТ-инструменты уже не являются залогом успеха, для успешного развития нужны современные, надежные и качественные платформы, которые эффективно меняют бизнес-процессы, позволяют бизнесу активно расти и быть устойчивым к внешним кризисам. Ритейл – одна из отраслей, которая сильно пострадала во время пандемии, но и тот сегмент, который получил много возможностей для роста. Уверен, что новая цифровая платформа поможет компании «Молл» достичь поставленных целей и открыть новые направления для развития», – отметил Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«Результатом сотрудничества консалтинговой компании Novardis и торговой сети «Молл» стала реализация еще одного успешного проекта по внедрению преднастроенного решения Novardis Retail, созданного на базе SAP for Retail. Наше решение полностью соответствовало потребностям клиента, так как в нем реализованы все необходимые бизнес-процессы для розничной компании. Решение Novardis Retail было уже многократно внедрено в российских и международных розничных сетях и показало свою эффективность. Для компании «Молл» новая ERP-система является надежным фундаментом активного роста и расширения региона присутствия. Несмотря на ведение работ по проекту в удаленном режиме, запуск в эксплуатацию состоялся в срок, система полностью стабилизирована и передана на поддержку клиенту», – отметил Александр Низник, генеральный директор Novardis.

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